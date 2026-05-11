Симуляционная медицина и ИИ: как война переписала правила подготовки врачей, — интервью с ректором ЗГМФУ

Несмотря на войну, жизнь в прифронтовом Запорожье и частично онлайн-обучение, Запорожский государственный медико-фармацевтический университет возглавил рейтинг "Топ 25 университетов Украины — 2026" по версии читателей Фокуса. Ректор Юрий Колесник рассказал, как война изменила подготовку врачей, почему будущее — за симуляционной медициной и ИИ, и в каких специалистах критически будет нуждаться Украина после войны.

Запорожский государственный медико-фармацевтический университет — один из старейших и самых известных медицинских учреждений высшего образования Украины, история которого начинается еще с 1903 года. Сегодня в университете обучаются около 6,3 тысячи студентов, а среди самых популярных направлений — медицина, стоматология, педиатрия, фармация, реабилитация и лабораторная диагностика. После 2022 года ЗГМФУ полностью перестроил систему обучения под условия войны: соединил онлайн-образование с практикой, сделал ставку на симуляционные центры и цифровые технологии и сохранил международную активность даже в прифронтовом Запорожье.

В разговоре с Фокусом Юрий Колесник — ректор университета, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, объяснил, как изменилось медицинское образование после полномасштабного вторжения, способен ли ИИ заменить врача и каких специалистов критически не будет хватать Украине уже в ближайшие годы.

Образование во время войны и новая медицина

Запорожский государственный медико-фармацевтический университет возглавил онлайн-рейтинг, сформированный по результатам голосования читателей. Что для вас означает такая поддержка именно от аудитории?

— Для нас это прежде всего показатель доверия. Во время, когда Запорожье остается прифронтовым городом, такая поддержка означает, что люди видят нашу работу, видят результат и верят университету. Это важнее любых формальных рейтингов. Мы воспринимаем это как подтверждение того, что даже в чрезвычайно сложных условиях нам удалось сохранить качество образования, коллектив и развитие.

Как война изменила качество медицинского образования, а не только формат обучения?

— Война изменила не только формат, но и саму философию медицинского образования. Мир меняется — и вместе с ним меняются студенты, подходы к обучению и сама медицина. Мы фактически вошли в эру симуляционной медицины, где будущий врач должен научиться действовать еще до встречи с реальным пациентом.

Сегодня мы готовим специалиста к работе в условиях неопределенности, высокой нагрузки, дефицита времени и кризисных ситуаций. Именно поэтому значительно возросла роль симуляционного обучения, критического мышления, командной работы и быстрого принятия решений.

Что касается самого формата обучения — для нас это не стало шоком. Еще во время пандемии COVID-19 университет активно развивал цифровую инфраструктуру и дистанционные технологии. ЗГМФУ сегодня является одним из крупнейших пользователей Microsoft 365 среди университетов Украины. Это позволило создать полноценную цифровую образовательную среду, где студент имеет доступ к учебным материалам, клиническим кейсам, онлайн-коммуникации и симуляционным платформам фактически из любой точки мира.

Поэтому полномасштабная война не застала нас врасплох: мы уже имели опыт, платформы и понимание, как обеспечить непрерывность качественного медицинского образования даже в чрезвычайных условиях.

Студенты Запорожского государственного медико-фармацевтического университета учатся на VR-технологиях и симуляционных платформах

Практика, симуляционные центры и обучение онлайн

Можно ли сегодня подготовить полноценного врача в условиях частично онлайн-образования?

— Медицина невозможна без практики, и мы это прекрасно понимаем. Часто можно услышать: "А как же обучение у постели больного? Вот в наше время…". Но те, кто так говорит, забывают, что сегодня медицина работает по совсем другим этическим и юридическим принципам. Если раньше студент мог сразу быть привлечен ко многим манипуляциям, то сейчас для этого необходимо согласие пациента, а безопасность человека стоит на первом месте.

Кроме того, в университеты пришло новое поколение студентов, которое иначе воспринимает информацию. Современное медицинское образование уже невозможно без цифровых технологий, интерактивности и симуляционного обучения. Именно поэтому мир переходит к модели, где будущий врач сначала многократно отрабатывает навыки в безопасной среде, не боясь ошибок, и только после этого переходит к работе с реальным пациентом.

В ЗГМФУ для этого создан один из самых мощных симуляционных центров в Украине. Мы используем роботизированных манекенов, систему виртуальной анатомии 3D Organon Anatomy VR, анатомический стол Anatomage, программу "Виртуальный пациент" Body Interact, "Виртуальную аптеку" и современные тренажеры для отработки клинических навыков.

Практическая подготовка не исчезла — она стала другой. Отработка навыков проходит во время Летних и Зимних школ практической подготовки, в симуляционных центрах, клиниках и тренинговых пространствах. А врачи-интерны вообще учатся исключительно офлайн, непосредственно в клинической среде.

Поэтому сегодня речь идет не о "меньше практики", а о другом качестве подготовки — более безопасном, технологичном и приближенном к реальным клиническим сценариям.

Какой процент студентов потерял доступ к практике из-за войны?

