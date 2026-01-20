За Юлію Тимошенко внесли понад третину застави: ЗМІ розкрили, хто перерахував кошти

За лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції хабаря народним депутатам і якій суд призначив заставу, вже внесено понад третину необхідної суми. Як пишуть ЗМІ, кошти перерахували пов’язані з головним спонсором партії особи.

Як повідомляють співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах, станом на ранок 20 січня внесено 13,65 млн гривень. З цієї суми 5 млн грн надав Сергій Віталійович Рабчук, ще 8,65 млн грн – Оксана Володимирівна Фетісова. У матеріалі зазначається, що вони обоє мають зв’язки з народним депутатом від "Батьківщини" Костянтином Бондарєвим, який є одним із головних фінансових донорів партії.

За даними "УП", Сергій Рабчук раніше очолював банк "Велес", ЯКИЙ ліквідували у 2020 році. Його бенефіціарним власником був Костянтин Бондарєв. Крім того, Рабчук разом із Бондарєвим володіє благодійним фондом "Добре серце батьківщини".

Натомість Оксана Фетісова є засновницею та колишньою директоркою ТОВ "ТД БОНДАРЕВ", кінцевим бенефіціаром якого також є Бондарєв.

Наразі у Вищому антикорупційному суді не надали оперативної інформації щодо внесеної застави та порадили журналістам звернутися з письмовим запитом. На нього мають відповісти "згідно із законом не пізніше п’яти робочих днів".

Крім того, адвокат Тимошенко, Микола Титаренко, також поки не зміг підтвердити або спростувати відомості про сплачену суму, а також додав, що йому спершу потрібно це перевірити.

Нагадаємо, що раніше голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявляла, що планує оскаржити рішення суду про заставу у понад 33 млн гривень. Вона додала, що якщо апеляція не буде успішною, готова сплатити суму, але наголосила на проблемах із заблокованими рахунками.

Тоді ж Тимошенко розповіла, що рішення суду поєднало призначення застави з блокуванням усіх її рахунків, а також рахунків її чоловіка та родини. На її думку, кошти спеціально заблокували через звернення НАБУ та САП, щоб унеможливити внесення застави. Водночас лідерка "Батьківщини" зазначила, що у разі відмови апеляції їй доведеться звертатися до друзів і колег, щоб зібрати необхідну суму і виконати рішення суду.

Справа Юлії Тимошенко: що про це відомо

Нагадаємо, що ввечері 13 січня НАБУ провело обшук в офісі партії "Батьківщина". За інформацією відомства,ирозслідування стосується керівника однієї з парламентських фракцій, який нібито пропонував хабарі народним депутатам за голосування "за" або "проти" окремих законопроєктів.

Пізніше, за повідомленнями ЗМІ, народній депутатці та голові "Батьківщини" Юлії Тимошенко вручили підозру. Вона у соцмережах назвала дії правоохоронців "невідкладними слідчими заходами" та відкинула всі звинувачення на свою адресу.

Під час судового засідання Тимошенко також заперечила усі обвинувачення. За її словами, з половиною депутатів, яких названо у парламентській аналітиці голосувань, вона навіть не мала особистих контактів.

Крім того, на останньому засіданні Вищого антикорупційного суду, де розглядалося клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про арешт майна Тимошенко, її однопартієць Костянтин Бондарєв намагався зірвати засідання, вигукуючи принизливі вислови на адресу судді та детектива НАБУ.