Затопити Україну: РФ готує повторення катастрофи Каховської ГЕС — які дамби під загрозою

Росія може перейти до нової фази атак по критичній інфраструктурі України — цього разу під прицілом опиняються не лише енергетичні об'єкти, а й гідроспоруди. На тлі заяв президента про удари по логістиці та водних об'єктах експерти попереджають: сценарій масштабної водної катастрофи, подібної до підриву Каховської ГЕС, залишається реальним. Фокус розбирався, які об’єкти в зоні ризику, чим це загрожує і як діяти у разі прориву дамб.

Нові цілі атак: вода як зброя

Останні сигнали від української влади та аналітиків свідчать: РФ дедалі активніше використовує тактику ударів по об'єктах, які забезпечують базові умови життя — воду, логістику та інфраструктуру.

Відео дня

Експерти вказують, що наступними мішенями можуть стати гідроелектростанції та системи водозабезпечення. Це не лише військова, а й гуманітарна ціль: руйнування таких об'єктів запускає ефект доміно — від затоплень до відключень води й електрики.

"Ворог цілеспрямовано нищить екосистему, тому українцям варто діяти на випередження. Вкрай важливо завчасно підготувати запаси води та вивчити алгоритм евакуації, адже захист довкілля починається з порятунку людського життя. Ми закликаємо кожну громаду розробляти локальні плани реагування. Лише правильна підготовка здатна мінімізувати кількість жертв та катастрофічні наслідки для природи", — каже Фокусу Юлія Мархель, лідерка всеукраїнського молодіжного екологічного руху Let's Do It Ukraine.

Дніпровський каскад під загрозою: яки дамби під прицілом ворога

Україна має одну з найбільших у Європі систем водосховищ, і найбільші ризики пов’язані саме з Дніпром. Експерти називають ключові об'єкти, які потенційно можуть стати цілями:

Київська ГЕС;

Канівська ГЕС;

Кременчуцька ГЕС;

Середньодніпровська ГЕС;

Дніпровська ГЕС.

Будь-яке серйозне пошкодження цих споруд може спричинити масштабні затоплення територій нижче за течією.

Найбільш чутливим є столичний регіон: у разі ураження Київської дамби під загрозою опиняться низинні райони Києва та десятки населених пунктів області. Водночас удар по Дніпровській ГЕС може мати катастрофічні наслідки для Запоріжжя.

Окремий ризик — Дністровський каскад, де можливі наслідки виходять за межі України й можуть вплинути на ситуацію в сусідніх країнах.

Сценарій катастрофи: що буде після удару

Фахівці попереджають: руйнування гідроінфраструктури — це один із найгірших сценаріїв розвитку подій.

Серед ключових наслідків:

стрімке затоплення великих територій;

втрата доступу до питної води для мільйонів людей;

знищення екосистем і забруднення водойм;

зупинка промисловості та логістики;

різке зростання ризику інфекційних захворювань.

"Крім того, енергетична система зазнає серйозного удару через втрату генерації на ГЕС, а аграрний сектор — через руйнування систем зрошення", — продовжує Мархель.

Фактично йдеться про багаторівневу кризу, яка одночасно зачіпає економіку, екологію і безпеку.

Інструкція для виживання під час прориву дамби

Екологиня Владислава Бандура зазначає, у разі оголошення офіційної евакуації через прорив дамби важливо зберігати спокій та діяти максимально швидко. Своєю чергою рятувальники рекомендують завчасно підготуватися та чітко слідувати затвердженому алгоритму.

Пріоритети для збереження життя під час затоплення такі:

швидке переміщення у безпечні зони далеко від водойм;

пошук максимально підвищених ділянок рельєфу;

своєчасна допомога маломобільним людям та евакуація тварин.

"Почувши сирену або отримавши повідомлення про прорив, відразу зберіть тривожну валізку. Покладіть туди найважливіші документи у водонепроникному пакеті, ліки першої потреби, запас питної води та висококалорійної їжі на кілька діб. Перед виходом з дому обов'язково вимкніть електропостачання, перекрийте газові вентилі та закрийте всі вікна", — радять представниці Let's Do It Ukraine.

Також за словами експерток, необхідно переміститися на верхні поверхи міцних капітальних будівель або на височини природного рельєфу. Уважно слідкувати за офіційними повідомленнями влади через портативне радіо на батарейках або доступні інтернет-ресурси. Обходити стороною обірвані лінії електропередач. Уникати перетину глибоких потоків води вбрід, натомість шукати безпечні обхідні шляхи або чекати на рятувальників у безпечному місці.

Атаки на дамби — це не просто новий етап війни, а спроба вдарити по самому фундаменту життя. Вода, яка завжди була ресурсом, сьогодні може стати інструментом тиску.

І якщо сценарій масштабної катастрофи поки залишається гіпотетичним, то підготовка до нього — вже необхідність.