— Безусловно, война повлияла на доступ к клинической практике, особенно в первые периоды полномасштабного вторжения. Но мы сделали все, чтобы минимизировать эти потери через симуляционные технологии, практические школы и работу клинических баз. Такой процент практически отсутствует — у нас так продумано обучение, что, даже находясь на удалении, все занятия проходят в синхронном режиме, с полным эффектом учебной аудитории, а на клинических кафедрах транслируются видео с осмотрами, с операциями. Кроме того, у нас по мировым стандартам развиты симуляционные технологии обучения, по каждой специальности работает тренинговый центр, когда студент может приобретать клинический опыт с виртуальным пациентом, а пользоваться технологией можно из любой точки мира.

Есть ли дефицит клинических баз и пациентов для обучения?

— Нет. Город Запорожье хоть и прифронтовой, но живет, полноценно функционирует. Поэтому клинические базы имеются, мы постоянно расширяем их перечень, на сегодня их 39, мы заключаем договоры и с муниципальными, и с частными лечебными учреждениями, с частными стоматологическими клиниками, главное, чтобы студент мог приобщиться к получению и теоретического, и, главное, практического опыта у профессионалов. А для редких случаев и болезней всегда в программу включено стимуляционное обучение, где загружаются клинические выпады с виртуальным пациентом.

Студенты ЗГМФУ во время занятий по цифровой анатомии и работы с интерактивным анатомическим столом Anatomage.

Военная медицина и кадры для страны

Насколько университет интегрирован в военную медицину? Готовите ли врачей для фронта?

— Пребывание в прифронтовом городе всех нас интегрирует в войну. Конечно, наш университет одним из первых на себе ощутил эту вовлеченность — с первых дней полномасштабного вторжения все наши клинические кафедры, прежде всего травматологического и хирургического направления, оказывают медицинскую помощь в военных госпиталях.

Наши преподаватели-стоматологи создают выездные бригады для оперативных выездов и реализуют волонтерское движение "Верни улыбку герою". Наша молодежь, студенты и интерны, работают в больницах младшим медицинским персоналом, частично компенсируя дефицит кадров в регионе.

Что касается военной медицины, то в университете никогда не прекращала работу военная кафедра. Мы продолжаем готовить офицеров запаса медицинской службы, и сегодня, когда в Украине усиливается направление национального сопротивления и военной подготовки, у нас есть и соответствующая база, и главное — специалисты.

Фактически, сегодня мы готовим врача, который должен быть готовым работать в любых условиях — от гражданской больницы до экстремальных ситуаций военного времени.

Что должно измениться в стране, чтобы врачи оставались?

— Молодой врач должен видеть перспективу: достойные условия труда, современную медицину, профессиональное развитие и уважение к профессии.

Какие специальности станут самыми важными после войны

Какие специальности сейчас критически недооценены в Украине?

— Сегодня чрезвычайно важными становятся специальности, о которых раньше говорили значительно меньше. Прежде всего это медицинская психология, физическая терапия, эрготерапия, реабилитация, экстренная медицина и клиническая фармация. Война очень сильно изменила структуру потребностей системы здравоохранения.

Мы уже сейчас видим колоссальный запрос на специалистов, которые работают не только с физическими травмами, но и с психологическими последствиями войны. Медицинский психолог сегодня — это стратегически важная профессия. В психологической поддержке нуждаются военные, гражданские, дети, семьи, которые пережили потери и травматический опыт. И этот запрос будет только расти в ближайшие годы.

Отдельное направление — реабилитация и физическая терапия. После 2022 года Украина фактически входит в новую эру реабилитационной медицины. Речь идет не только о восстановлении после травм, а о возвращении человека к полноценной жизни. Именно поэтому физический терапевт сегодня становится одним из ключевых специалистов современной медицины.

Недооцененной остается и фармация. На самом деле современный фармацевт — это уже давно не только "человек за аптечным столом". Это специалист, который работает с клинической фармацией, фармаконадзором, разработкой препаратов, биотехнологиями и международным фармацевтическим рынком.

Поэтому сегодня медицина — это значительно более широкое понятие, чем многие представляют. И именно сейчас формируются специальности, которые будут определять систему здравоохранения Украины в ближайшие десятилетия.

Несмотря на войну и жизнь в прифронтовом городе, ЗГМФУ сохранил набор студентов, международную активность и развитие современного медицинского образования.

Украинское медицинское образование, ИИ и медицина будущего

Насколько украинское медицинское образование отстает от европейского — честно?

— Если говорить честно, то проблема украинского медицинского образования долгое время заключалась не в фундаментальной подготовке врача, а прежде всего в технологическом обеспечении и доступе к современным инструментам обучения. Украинская медицинская школа всегда имела сильную теоретическую базу, высокий уровень клинического мышления и серьезную практическую подготовку.

После 2022 года многие украинцы из-за вынужденной миграции впервые непосредственно столкнулись с системами здравоохранения других стран. И для многих стало неожиданностью, что уровень украинской медицины и подготовки врачей часто значительно выше, чем существовало представление ранее. Особенно это касается клинического мышления, универсальности врачей и способности работать в кризисных условиях.

