Радиация, метан и токсичная вода: что происходит в затопленных шахтах Донбасса

В этот день, 17 мая 1887 года на Донбассе началась первая забастовка шахтеров. Тогда горняки требовали человеческих условий труда, более высокой зарплаты и безопасности под землей. Спустя почти полтора века шахты региона снова стали символом опасности — но уже не социальной, а экологической.

Пока мир следит за боевыми действиями, под землей на оккупированном Донбассе разворачивается другая катастрофа. Из-за прекращения водооткачки десятки шахт постепенно затапливаются, а токсичные шахтные воды могут годами отравлять почвы, реки и подземные водоносные горизонты даже после деоккупации территорий. Фокус выяснил, почему экологи уже сейчас называют ситуацию на Донбассе "экологической бомбой замедленного действия" и какие последствия Украина может ощущать десятилетиями.

Проблема, которая началась еще в 2014 году

Массовое затопление шахт Донбасса началось задолго до полномасштабного вторжения. По данным Счетной палаты, по состоянию на 2019 год в международно признанных границах Украины насчитывалось 232 шахты, из которых эксплуатировались 148. При этом только 35 из них оставались на подконтрольной Украине территории.

Ситуацию осложняло то, что Киев фактически не имел доступа к большинству шахт на оккупированной части Донбасса. Украинская сторона не могла получать достоверные данные об уровне шахтных вод, масштабах затопления или уровне загрязнения. Одним из немногих источников информации оставались отчеты миссии ОБСЕ, которая с 2014 года регулярно фиксировала случаи затопления шахт. Однако 31 марта 2022 года Россия заблокировала работу мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины.

По приблизительным оценкам, уже в 2020 году на оккупированных территориях затапливались по меньшей мере 39 шахт. Чаще всего причиной становилось обесточивание из-за повреждения обстрелами систем электроснабжения — после этого останавливались помпы для откачки воды.

Впрочем, впоследствии начали появляться сообщения и о фактически самовольном затоплении шахт оккупационными властями. Еще в 2015 году стало известно о затоплении шахт вблизи линии разграничения, что уже тогда создавало угрозу для шахт в Золотом, Тошковке, Карбоните и Горном.

Проблема заключалась в специфике геологии Донбасса: из-за особенностей рельефа и структуры пород шахтные воды с оккупированных территорий начали перетекать на подконтрольную Украине часть Луганщины. Именно так в 2018 году произошел прорыв на шахте "Золотое", которая после затопления основных горизонтов фактически прекратила добычу угля.

С тех пор воду из шахты приходилось откачивать круглосуточно, а после очистки сбрасывать в реку Камышеваха. Однако даже это не решало проблему полностью. Согласно отчету Truth Hounds за 2021 год, в воде фиксировали превышение по хлоридам и сульфатам.

До большой войны Луганская областная военная администрация вместе с международными донорами планировала установку новых очистных сооружений. Но реализации проекта помешало полномасштабное вторжение России.

Шахты, которые больше никто не спасает

После 2022 года ситуация резко ухудшилась. Из-за боевых действий, разрушения энергетической инфраструктуры и оккупации значительная часть шахт осталась без обслуживания.

Лидер всеукраинского экологического движения "Let's Do It Ukraine" Юлия Мархель отмечает, что стихийный процесс затопления является скрытой угрозой огромного масштаба, что уже сейчас разрушает экосистемы региона.

"Этот процесс формирует критические вызовы, поскольку загрязненная вода просачивается в почву, что влияет на жизнь каждого жителя края. Стоит объединять мировые усилия для внедрения инновационных систем очистки сразу после восстановления контроля над территориями", — говорит Фокусу эксперт.

Еще до большой войны геологи предупреждали, что большинство затопленных шахт на оккупированных территориях не были законсервированы должным образом, а отдельные объекты в 2021 году уже были заполнены водой более чем на 60%.

После начала полномасштабного вторжения масштабы проблемы только возросли. По данным украинских медиа и экологов, только за первые четыре месяца большой войны на Донбассе были затоплены еще как минимум 10 шахт. Часть предприятий осталась без электроснабжения, а значит — без насосов для откачки воды.

Сегодня на оккупированных территориях работает менее 20 шахт, тогда как большинство других или разрушены, или затоплены. Фактически значительная часть угольной инфраструктуры Донбасса уже потеряна.

Что происходит под землей Донбасса

По словам эколога Владиславы Бандуры, шахты Донбасса десятилетиями нуждались в постоянной откачке воды. Когда этот процесс останавливается, вода начинает заполнять подземные выработки и вступать в реакцию с породами и промышленными отходами.

Вместе с водой в окружающую среду могут попадать:

тяжелые металлы;

сульфаты;

фенолы;

соли;

токсичные химические соединения.

Самая большая проблема заключается в том, что шахтные воды способны проникать в подземные водоносные горизонты, питающие реки и источники питьевой воды. Загрязнение может распространяться далеко за пределы самих шахтных регионов, а очистка таких вод потребует огромных финансовых ресурсов и сложных технологий.

Еще один риск — деформация земной поверхности. Экологи предупреждают, когда шахты заполняются водой, меняется структура пород под землей.

Это может привести к:

разрушение домов;

трещин в дорогах;

повреждения коммуникаций;

оползни;

подтопления территорий.

Подобные процессы могут начаться даже через годы после завершения войны. Часть населенных пунктов Донбасса уже сейчас находится в зоне потенциальной геологической нестабильности.

Отдельную опасность представляет метан, который накапливается в шахтах. После затопления он может выходить на поверхность через трещины в почве, создавая риски взрывов и пожаров.

"Юнком": шахта с ядерной угрозой

Самым опасным объектом считается шахта "Юнком" возле Енакиево. В 1979 году СССР провел там подземный ядерный взрыв на глубине более 900 метров. После этого внутри шахты осталась капсула с радиоактивными материалами.

Почти 40 лет шахту удерживали в сухом состоянии благодаря постоянной откачке воды. Однако в 2018 году оккупационные власти прекратили водоотвод из-за недостатка финансирования, после чего шахта начала затапливаться.

Украинские экологи неоднократно предупреждали о риске попадания радиоактивных веществ в подземные воды. Под потенциальной угрозой могут оказаться бассейны рек Северский Донец и Кальмиус.

После деоккупации Украина получит еще один фронт

По словам Владиславы Бандуры, экологическое восстановление Донбасса станет одним из самых сложных вызовов после деоккупации. Часть шахт, вероятно, уже невозможно будет восстановить технически — их придется окончательно закрывать и проводить дорогостоящие работы по рекультивации территорий.

Украине понадобятся годы мониторинга, международная помощь и комплексная экологическая программа для минимизации последствий затопления шахт.

Сегодня Донбасс постепенно превращается не только в зону гуманитарного и военного кризиса, но и в территорию скрытой экологической опасности. И чем дольше длится оккупация, тем масштабнее могут оказаться последствия для окружающей среды после возвращения этих территорий под контроль Украины.

