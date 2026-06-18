Украина без щуки и леща, но с "пришельцами": как происходит оккупация водоемов

Сегодня во всём мире отмечают День любителей рыбалки — дату, которая напоминает не только об отдыхе с удочкой, но и о состоянии водоёмов, в которых ещё есть кого ловить. Пока украинские рыбаки выходят на берега рек и озер, сами водоемы стремительно меняются: их все больше захватывают чужеродные виды рыб, которые вытесняют местную фауну и разрушают природный баланс. Кто превращает украинские реки в новую экологическую реальность и можно ли остановить эту "биологическую оккупацию", выяснял Фокус.

Сегодня, 18 июня, во всём мире отмечают День любителей рыбалки — праздник миллионов людей, для которых река или озеро являются местом отдыха, занятий спортом и единения с природой. Однако в этом году эта дата становится ещё и поводом задуматься о том, что происходит под поверхностью украинских водоёмов. Из-за изменения климата, человеческой деятельности и глобализации в реках всё активнее распространяются инвазивные виды рыб, которые вытесняют аборигенные популяции и изменяют целые экосистемы. Экологи предупреждают: если тенденция сохранится, уже через несколько десятилетий привычный мир украинской рыбалки может измениться до неузнаваемости.

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Почему украинские воды захватывают "чужаки"

Проблема инвазивных видов стала одной из ключевых угроз для украинских акваторий. Сегодня усилия специалистов сосредоточены на восстановлении естественных путей миграции рыб, однако этот процесс затрудняется быстрым распространением агрессивных видов с других континентов.

Причины их засилья — комплексные. Потепление климата создает комфортные условия для тропических и южных видов. Каскады водохранилищ на крупных реках замедляют течение, что облегчает закрепление новых обитателей. Свою роль играет и глобализация: суда переносят икру с балластными водами, а владельцы аквариумов нередко выпускают экзотических рыб в дикую природу.

Лидер всеукраинского экологического движения "Let’s Do It Ukraine" Юлия Мархель призывает обратить внимание на состояние речной фауны.

"Массовое расселение чужеродных видов в наших водоемах — это настоящая экологическая оккупация, которая нарушает природный баланс и вытесняет местную фауну. Ситуация требует немедленного внимания общества: только осознанная позиция граждан и строгий контроль за выпуском экзотических обитателей в реки позволят сохранить устойчивость природных ресурсов Украины для будущего", — говорит эксперт в интервью Фокусу.

Активные "оккупанты": кто уже меняет экосистему

Перечень инвазивных видов в Украине постоянно растет. Наиболее агрессивные из них уже оказывают существенное влияние на экосистемы:

Солнечный окунь (Lepomis gibbosus) — этот яркий представитель Северной Америки стал настоящим хозяином мелководья. Его рацион состоит из икры ценных промысловых рыб, личинок и мелких ракообразных. Благодаря агрессивному поведению он лишает шансов на выживание молодь щуки и леща.

— этот яркий представитель Северной Америки стал настоящим хозяином мелководья. Его рацион состоит из икры ценных промысловых рыб, личинок и мелких ракообразных. Благодаря агрессивному поведению он лишает шансов на выживание молодь щуки и леща. Ротань-головешка (Perccottus glenii) — чрезвычайно выносливый хищник с Дальнего Востока. Он способен выживать в промерзших или почти высохших прудах, а его активность приводит к полному истреблению других видов в небольших водоемах.

— чрезвычайно выносливый хищник с Дальнего Востока. Он способен выживать в промерзших или почти высохших прудах, а его активность приводит к полному истреблению других видов в небольших водоемах. Амурский чебачок — мелкая рыбка, которая очень быстро размножается. Она является сильным конкурентом за пищу для всех местных видов, поедая кормовую базу молодняка.

— мелкая рыбка, которая очень быстро размножается. Она является сильным конкурентом за пищу для всех местных видов, поедая кормовую базу молодняка. Серебристый карась — этот пришелец почти полностью вытеснил золотого карася, который теперь занесен в Красную книгу Украины.

Кто следующий: новая волна захватчиков

Эксперты предупреждают: это только начало. В связи с дальнейшим потеплением в украинских реках могут закрепиться новые опасные виды:

Тиляпия — хорошо приспосабливается к тёплым водам, особенно вблизи электростанций.

— хорошо приспосабливается к тёплым водам, особенно вблизи электростанций. Карликовый сом — уже встречается в западных регионах и постепенно продвигается на восток.

— уже встречается в западных регионах и постепенно продвигается на восток. Пираньи — пока не переживают зиму, но повышение температуры воды может изменить ситуацию.

Основная проблема — отсутствие естественных врагов. Попадая в новую среду обитания, такие виды быстро становятся доминирующими.

Последствия и угрозы

По словам Мархеля, появление новых видов рыб влечет за собой цепную реакцию пагубных изменений, среди которых — утрата биоразнообразия: местные виды исчезают из-за прямого поедания или отсутствия корма. Кроме того, это сопряжено с эпидемиологическими рисками.

"Пришельцы приносят с собой новых паразитов, к которым у наших рыб нет иммунитета. Существует также угроза экономических убытков, ведь сокращение численности промысловых рыб (судака, карпа, леща) наносит удар по рыбному хозяйству. А также изменение качества воды — доминирование отдельных видов нарушает баланс самоочищения водоемов, что провоцирует чрезмерное цветение воды", — говорит эколог.

Что дальше: сценарий для украинских рек

Ситуация выглядит сложной. Специалисты прогнозируют дальнейшее смещение границ ареалов обитания южных видов на север. Уже в ближайшее время состав ихтиофауны Украины может измениться настолько, что привычные нам виды станут редкостью.

В 2026 году государственные структуры приняли важное решение — сняты все ограничения на вылов инвазивных видов. Это единственный способ хотя бы частично сдержать их давление на экосистему. Однако полная очистка водоемов от пришельцев считается практически невозможной. Единственным выходом остается поддержка популяций естественных хищников — щуки, жереха, сома — которые способны контролировать численность агрессивных "эмигрантов".

Юлия Мархель отмечает, что ситуация с инвазивными видами — это не локальная проблема рыболовов или экологов, а вопрос экологической безопасности страны. Каждая выпущенная в реку аквариумная рыба может запустить необратимые процессы. И если эту тенденцию не остановить, украинские водоемы уже в ближайшем будущем могут измениться до неузнаваемости.

Напомним, что исследователи рассказали об амазонской моли — рыбе, которая нарушила ход эволюции: этот вид сдерживает вредные мутации с помощью хитроумных механизмов восстановления ДНК.

Кроме того, Фокус рассказывал о том, могут ли российские удары привести к постоянным землетрясениям и изменениям в земной коре и, главное, какие регионы Украины находятся в зоне повышенного риска.