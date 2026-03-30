Затопить Украину: РФ готовит повторение катастрофы Каховской ГЭС — какие дамбы под угрозой

Россия может перейти к новой фазе атак по критической инфраструктуре Украины — на этот раз под прицелом оказываются не только энергетические объекты, но и гидросооружения. На фоне заявлений президента об ударах по логистике и водным объектам эксперты предупреждают: сценарий масштабной водной катастрофы, подобной подрыву Каховской ГЭС, остается реальным. Фокус разбирался, какие объекты в зоне риска, чем это грозит и как действовать в случае прорыва дамб.

Новые цели атак: вода как оружие

Последние сигналы от украинской власти и аналитиков свидетельствуют: РФ все активнее использует тактику ударов по объектам, которые обеспечивают базовые условия жизни — воду, логистику и инфраструктуру.

Эксперты указывают, что следующими мишенями могут стать гидроэлектростанции и системы водообеспечения. Это не только военная, но и гуманитарная цель: разрушение таких объектов запускает эффект домино — от затоплений до отключений воды и электричества.

"Враг целенаправленно уничтожает экосистему, поэтому украинцам стоит действовать на опережение. Крайне важно заблаговременно подготовить запасы воды и изучить алгоритм эвакуации, ведь защита окружающей среды начинается со спасения человеческой жизни. Мы призываем каждую общину разрабатывать локальные планы реагирования. Только правильная подготовка способна минимизировать количество жертв и катастрофические последствия для природы", — говорит Фокусу Юлия Мархель, лидер всеукраинского молодежного экологического движения Let's Do It Ukraine.

Днепровский каскад под угрозой: какие дамбы под прицелом врага

Украина имеет одну из крупнейших в Европе систем водохранилищ, и наибольшие риски связаны именно с Днепром. Эксперты называют ключевые объекты, которые потенциально могут стать целями:

Киевская ГЭС;

Каневская ГЭС;

Кременчугская ГЭС;

Среднеднепровская ГЭС;

Днепровская ГЭС.

Любое серьезное повреждение этих сооружений может вызвать масштабные затопления территорий ниже по течению.

Наиболее чувствительным является столичный регион: в случае поражения Киевской дамбы под угрозой окажутся низинные районы Киева и десятки населенных пунктов области. В то же время удар по Днепровской ГЭС может иметь катастрофические последствия для Запорожья.

Отдельный риск — Днестровский каскад, где возможные последствия выходят за пределы Украины и могут повлиять на ситуацию в соседних странах.

Сценарий катастрофы: что будет после удара

Специалисты предупреждают: разрушение гидроинфраструктуры — это один из худших сценариев развития событий.

Среди ключевых последствий:

стремительное затопление больших территорий;

потеря доступа к питьевой воде для миллионов людей;

уничтожение экосистем и загрязнение водоемов;

остановка промышленности и логистики;

резкий рост риска инфекционных заболеваний.

"Кроме того, энергетическая система испытает серьезный удар из-за потери генерации на ГЭС, а аграрный сектор — из-за разрушения систем орошения", — продолжает Мархель.

Фактически речь идет о многоуровневом кризисе, который одновременно затрагивает экономику, экологию и безопасность.

Инструкция для выживания во время прорыва дамбы

Эколог Владислава Бандура отмечает, в случае объявления официальной эвакуации из-за прорыва дамбы важно сохранять спокойствие и действовать максимально быстро. В свою очередь спасатели рекомендуют заблаговременно подготовиться и четко следовать утвержденному алгоритму.

Приоритеты для сохранения жизни во время затопления следующие:

быстрое перемещение в безопасные зоны вдали от водоемов;

поиск максимально возвышенных участков рельефа;

своевременная помощь маломобильным людям и эвакуация животных.

"Услышав сирену или получив сообщение о прорыве, сразу соберите тревожный чемоданчик. Положите туда важнейшие документы в водонепроницаемом пакете, лекарства первой необходимости, запас питьевой воды и высококалорийной пищи на несколько суток. Перед выходом из дома обязательно отключите электроснабжение, перекройте газовые вентили и закройте все окна", — советуют представительницы Let's Do It Ukraine.

Также по словам эксперток, необходимо переместиться на верхние этажи крепких капитальных зданий или на возвышенности естественного рельефа. Внимательно следить за официальными сообщениями властей через портативное радио на батарейках или доступные интернет-ресурсы. Обходить стороной оборванные линии электропередач. Избегать пересечения глубоких потоков воды вброд, вместо этого искать безопасные обходные пути или ждать спасателей в безопасном месте.

Атаки на дамбы — это не просто новый этап войны, а попытка ударить по самому фундаменту жизни. Вода, которая всегда была ресурсом, сегодня может стать инструментом давления.

И если сценарий масштабной катастрофы пока остается гипотетическим, то подготовка к нему — уже необходимость.

