Зеленский призвал депутатов к службе в ВСУ: Арахамия объяснил слова президента, — УП

Во фракции "Слуга народа" заявили, что слова президента Владимир Зеленский о возможной службе народных депутатов в армии были неправильно интерпретированы. Речь шла не о принудительной мобилизации парламентариев, а о потенциальных законодательных изменениях, которые могли бы позволить депутатам официально проходить военную службу.

Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии изданию "Украинская правда".

В частности, Арахамия отметил, что в информационном пространстве отдельные фрагменты высказываний президента были поданы без полного контекста. По его словам, в полной версии заявления Зеленский подчеркнул общий принцип, актуальный для всех граждан страны в условиях войны: каждый должен или работать на пользу государства, в частности платить налоги и поддерживать оборону, или непосредственно участвовать в защите страны на фронте.

По словам депутата, многие парламентарии разделяют такую позицию, а некоторые из них уже обращались с просьбой приобщиться к службе в Вооруженные силы Украины. Однако нынешние нормы законодательства не позволяют народным депутатам официально служить в армии, сохраняя при этом свой мандат.

"Это понимают многие депутаты. И были определенные запросы от них о желании присоединиться к ВСУ, но законодательство этого не позволяет. Есть отдельные коллеги, которые прикреплены в определенных подразделениях, ведут там какую-то работу, а в пленарные дни присутствуют в Раде. Но юридически они не военнослужащие, а депутаты парламента", — отметил он в комментарий изданию.

По его словам, именно это имел в виду президент, когда говорил о готовности обсуждать с парламентом возможные изменения в законодательство, которые позволили бы депутатам официально проходить службу в армии.

Ранее Фокус писал, что, по словам президента Владимира Зеленского, депутаты, которые планируют сложить мандат, должны пойти служить в Вооруженные силы Украины. Более того, глава государства готов обсуждать изменения в законодательство о мобилизации. Он подчеркнул, что во время военного положения парламентарии должны или работать в парламенте, или защищать страну на фронте. Зеленский также критиковал оппозицию за блокирование важных законопроектов и подчеркнул, что вопросы обороны и финансов не должны затягиваться из-за обсуждения поправок.

Напоминаем, что, как пояснил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец, во фракции сейчас сложно собрать достаточное количество голосов на ключевые законы из-за страха депутатов после подозрений НАБУ и САП, и это затрудняет принятие важных для бюджета и международных обязательств законопроектов. Он добавил, что около 40 депутатов могут подать заявления на сложение мандата.

Впоследствии стало известно, что около 50-60 депутатов уже подали заявления на увольнение, поскольку они устали и их не устраивает заработная плата.