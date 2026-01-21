ВАКС частково арештував майно Тимошенко: політикиня заявила про репресії проти неї

У Вищому антикорупційному суді триває розгляд справи щодо ймовірного підкупу депутатів. Зокрема, під час засідання 21 січня розглядали арешт майна Юлії Тимошенко.

Слідчий суддя Віталій Дубас задовольнив частково клопотання прокурора САП про арешт майна лідерки "Батьківщини". Про це повідомив "Центр протидії корупції" у Telegram.

Зокрема, серед арештованого майна:

40 тисяч доларів;

6,3 тисячі доларів;

6 мобільних телефонів;

автомобілі, які належать чоловіку Тимошенко (Toyota Land Cruiser, Audi А8 та ГАЗ);

два гаражі у Дніпрі;

системний блок;

чорнові записи.

Водночас суд вирішив не арештовувати кошти, які знаходяться на особистому рахунку Тимошенко. Це рішення суддя Дубас пояснив тим, що це єдине джерело доходів нардепки, тому накладання арешту буде надмірним.

Сторона обвинувачення наполягала, що арешт рахунку політикині в "Ощадбанку" стосується лише коштів, які перебували на рахунках станом на 14 січня, і не обмежує подальші надходження, зокрема заробітну плату народної депутатки.

У коментарі виданню "Суспільне" адвокат політикині Олександр Готін заявив, що вони планують оскаржувати це рішення, адже не згодні з ним.

Засідання у справі Тимошенко — що відомо

Сама Юлія Тимошенко під час засідання заявила, що проти неї чиняться репресії. Вона анонсувала подання заяви до прокуратури про вчинення детективами НАБУ та прокурорами САП злочину проти неї у вигляді фальсифікації справи, передає "Слідство. Інфо".

За її словами, проти неї було відкрито 27 кримінальних проваджень, утім кожного разу їй вдавалося довести свою невинуватість.

Нардепка також назвала антикорупційні органи в Україні "монстрами" і зазначила, що НАБУ і САП "треба рятувати", бо вони чинять протиправні дії проти громадян.

"Якого монстра всередині України ми виростили, який може так просто застосовувати репресії проти людини", — заявила вона.

Нагадаємо, Юлію Тимошенко підозрюють у пропозиції хабаря народним депутатам. 13 січня НАБУ провело обшук в офісі партії "Батьківщина".

Сама політикиня заявила, що обшук тривав 12 годин, і спростувала всі звинувачення проти себе, назвавши справу проти неї політичним переслідуванням.

Вона також планує оскаржити рішення суду про заставу в понад 33 млн гривень.

Санкція статті у якій звинувачують Юлію Тимошенко, передбачає від п'яти до 10 років. На думку журналіста "УП" Михайла Ткача, вирок у справі можна очікувати впродовж 1-2 років.

На засідання ВАКС 20 січня Тимошенко прийшла в чорній масці та пояснила, що в неї в переддень засідання була температура понад 40 градусів, але вона прибула до суду попри погане самопочуття.