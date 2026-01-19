"Ти — цирковий клоун": соратники Тимошенко намагались зірвати засідання суду у її справі (відео)

Під час засідання Вищого антикорупційного суду, на якому розпочався розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про арешт майна лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, її однопартієць Костянтин Бондарєв намагався зірвати засідання та вигукував у бік судді та детектива НАБУ принизливі вислови.

Окрім Бондарєва зухвалим чином у суді себе поводили й інші представники партії "Батьківщина", зокрема народний депутат Олексій Кучеренко, що видно на відео, яке транслювало "Суспільне" з зали суду.

Депутати "Батьківщини" розпочали сварку, коли суддя Віталій Дубас вирішив розглядати клопотання в закритому режимі, адже хотіли, щоб все відбувалось публічно і вони мали змогу продовжувати робити різні оціночні заяви під час суду.

Соратники Тимошенко, звертаючись до судді ВАКС, почали вигукувати: "Судилище!" "Ганьба!" "Авантюрист!" "Шахрай!" та практично не реагували на його зауваження щодо того, щоб вони заспокоїлись та виявили повагу до суду.

А через кілька миттєвостей Бондарєв вже пеерключився на детектива НАБУ.

"Ти будеш сидіти за гратами, тому що ти шахрай!…Ви сфабрикували цю справу. Ви зробили так, що хочете сховати свої злочини, але це буде публічно. Люди будуть знати, хто фильсифікує справи", — кричав Бондарєв у залі суду.

До спроби зірвати засідання долучився й нардеп Олексій Кучеренко.

"Ти — клоун, і ти будеш за це відповідати", — сказав Кучеренко детективу НАБУ.

Юлія Тимошенко вдавала з себе людину, яка намагається утихомирити однопартійців та закликала їх до тиші, проте Бондарєв продовжував кричати.

"Ти учасник циркової вистави. Ти — клоун просто. Ти — цирковий клоун, пішов геть звідси!", — галасив Бондарєв.

Зазначимо, що за даними Центру протидії корупції, у січні 2025 року Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора оголосили Бондарєву підозру в організації схеми переправлення через кордон своїх знайомих.

"Депутат відправляв від свого імені листи про надання дозволу на виїзд чоловіків під виглядом водіїв, які мали його супроводжувати за кордоном. Іноді для поїздок Бондарєву потрібно було до п’яти водіїв, деякі з яких вже не повертались назад", — наголосили в ЦПД.

