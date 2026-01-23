33 млн грн залога за Юлию Тимошенко: СМИ выяснили, кто перечислил средства

СМИ опубликовали, как утверждается, полный перечень лиц, которые внесли залог за главу фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко на общую сумму более 33 млн грн. Среди них есть сын бывшего депутата Ирпенского горсовета от "Батькивщины".

Имена людей, которые внесли залог за Юлию Тимошенко, назвали журналисты проекта "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В перечне есть народные депутаты и физические лица-предприниматели.

Ранее УП писала, что деньги за Тимошенко внесли связанные с нардепом от "Батькивщины" Константином Бондаревым предприниматели Сергей Рабчук (5,18 млн грн) и Оксана Фетисова (8,65 млн грн). Также 5 млн грн внес сам Бондарев.

По данным журналистов, еще 2,075 млн внес Алексей Валерьевич Пеший — лицо с таким именем, фамилией и отчеством имеет свидетельство на право заниматься адвокатской деятельностью и руководит рядом строительных фирм. Издание "Наши деньги писало, что отец Алексея, Валерий Пеший, был депутатом Ирпенского горсовета от ВО "Батькивщина" с 2010 по 2015 годы и возглавлял Ирпенский отдел земресурсов, а расследователи УП сообщали, что и отец, и сын были причастны к хищению земель в Ирпене.

Відео дня

4,38 млн грн, по информации расследователей, внес Евгений Васильевич Зыков, который на сайте Верховной Рады обозначен как помощник депутата Бондарева на общественных началах. Еще 3,22 млн грн внесла его жена Лилия Зыкова.

Михаил Николаевич Пуйо, бывший директор фирмы "Камень Декор Строй", внес 726 тысяч грн. По словам журналистов, предыдущий руководитель "Камень Декор Буд" баллотировался от "Батькивщины" на парламентских выборах.

Еще 3,85 млн, по данным СМИ, внесла Елена Николаевна Бондаренко, и 199 тысяч грн — ФЛП из Днепра Владислав Николаевич Репешко, который торгует строительными материалами и участвует в местных тендерах.

По данным УП, общая сумма залога за Тимошенко составила 33,28 млн грн.

Дело Юлии Тимошенко: детали

13 января пресс-служба Национального антикоррупционного бюро сообщила об обысках в офисе одной из фракций Верховной Рады и то, что ее глава получила подозрение в подкупе нардепов. Депутат фракции "ЕС" Алексей Гончаренко заявлял, что речь о Юлии Тимошенко, главе фракции "Батькивщина".

14 января СМИ сообщили, что Юлия Тимошенко получила подозрение от НАБУ, а сама она назвала обвинения "абсурдными".

Высший антикоррупционный суд 16 января избрал меру пресечения Юлии Тимошенко, и ей был назначен залог в размере 33 млн грн. Нардепу запретили выезжать за пределы Киевской области, общаться с определенным кругом нардепов относительно расследования НАБУ, а также обязали сдать загранпаспорт.

Издание "Слідство.Інфо" со ссылкой на собственные источники 23 января сообщило, что за Тимошенко внесли залог полностью.