Зеленський закликав депутатів до служби в ЗСУ: Арахамія пояснив слова президента, — УП

У фракції "Слуга народу" заявили, що слова президента Володимир Зеленський про можливу службу народних депутатів у війську були неправильно інтерпретовані. Йшлося не про примусову мобілізацію парламентарів, а про потенційні законодавчі зміни, які могли б дозволити депутатам офіційно проходити військову службу.

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі виданню "Українська правда".

Зокрема, Арахамія наголосив, що в інформаційному просторі окремі фрагменти висловлювань президента були подані без повного контексту. За його словами, у повній версії заяви Зеленський підкреслив загальний принцип, актуальний для всіх громадян країни в умовах війни: кожен має або працювати на користь держави, зокрема сплачувати податки та підтримувати оборону, або безпосередньо брати участь у захисті країни на фронті.

За словами депутата, багато парламентарів поділяють таку позицію, а деякі з них уже зверталися з проханням долучитися до служби у Збройні сили України. Однак нинішні норми законодавства не дозволяють народним депутатам офіційно служити в армії, зберігаючи при цьому свій мандат.

"Це розуміє багато депутатів. І були певні запити від них про бажання приєднатися до ЗСУ, але законодавство цього не дозволяє. Є окремі колеги, які прикріплені в певних підрозділах, ведуть там якусь роботу, а в пленарні дні присутні в Раді. Але юридично вони не військовослужбовці, а депутати парламенту", — зауважив він у коментар виданню.

За його словами, саме це мав на увазі президент, коли говорив про готовність обговорювати з парламентом можливі зміни до законодавства, які дозволили б депутатам офіційно проходити службу в армії.

Раніше Фокус писав, що, за словами президента Володимира Зеленського, депутати, які планують скласти мандат, повинні піти служити до Збройні сили України. Ба більше, глава держави готовий обговорювати зміни до законодавства про мобілізацію. Він підкреслив, що під час воєнного стану парламентарі мають або працювати у парламенті, або захищати країну на фронті. Зеленський також критикував опозицію за блокування важливих законопроєктів і наголосив, що питання оборони та фінансів не повинні затягуватись через обговорення поправок.

Нагадуємо, що, як пояснив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець, у фракції зараз складно зібрати достатню кількість голосів на ключові закони через страх депутатів після підозр НАБУ та САП, і це ускладнює ухвалення важливих для бюджету та міжнародних зобов’язань законопроєктів. Він додав, що близько 40 депутатів можуть подати заяви на складання мандату.

Згодом стало відомо, що близько 50-60 депутатів вже подали заяви на звільнення, оскільки вони втомилися і їх не влаштовує заробітня плата.