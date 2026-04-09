Земельні ділянки для військових: хто має право і чому отримати їх зараз майже неможливо

Попри обіцянки держави забезпечити ветеранів та учасників бойових дій землею, під час війни це право фактично не працює. Формально пільги збережені, однак через законодавчі обмеження отримати ділянку сьогодні майже неможливо. Фокус з'ясував, які саме норми заблокували процес, чи залишаються шанси для військових і що може змінитися після війни.

Питання забезпечення ветеранів та учасників бойових дій землею залишається одним із найчутливіших під час війни. Попри наявність законодавчих гарантій, на практиці реалізувати це право сьогодні майже неможливо. Які саме обмеження діють, чи збережені пільги та що може змінитися найближчим часом — Фокусу пояснює адвокатка ГО "Юридична сотня" Ірина Дмитренко.

Чи можливо ветеранам отримати землю під час війни?

За словами адвокатки право на безоплатне отримання земельної ділянки громадянами України, та ветеранами зокрема, під час воєнного стану діє з певними обмеженнями.

"Законодавство України гарантує кожному громадянину право на безоплатне отримання земельних ділянок різного цільового призначення. Для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих передбачене першочергове право на таке відведення. Утім, скористатися цим правом можна лише один раз по кожному виду цільового призначення ділянки", — пояснює Дмитренко.

Максимальні розміри ділянок, які можна отримати (згідно зі статтею 121 Земельного кодексу України):

для ведення садівництва — до 0,12 га;

для особистого селянського господарства — до 2,0 га;

для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):

у селах — до 0,25 га,

у селищах — до 0,15 га,

у містах — до 0,10 га;

для дачного будівництва — до 0,10 га.

Водночас на практиці площа може бути меншою.

Чому під час війни отримати землю складно?

Дмитренко звергає увагу, що після початку повномасштабного вторгнення до Земельного кодексу внесли зміни, які прямо забороняють:

безоплатну передачу в приватну власність земель державної та комунальної власності;

надання дозволів на розроблення документації із землеустрою для такої передачі;

розроблення відповідної документації.

"Ці обмеження діють на період воєнного стану і стосуються не лише ветеранів, а й усіх громадян та юридичних осіб.

Фактично це означає, що навіть за наявності пільги органи місцевого самоврядування або державні органи відмовлятимуть у наданні дозволів. Такі відмови є правомірними. Попри це, право ветеранів на першочергове отримання землі не скасоване — воно лише поставлене на паузу", — каже адвокатка.

У Верховній Раді ще у 2023 році зареєстровано законопроєкт 8366-1, яким пропонують відновити право на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність, зокрема для учасників бойових дій. Проте законопроєкт досі не розглянутий.

Як отримати земельну ділянку в мирний час: процедура

Механізм отримання земельної ділянки залишається чинним, хоча наразі й не застосовується через обмеження воєнного стану. Процедура передбачає кілька послідовних етапів:

Вибір ділянки.

Людина визначає цільове призначення, орієнтовний розмір і місце розташування земельної ділянки. Важливо, що місце не прив'язане до реєстрації.

Подання клопотання.

Клопотання подають до органу виконавчої влади або місцевого самоврядування. До нього додають:

графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (наприклад, викопіювання з кадастрової карти);

погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває в користуванні інших осіб);

документи, що підтверджують досвід роботи в сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства);

копію документа, що посвідчує особу (наприклад, паспорта громадянина України);

документ, що підтверджує право на пільги при отриманні земельних ділянок (посвідчення УБД);

згоду на збір та обробку персональних даних.

Важливо: вимагати додаткові документи органи влади не мають права.

Отримання дозволу або відмови.

Строк розгляду клопотання — до одного місяця.

Розробка проєкту землеустрою.

Проєкт розробляє компанія, що є виконавцем робіт із землеустрою. Перелік таких компаній розміщений на сайті Держгеокадастру. Термін розробки — до шести місяців.

Погодження проєкту.

Здійснюється відповідними органами залежно від місця розташування земельної ділянки.

Реєстрація в Державному земельному кадастрі.

Державний кадастровий реєстратор має на це до 14 днів.

Затвердження та передача у власність.

Орган державної влади ухвалює остаточне рішення щодо передачі земельної ділянки.

Державна реєстрація права власності.

Завершальний етап — оформлення права власності через державного реєстратора або нотаріуса.

Адвокатка ветеранського напряму ГО "Юридична сотня" звертає увагу, що відповідно до ст. 281 Податкового кодексу України учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни, зокрема з-поміж учасників російсько-української війни, члени сімей загиблих звільняються від сплати земельного податку.

