Более 33 млн грн: за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко внесли залог, детали

23 января за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, которую подозревают в предложении взятки народным депутатам, внесли залог в размере 33 млн 280 тысяч гривен.

Как сообщает издание "Слідство.Інфо" ссылаясь на собственные источники, сегодня за народного депутата внесли полную сумму залога.

Стоит заметить, что накануне, по информации "Украинской правды", за Юлию Тимошенко уже начали вносить залог. По состоянию на 20 января сумма составляла 13,65 млн грн: 5 млн грн предоставили Сергей Витальевич Рабчук, а 8,65 млн грн — Оксана Владимировна Фетисова. В издании отмечают, что они оба связаны с народным депутатом от "Батькивщины" Константином Бондаревым, который является одним из ключевых финансовых доноров партии.

Новость дополняется...