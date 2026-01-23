Понад 33 млн грн: за лідерку партії "Батьківщини" Юлію Тимошенко внесли заставу, деталі

23 січня за лідерку партії "Батьківщини" Юлію Тимошенко внесли заставу в розмірі 33 млн 280 тис. грн. Вищий антикорупційний суд України 16 січня призначив саме такий запобіжний захід.

Як повідомляє видання "Слідство.Інфо" посилаючись на власні джерела, народну депутатку підозрюють у пропозиції хабарів трьом народним депутатам за їх голосування у Верховній Раді. Розслідування триває, і надалі буде встановлено всі обставини справи.

Новина доповнюється…