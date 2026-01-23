33 млн грн застави за Юлію Тимошенко: ЗМІ з'ясували, хто перерахував кошти

ЗМІ опублікували, як стверджується, повний перелік осіб, які внесли заставу за голову фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко на загальну суму понад 33 млн грн. Серед них є син колишнього депутата Ірпінської міськради від "Батьківщини".

Імена людей, які внесли заставу за Юлію Тимошенко, назвали журналісти проєкту "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах. В переліку є народні депутати та фізичні особи-підприємці.

Раніше УП писала, що гроші за Тимошенко внесли пов'язані з нардепом від "Батьківщини" Костянтином Бондарєвим підприємці Сергій Рабчук (5,18 млн грн) і Оксана Фетісова (8,65 млн грн). Також 5 млн грн вніс сам Бондарєв.

За даними журналістів, іще 2,075 млн вніс Олексій Валерійович Пєший — особа з таким іменем, прізвищем і по батькові має свідоцтво на право займатись адвокатською діяльністю і керує низкою будівельних фірм. Видання "Наші гроші писало, що батько Олексія, Валерій Пєший, був депутатом Ірпінської міськради від ВО "Батьківщина" з 2010 по 2015 роки та очолював Ірпінський відділ земресурсів, а розслідувачі УП повідомляли, що і батько, і син були причетні до розкрадання земель в Ірпені.

Відео дня

4,38 млн грн, за інформацією розслідувачів, вніс Євген Васильович Зиков, який на сайті Верховної Ради позначений як помічник депутата Бондарєва на громадських засадах. Іще 3,22 млн грн внесла його дружина Лілія Зикова.

Михайло Миколайович Пуйо, колишній директор фірми "Камінь Декор Буд", вніс 726 тисяч грн. За словами журналістів, попередній керівник "Камінь Декор Буд" балотувався від "Батьківщини" на парламентських виборах.

Іще 3,85 млн, за даними ЗМІ, внесла Олена Миколаївна Бондаренко, та 199 тисяч грн — ФОП з Дніпра Владислав Миколайович Репешко, який торгує будівельними матеріалами та бере участь у місцевих тендерах.

За даними УП, загальна сума застави за Тимошенко склала 33,28 млн грн.

Справа Юлії Тимошенко: деталі

13 січня пресслужба Національного антикорупційного бюро повідомила про обшуки в офісі однієї з фракцій Верховної Ради та те, що її голова отримала підозру у підкупі нардепів. Депутат фракції "ЄС" Олексій Гончаренко заявляв, що мова про Юлію Тимошенко, очільницю фракції "Батьківщина".

14 січня ЗМІ повідомили, що Юлія Тимошенко отримала підозру від НАБУ, а сама вона назвала звинувачення "абсурдними".

Вищий антикорупційний суд 16 січня обрав запобіжний захід Юлії Тимошенко, і їй було призначено заставу в розмірі 33 млн грн. Нардепці заборонили виїжджати за межі Київської області, спілкуватися з певним колом нардепів щодо розслідування НАБУ, а також зобов'язали здати закордонний паспорт.

Видання "Слідство.Інфо" із посиланням на власні джерела 23 січня повідомило, що за Тимошенко внесли заставу повністю.