"Немыслимое": секретный план Черчилля атаковать СССР сразу после победы над нацистами

В этот день, 10 мая 1940 года Уинстон Черчилль возглавил правительство Великобритании и стал одним из символов победы над нацизмом. Но уже через несколько лет после триумфа над Гитлером Черчилль приказал британским военным разработать план новой войны — на этот раз против СССР и Иосифа Сталина. Фокус разбирался, что такое "Операция "Немыслимое", почему Лондон серьезно готовился к конфликту со вчерашним союзником и как мир мог войти в Холодную войну еще в 1945 году.

О чем была "Операция "Немыслимое"

Весной 1945 года Вторая мировая война в Европе фактически подходила к концу. Советские войска штурмовали Берлин, Адольф Гитлер уже находился в бункере, а союзники начинали делить будущую карту Европы. Однако за внешним единством антигитлеровской коалиции все заметнее становилось недоверие между Западом и СССР.

Особое беспокойство в Лондоне вызывали действия Сталина в Восточной Европе. После продвижения Красной армии Москва фактически устанавливала контроль над Польшей, Румынией, Болгарией, Венгрией и Чехословакией. Для Черчилля это выглядело не как "освобождение Европы", а как начало советской экспансии и создание нового геополитического блока под контролем Кремля.

Особенно болезненным для британского премьера был польский вопрос. Великобритания вступила во Вторую мировую войну именно после нападения Германии на Польшу в 1939 году, а теперь Черчилль видел, что страна рискует оказаться под фактическим контролем Москвы. В частной переписке он все чаще говорил о "железном занавесе", который начинает опускаться над Европой — еще до того, как эта фраза станет символом Холодной войны.

Именно в такой атмосфере в апреле 1945 года Черчилль приказал британскому Объединенному штабу планирования подготовить сценарий возможной войны против СССР. План получил кодовое название Operation Unthinkable — "Операция "Немыслимое". Его главной целью официально определяли "навязывание России воли США и Британской империи". Фактически же речь шла о попытке остановить дальнейшее расширение советского влияния в Европе.

В документах рассматривалась даже дата потенциального начала боевых действий — 1 июля 1945 года. Предполагалось, что в войне могут принять участие американские, британские, канадские и польские силы, а отдельные немецкие части Вермахта после перевооружения теоретически могли быть использованы против Красной армии. Для многих историков именно этот момент стал одним из самых шокирующих элементов плана.

Документы по "Операции "Немыслимое" оставались засекреченными десятилетиями и были обнародованы только в 1990-х годах. Они показали, что Запад серьезно оценивал возможность нового крупного конфликта практически сразу после завершения войны с нацистской Германией. Фактически Холодная война могла начаться не в 1947-1949 годах, а уже летом 1945-го.

Имел ли Запад шансы победить СССР

Несмотря на агрессивность замысла, британские военные довольно быстро пришли к выводу: война против СССР в 1945 году может закончиться катастрофой для Запада. На момент завершения Второй мировой Красная армия была крупнейшей и одной из самых опытных сухопутных сил в мире.

К лету 1945 года СССР контролировал огромную территорию — от Балкан до центра Германии. По разным оценкам, советские силы в Европе насчитывали более 11 миллионов военных. Для сравнения: британская армия была истощена многолетней войной, а американское общество все сильнее требовало возвращения солдат домой.

В документах британского штаба прямо отмечалось, что союзники не имеют гарантий быстрой победы. Наоборот — конфликт рисковал превратиться в затяжную "тотальную войну" с огромными потерями и неопределенным финалом. Отдельно военные обращали внимание на то, что советская армия имеет колоссальный боевой опыт после боев против Вермахта.

Еще одной проблемой была география. Если война начнется в Европе, именно советские войска будут иметь преимущество в количестве танков, артиллерии и живой силы непосредственно на континенте. Западные союзники, наоборот, были бы вынуждены перебрасывать значительную часть ресурсов через Атлантику.

Фактически британские аналитики признавали: в случае нового глобального конфликта Европа рискует снова превратиться в поле масштабной войны — буквально через несколько недель после завершения предыдущей.

Именно поэтому "Операция "Немыслимое" постепенно начала выглядеть не как реальный военный план, а скорее как попытка Черчилля понять, способен ли Запад остановить Сталина силой, если дипломатия окончательно провалится.

Почему "Немыслимое" так и не реализовали

Несмотря на громкие и амбициозные планы, уже через несколько месяцев после разработки "Операция" фактически потеряла любые шансы на реализацию. Причин было сразу несколько — от военных рисков до кардинального изменения политической ситуации в мире.

Прежде всего британские военные сами пришли к выводу, что война против СССР в 1945 году выглядит чрезвычайно опасной авантюрой. В Лондоне понимали: даже если конфликт начнется как "ограниченная операция", он может быстро перерасти в новую мировую войну.

Еще одной ключевой проблемой стала позиция США. Американское руководство после капитуляции Германии не хотело нового масштабного конфликта. Страна готовилась завершить войну против Японии, а американское общество было уставшее от многолетних боевых действий. Вашингтон значительно больше интересовало быстрое завершение Второй мировой, чем новый фронт против СССР в Европе.

Ситуацию резко изменили и британские выборы. В июле 1945 года Уинстон Черчилль неожиданно проиграл лейбористам во главе с Клементом Эттли. Люди, только что пережившие шесть лет войны, хотели не нового конфликта, а восстановления страны, социальных реформ и возвращения к мирной жизни. Вместе с отставкой Черчилля исчез и главный политический двигатель идеи жесткого военного давления на Москву.

Отдельным фактором стало появление ядерного оружия. Уже в августе 1945 года США применили атомные бомбы против японских городов Хиросимы и Нагасаки. Мир вошел в новую эпоху, где масштабная война между сверхдержавами рисковала превратиться в ядерную катастрофу. Хотя СССР еще не имел собственной атомной бомбы, в Вашингтоне и Лондоне понимали: прямое столкновение с Москвой может иметь непредсказуемые последствия.

В результате Запад постепенно перешел от идеи открытой войны к политике сдерживания СССР. Именно тогда начала формироваться модель противостояния, которая впоследствии получит название Холодной войны: гонка вооружений, борьба за влияние в разных регионах мира, шпионские операции, экономическое и политическое давление вместо прямого столкновения армий.

Уже в 1946 году Черчилль произнесет свою знаменитую речь о "железном занавесе", фактически публично объявив о начале нового глобального противостояния между Западом и СССР. Так "Операция "Немыслимое" осталась лишь планом на бумаге, но одновременно стала одним из первых сигналов того, что союз между бывшими победителями нацизма стремительно разрушается.

Почему эта история важна сегодня

"Операция "Немыслимое" показывает, что Уинстон Черчилль одним из первых на Западе увидел в СССР не "освободителя Европы", а будущую угрозу для континента. Пока мир праздновал победу над нацизмом, Черчилль уже опасался, что Сталин использует Красную армию для установления контроля над Восточной Европой.

Фактически британский премьер предвидел то, что позже назовут советской оккупацией. Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния и другие страны действительно оказались под контролем Москвы на десятилетия.

Именно поэтому "Немыслимое" сегодня выглядит не просто странным военным планом, а ранней попыткой Запада понять, как остановить советское расширение еще до того, как Европу окончательно разделит "железный занавес".

