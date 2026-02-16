Суд зняв арешт з частини майна Юлії Тимошенко: депутатка заявила про звернення до ЄСПЛ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково зняла арешт з активів народної депутатки "Батьківщини" Юлії Тимошенко та її чоловіка. Сама народна депутатка заявила, що звернулася до Європейського суду з прав людини.

Прокурори просили арештувати більше майна, тоді як адвокати заявляли про незаконність арештів. Про це повідомив йдеться в Реєстрі справ Вищого антикорупційного суду.

У новому рішення йдеться про арешт на вкладний рахунок Юлії Тимошенко. Натомість суд відмовив в арешті трьох автомобілів та двох гаражів, які належать чоловікові Юлії Тимошенко. Також було скасовано арешт суми 6,3 тисяч доларів. В іншому суд залишив ухвалу без змін.

Адвокати Тимошенко наголошували на незаконності арешту, а також стверджували, що слідчий суддя не мав права арештовувати майно чоловіка Тимошенко, адже той не має статусу підозрюваного. Крім того, захисники вказували, що слідчий суддя не мав права об'єднувати два клопотання про арешт майна.

Натомість прокурор просив арештувати все майно, яке зазначалось в клопотанні в першій інстанції, в чому на його думку, необгрунтовано відмовив слідчий суддя.

Тимошенко заявила про незаконність обшуків

Ще один адвокат Тимошенко зазначив, що обшуки в неї були проведені незаконно. За його словами, суд також не мав підстав для арешту її майна.

Через це сторона захисту лідерки "Батьківщини" просила про скасування ухвали слідчого судді та ухвалення нової — про відмову в арешті майна.

Сама Тимошенко повідомила, що не порушувала жодного закону, а також заявила, що звернеться до Європейського суду з прав людини через незаконність обшуків. Вчергове наредпка заявила і про "повернення до сталінських часів".

Натомість прокурор наполіг на законності всіх процесуальних дій та обґрунтованості підозри Тимошенко.

Справа Тимошенко — що відомо

В Національному антикорупційному бюро повідомили про підозру голові одній з парламентських фракцій 14 січня у пропозиції надання неправомірної вигоди нардепам за голосування за певні законопроєкти. Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко писав, що мова йде про голову "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Юлії Тимошенко: їй заборонили виїжджати за межі Київської області та спілкуватися з певним колом нардепів щодо розслідування НАБУ, а також зобов'язали здати закордонний паспорт і призначили заставу в розмірі понад 33 млн грн.

"Центр протидії корупції" 21 січня повідомляв, що ВАКС частково арештував майно Тимошенко.

23 січня за Юлію Тимошенко було внесено понад 33 млн грн застави.