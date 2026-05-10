"Немислиме": секретний план Черчилля атакувати СРСР одразу після перемоги над нацистами

Поки світ святкував перемогу над Гітлером, у Лондоні вже готували сценарій нової війни — тепер проти СРСР та Сталіна. У 1945 році Вінстон Черчилль наказав британським військовим розробити план атаки на колишнього союзника, побоюючись, що Москва перетворює "визволення Європи" на нову окупацію. Фокус розповідає, що таке "Операція "Немислиме".

У цей день, 10 травня 1940 року Вінстон Черчилль очолив уряд Великої Британії та став одним із символів перемоги над нацизмом. Але вже за кілька років після тріумфу над Гітлером Черчилль наказав британським військовим розробити план нової війни — цього разу проти СРСР та Йосипа Сталіна. Фокус розбирався, що таке "Операція "Немислиме", чому Лондон серйозно готувався до конфлікту з учорашнім союзником і як світ міг увійти в Холодну війну ще у 1945 році.

Про що була "Операція "Немислиме"

Навесні 1945 року Друга світова війна в Європі фактично добігала кінця. Радянські війська штурмували Берлін, Адольф Гітлер уже перебував у бункері, а союзники починали ділити майбутню карту Європи. Проте за зовнішньою єдністю антигітлерівської коаліції дедалі помітнішою ставала недовіра між Заходом і СРСР.

Відео дня

Особливе занепокоєння у Лондоні викликали дії Сталіна у Східній Європі. Після просування Червоної армії Москва фактично встановлювала контроль над Польщею, Румунією, Болгарією, Угорщиною та Чехословаччиною. Для Черчилля це виглядало не як "визволення Європи", а як початок радянської експансії та створення нового геополітичного блоку під контролем Кремля.

Особливо болючим для британського прем'єра було польське питання. Велика Британія вступила у Другу світову війну саме після нападу Німеччини на Польщу у 1939 році, а тепер Черчилль бачив, що країна ризикує опинитися під фактичним контролем Москви. У приватному листуванні він дедалі частіше говорив про "залізну завісу", яка починає опускатися над Європою — ще до того, як ця фраза стане символом Холодної війни.

Саме в такій атмосфері у квітні 1945 року Черчилль наказав британському Об'єднаному штабу планування підготувати сценарій можливої війни проти СРСР. План отримав кодову назву Operation Unthinkable — "Операція "Немислиме". Його головною метою офіційно визначали "нав'язування Росії волі США та Британської імперії". Фактично ж йшлося про спробу зупинити подальше розширення радянського впливу в Європі.

У документах розглядали навіть дату потенційного початку бойових дій — 1 липня 1945 року. Передбачалося, що у війні можуть взяти участь американські, британські, канадські та польські сили, а окремі німецькі частини Вермахту після переозброєння теоретично могли бути використані проти Червоної армії. Для багатьох істориків саме цей момент став одним із найбільш шокуючих елементів плану.

Документи щодо "Операції "Немислиме" залишалися засекреченими десятиліттями та були оприлюднені лише у 1990-х роках. Вони показали, що Захід серйозно оцінював можливість нового великого конфлікту практично одразу після завершення війни з нацистською Німеччиною. Фактично Холодна війна могла початися не у 1947–1949 роках, а вже влітку 1945-го.

Чи мав Захід шанси перемогти СРСР

Попри агресивність задуму, британські військові досить швидко дійшли висновку: війна проти СРСР у 1945 році може закінчитися катастрофою для Заходу. На момент завершення Другої світової Червона армія була найбільшою та однією з найдосвідченіших сухопутних сил у світі.

До літа 1945 року СРСР контролював величезну територію — від Балкан до центру Німеччини. За різними оцінками, радянські сили у Європі налічували понад 11 мільйонів військових. Для порівняння: британська армія була виснажена багаторічною війною, а американське суспільство дедалі сильніше вимагало повернення солдатів додому.

У документах британського штабу прямо зазначалося, що союзники не мають гарантій швидкої перемоги. Навпаки — конфлікт ризикував перетворитися на затяжну "тотальну війну" з величезними втратами та невизначеним фіналом. Окремо військові звертали увагу на те, що радянська армія має колосальний бойовий досвід після боїв проти Вермахту.

