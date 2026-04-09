Земельные участки для военных: кто имеет право и почему получить их сейчас почти невозможно

Несмотря на обещания государства обеспечить ветеранов и участников боевых действий землей, во время войны это право фактически не работает. Формально льготы сохранены, однако из-за законодательных ограничений получить участок сегодня почти невозможно. Фокус выяснил, какие именно нормы заблокировали процесс, остаются ли шансы для военных и что может измениться после войны.

Вопрос обеспечения ветеранов и участников боевых действий землей остается одним из самых чувствительных во время войны. Несмотря на наличие законодательных гарантий, на практике реализовать это право сегодня почти невозможно. Какие именно ограничения действуют, сохранены ли льготы и что может измениться в ближайшее время — Фокусу объясняет адвокат ОО "Юридическая сотня" Ирина Дмитренко.

Возможно ли ветеранам получить землю во время войны?

По словам адвоката право на бесплатное получение земельного участка гражданами Украины, и ветеранами в частности, во время военного положения действует с определенными ограничениями.

"Законодательство Украины гарантирует каждому гражданину право на бесплатное получение земельных участков различного целевого назначения. Для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и членов семей погибших предусмотрено первоочередное право на такой отвод. Впрочем, воспользоваться этим правом можно только один раз по каждому виду целевого назначения участка", — объясняет Дмитренко.

Максимальные размеры участков, которые можно получить (согласно статье 121 Земельного кодекса Украины):

для ведения садоводства — до 0,12 га;

для личного крестьянского хозяйства — до 2,0 га;

для строительства жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок):

в селах — до 0,25 га,

в поселках — до 0,15 га,

в городах — до 0,10 га;

для дачного строительства — до 0,10 га.

В то же время на практике площадь может быть меньше.

Почему во время войны получить землю сложно?

Дмитренко обращает внимание, что после начала полномасштабного вторжения в Земельный кодекс внесли изменения, которые прямо запрещают:

бесплатную передачу в частную собственность земель государственной и коммунальной собственности;

предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству для такой передачи;

разработка соответствующей документации.

"Эти ограничения действуют на период военного положения и касаются не только ветеранов, но и всех граждан и юридических лиц.

Фактически это означает, что даже при наличии льготы органы местного самоуправления или государственные органы будут отказывать в предоставлении разрешений. Такие отказы являются правомерными. Несмотря на это, право ветеранов на первоочередное получение земли не отменено — оно лишь поставлено на паузу", — говорит адвокат.

В Верховной Раде еще в 2023 году зарегистрирован законопроект 8366-1, которым предлагают восстановить право на бесплатную передачу земельных участков в частную собственность, в частности для участников боевых действий. Однако законопроект до сих пор не рассмотрен.

Как получить земельный участок в мирное время: процедура

Механизм получения земельного участка остается в силе, хотя пока и не применяется из-за ограничений военного положения. Процедура предусматривает несколько последовательных этапов:

Выбор участка.

Человек определяет целевое назначение, ориентировочный размер и место расположения земельного участка. Важно, что место не привязано к регистрации.

Подача ходатайства.

Ходатайство подают в орган исполнительной власти или местного самоуправления. К нему прилагают:

графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка (например, выкопировка из кадастровой карты);

согласование землепользователя (в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц);

документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении (в случае предоставления земельного участка для ведения фермерского хозяйства);

копию документа, удостоверяющего личность (например, паспорта гражданина Украины);

документ, подтверждающий право на льготы при получении земельных участков (удостоверение УБД);

согласие на сбор и обработку персональных данных.

Важно: требовать дополнительные документы органы власти не имеют права.

Получение разрешения или отказа.

Срок рассмотрения ходатайства — до одного месяца.

Разработка проекта землеустройства.

Проект разрабатывает компания, которая является исполнителем работ по землеустройству. Перечень таких компаний размещен на сайте Госгеокадастра. Срок разработки — до шести месяцев.

Согласование проекта.

Осуществляется соответствующими органами в зависимости от места расположения земельного участка.

Регистрация в Государственном земельном кадастре.

Государственный кадастровый регистратор имеет на это до 14 дней.

Утверждение и передача в собственность.

Орган государственной власти принимает окончательное решение о передаче земельного участка.

Государственная регистрация права собственности.

Завершающий этап — оформление права собственности через государственного регистратора или нотариуса.

Адвокат ветеранского направления ОО "Юридическая сотня" обращает внимание, что в соответствии со ст. 281 Налогового кодекса Украины участники боевых действий, инвалиды войны, участники войны, в частности из числа участников российско-украинской войны, члены семей погибших освобождаются от уплаты земельного налога.

