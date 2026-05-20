Без курортов, дельфинов и с мазутом: как война убивает Черное море

Сегодня, 20 мая, в Европейский день моря, Украина говорит о Черном море не как о туристической жемчужине, а как об одной из самых опасных акваторий Европы. Заминированное побережье, токсичное загрязнение, массовая гибель дельфинов и последствия подрыва Каховской ГЭС превратили море в зону экологического и гуманитарного кризиса. Фокус выяснил, какие риски уже сегодня скрывают волны Черного моря и возможно ли его восстановление после войны.

Опасное Черное море

Празднование Европейского дня моря в Украине сегодня имеет особый и трагический контекст. Если в странах ЕС этот день традиционно посвящают развитию туризма, экологическим программам и морской экономике, то украинское Черное море за годы полномасштабной войны превратилось в зону боевых действий, минной опасности и масштабного экологического кризиса.

"Сегодня Черное море находится в заложниках большой войны, а его волны все чаще приносят к побережью новые экологические угрозы и угрозы безопасности. Наша главная задача сейчас — системно говорить об этих рисках, исследовать и документировать каждый факт экоцида, усиливать международную экологическую адвокацию и уже сегодня формировать платформу для будущей очистки, разминирования и восстановления морской акватории", — говорит Фокусу лидер всеукраинского экологического движения "Let's Do It Ukraine" Юлия Мархель.

Минная опасность: дрейфующий террор у побережья

Одной из главных угроз для гражданских остается минирование Черного моря. Из-за активных боевых действий акватория плотно заминирована, что создает постоянную опасность для судоходства, рыболовства и даже обычного отдыха у воды.

Сильные штормы регулярно срывают морские мины с якорей, после чего они превращаются в дрейфующие боеприпасы. Морские течения выносят их к берегам Одесской и Николаевской областей, превращая обычные пляжи в потенциально смертельно опасные территории.

Эксперты отмечают, что эта угроза будет иметь долгосрочный характер. Даже после завершения войны на полную очистку акватории могут уйти годы. Именно поэтому любые попытки приблизиться к воде вне официально проверенных участков остаются крайне опасными.

Война против дельфинов: как гибнет морская экосистема

Еще один риск — разрушение морской экосистемы из-за постоянных взрывов и работы военных систем. По словам эколога Владиславы Бандуры, особенно сильно страдают морские млекопитающие, для которых звук является ключевым способом ориентации в пространстве.

Постоянное использование сонаров, радаров и подводные взрывы разрушают навигационную систему дельфинов. Животные теряют ориентацию, получают акустические травмы и массово погибают. Побережье Черного моря все чаще становится местом обнаружения тел морских млекопитающих.

Специалисты предупреждают: гибель дельфинов — это не только гуманитарная проблема, но и удар по всей экосистеме. Нарушение природного баланса может привести к распространению инфекций и деградации морской среды.

Химическое загрязнение: токсичный коктейль войны

Серьезной проблемой для Черного моря стало и химическое загрязнение воды. Затопленные корабли, обломки ракет, сбитые самолеты и удары по портовой инфраструктуре приводят к попаданию в море большого количества токсичных веществ.

Речь идет о топливе, тяжелых металлах и остатках взрывчатых веществ, которые течениями разносятся далеко за пределы районов боевых действий. На поверхности воды образуются пленки горюче-смазочных материалов, блокирующие доступ кислорода и солнечного света к морским глубинам.

В результате постепенно гибнут планктон и водоросли — основа морской экосистемы. Экологи предупреждают, что последствия такого загрязнения могут проявляться годами даже после завершения войны.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Отдельным экологическим ударом по Черному морю стали последствия разрушения Каховской ГЭС. Вместе с огромными массами пресной воды в море попали токсичные вещества, канализационные стоки, удобрения с полей и бытовой мусор.

Специалисты до сих пор фиксируют последствия этого экоцида в северо-западной части Черного моря. Избыток питательных веществ вызывает активное цветение сине-зеленых водорослей, которые поглощают кислород из воды. Из-за этого возникают массовые заморы рыбы, мидий и других моллюсков.

Особую тревогу вызывает потеря естественных фильтраторов моря — моллюсков, которые помогают воде самоочищаться. Без них процесс восстановления экосистемы может значительно затянуться.

Два сценария для Черного моря

Экологи рассматривают два возможных сценария развития событий. Оптимистичный предполагает быстрое завершение войны и запуск международных программ мониторинга и очистки акватории. В таком случае естественные механизмы самоочищения моря смогут постепенно минимизировать последствия загрязнения.

Впрочем, существует и пессимистический сценарий. Если боевые действия затянутся, а загрязнение и минирование продолжатся, Черное море может столкнуться с глубокой деградацией рыбных запасов и многолетними ограничениями для туризма, купания и промышленного вылова рыбы.

Проблема, которая касается всей Европы

Эксперты "Let's Do It Ukraine" отмечают: экологический кризис Черного моря давно перестал быть только украинской проблемой. Акватория является общим пространством для нескольких стран, в частности Румынии, Болгарии и Турции. А токсины, нефтепродукты и даже мины могут переноситься морскими течениями вдоль иностранных побережий.

Именно поэтому будущая очистка Черного моря и его восстановление потребует международного сотрудничества, участия европейских ученых и масштабного финансирования. Несмотря на масштабы разрушений, специалисты убеждены: море способно восстановиться, но для этого понадобятся годы работы и колоссальные ресурсы.