Ще однією проблемою була географія. Якщо війна почнеться в Європі, саме радянські війська матимуть перевагу в кількості танків, артилерії та живої сили безпосередньо на континенті. Західні союзники, навпаки, були змушені б перекидати значну частину ресурсів через Атлантику.

Фактично британські аналітики визнавали: у разі нового глобального конфлікту Європа ризикує знову перетворитися на поле масштабної війни — буквально через кілька тижнів після завершення попередньої.

Саме тому "Операція "Немислиме" поступово почала виглядати не як реальний військовий план, а радше як спроба Черчилля зрозуміти, чи здатен Захід зупинити Сталіна силою, якщо дипломатія остаточно провалиться.

Чому "Немислиме" так і не реалізували

Попри гучні та амбітні плани, вже за кілька місяців після розробки "Операція" фактично втратила будь-які шанси на реалізацію. Причин було одразу кілька — від військових ризиків до кардинальної зміни політичної ситуації у світі.

Насамперед британські військові самі дійшли висновку, що війна проти СРСР у 1945 році виглядає надзвичайно небезпечною авантюрою. У Лондоні розуміли: навіть якщо конфлікт почнеться як "обмежена операція", він може швидко перерости у нову світову війну.

Ще однією ключовою проблемою стала позиція США. Американське керівництво після капітуляції Німеччини не хотіло нового масштабного конфлікту. Країна готувалася завершити війну проти Японії, а американське суспільство було втомлене багаторічними бойовими діями. Вашингтон значно більше цікавило швидке завершення Другої світової, ніж новий фронт проти СРСР у Європі.

Ситуацію різко змінили й британські вибори. У липні 1945 року Вінстон Черчилль несподівано програв лейбористам на чолі з Клементом Еттлі. Люди, які щойно пережили шість років війни, хотіли не нового конфлікту, а відновлення країни, соціальних реформ та повернення до мирного життя. Разом із відставкою Черчилля зник і головний політичний рушій ідеї жорсткого військового тиску на Москву.

Окремим фактором стала поява ядерної зброї. Уже в серпні 1945 року США застосували атомні бомби проти японських міст Хіросіми та Нагасакі. Світ увійшов у нову епоху, де масштабна війна між наддержавами ризикувала перетворитися на ядерну катастрофу. Хоча СРСР ще не мав власної атомної бомби, у Вашингтоні та Лондоні розуміли: пряме зіткнення із Москвою може мати непередбачувані наслідки.

У результаті Захід поступово перейшов від ідеї відкритої війни до політики стримування СРСР. Саме тоді почала формуватися модель протистояння, яка згодом отримає назву Холодної війни: гонка озброєнь, боротьба за вплив у різних регіонах світу, шпигунські операції, економічний та політичний тиск замість прямого зіткнення армій.

Уже у 1946 році Черчилль виголосить свою знамениту промову про "залізну завісу", фактично публічно оголосивши про початок нового глобального протистояння між Заходом і СРСР. Так "Операція "Немислиме" залишилася лише планом на папері, але водночас стала одним із перших сигналів того, що союз між колишніми переможцями нацизму стрімко руйнується.

Чому ця історія важлива сьогодні

"Операція "Немислиме" показує, що Вінстон Черчилль одним із перших на Заході побачив у СРСР не "визволителя Європи", а майбутню загрозу для континенту. Поки світ святкував перемогу над нацизмом, Черчилль уже побоювався, що Сталін використає Червону армію для встановлення контролю над Східною Європою.

Фактично британський прем'єр передбачав те, що пізніше назвуть радянською окупацією. Польща, Чехословаччина, Угорщина, Румунія та інші країни дійсно опинилися під контролем Москви на десятиліття.

Саме тому "Немислиме" сьогодні виглядає не просто дивним військовим планом, а ранньою спробою Заходу зрозуміти, як зупинити радянське розширення ще до того, як Європу остаточно розділить "залізна завіса".

Раніше Фокус писав, як після Другої світової колишні кадри рейху перетворилися з ворогів на цінний ресурс.

Також Фокус розповідав, як під час війни Гітлер намагався дістатися до Ірану і чому цього так і не сталося.