Мы видим это и на примере наших выпускников, которые после выезда за границу успешно интегрировались в медицинские системы Европы, США, Канады и других стран. Многие из них достаточно быстро находят работу по специальности, подтверждают квалификацию и демонстрируют высокий уровень подготовки. И это, пожалуй, лучший показатель качества украинского медицинского образования.

Сегодня разрыв с ведущими европейскими медицинскими школами быстро сокращается именно благодаря цифровой трансформации и симуляционному обучению. В ЗГМФУ уже используются технологии, которыми пользуются ведущие университеты мира: VR-анатомия, виртуальный пациент, симуляционные центры, цифровые клинические сценарии.

Поэтому сегодня вопрос уже не в том, способно ли украинское медицинское образование конкурировать с европейским. Вопрос в том, насколько быстро мы сможем масштабировать современные технологии и инфраструктуру на уровень всей системы.

Заменит ли искусственный интеллект часть врачей в ближайшие 10-15 лет?

— Человек всегда будет оставаться центральной фигурой в медицине. Искусственный интеллект изменит медицину, но не заменит врача полностью.

Учите ли вы студентов работать с ИИ, телемедициной, цифровыми диагностическими системами?

— Да. Сегодня без цифровых технологий, ИИ и симуляционной медицины современное медицинское образование уже фактически невозможно. И мы сознательно движемся в этом направлении, чтобы студенты ЗГМФУ работали с технологиями мирового уровня еще во время обучения. В университете создана отдельная межкафедральная учебно-научная лаборатория искусственного интеллекта и анализа данных.

Наши студенты имеют доступ к одним из самых современных симуляционных платформ и цифровых систем. Это виртуальный пациент Body Interact, система VR-анатомии 3D Organon Anatomy, анатомический стол Anatomage, цифровые клинические сценарии, симуляционные тренажеры и виртуальная аптека для будущих фармацевтов.

Такие технологии позволяют не просто изучать теорию, а моделировать реальные клинические ситуации, анализировать состояние пациента, принимать решения и видеть последствия своих действий в безопасной среде. Это совершенно новый уровень подготовки врача.

Отдельную роль в этом процессе играет кафедра медицинской и фармацевтической информатики и новейших технологий, которую возглавляет профессор, доктор фармацевтических наук Алексей Анатольевич Рыжов, который имеет лицензию от компании Microsoft на создание и проведение учебных курсов и выдачу соответствующих сертификатов слушателям.

Именно по инициативе ЗГМФУ было проведено первое заседание межуниверситетского методического круглого стола "Искусственный интеллект в образовании: вызовы и перспективы", что объединило специалистов вокруг темы внедрения ИИ в современный образовательный процесс.

Хочу отметить направление семейной медицины. ЗГМФУ является одним из лидеров во внедрении современных подходов к ее преподаванию, а наши специалисты сегодня участвуют в подготовке и обучении медиков из других регионов Украины.

Мы гордимся тем, что даже в сложных условиях прифронтового города студенты ЗГМФУ учатся на технологиях, которыми пользуются ведущие медицинские школы мира.

Готовы ли украинские врачи к медицине, где решение частично принимает алгоритм?

— Украинские врачи адаптируются очень быстро. Но алгоритм — это лишь вспомогательный инструмент, а ответственность всегда остается за врачом.

Война, потери и будущее университета

Если завтра вам дадут полную свободу — что бы вы радикально изменили в системе медицинского образования?

— Это вопрос отдельного интервью. Главное чтобы поскорее пришел мир.

Чем вы реально гордитесь, а что считаете "недоработанным" в вашем университете?

— Мы гордимся тем, что университет выстоял и продолжил развитие даже в прифронтовом городе. Несмотря на все вызовы войны нам удалось сохранить качество образования, коллектив, научную деятельность и клиническую базу.

Отдельно гордимся тем, что смогли организовать работу кампуса в городе Берегово для обучения иностранных студентов и фактически обеспечить непрерывность международного образовательного процесса даже в чрезвычайно сложных условиях. Важным показателем доверия к университету является и последипломное образование. Только за прошлый год на последипломном этапе у нас учились почти 18 000 слушателей со всей Украины — это рекордный показатель за всю историю университета. Такой результат является не только большой ответственностью для нас, но и подтверждением того, что ЗГМФУ остается одним из ключевых центров медицинского образования страны.

Какой самый сложный момент для университета с 2022 года?

— Одним из самых тяжелых моментов для университета стал удар управляемыми авиабомбами по Университетской клинике ЗГМФУ, которая подверглась серьезным разрушениям. Это был очень тяжелый удар для всего коллектива — и эмоционально, и профессионально. Самое главное, что благодаря своевременной эвакуации удалось избежать жертв среди пациентов и сотрудников. Но масштабы разрушений были значительными.

Впрочем, пожалуй, самая большая боль — это не здания. Самая большая боль — это потеря наших студентов, интернов, выпускников и коллег из-за войны. Это люди, которые мечтали лечить, спасать жизни, строить медицину будущего.

Мы всегда будем помнить их. И сегодня каждое достижение университета — это также дань уважения тем, кого мы потеряли. Большая им благодарность и большое уважение.