"Война — это мир", "Свобода — это рабство": кого на самом деле описывал Оруэлл в "1984" и почему это не только о России

"Старший Брат смотрит на тебя". Эта надпись встречает главного героя романа Уинстона Смита едва ли не на каждом шагу. В мире "1984" за людьми следят телевизионные экраны, прошлое переписывают ежедневно, а власть может заставить граждан поверить, что два плюс два равно пять. Когда роман Джорджа Оруэлла только вышел, он казался мрачной фантазией о будущем. Но спустя 77 лет его все чаще называют не антиутопией, а пособием по распознаванию диктатуры.

8 июня 1949 года в продажу поступил роман, который впоследствии станет одной из самых известных книг 20 века. Джордж Оруэлл создавал "1984" как предупреждение об опасности тоталитаризма, цензуры и государственной лжи, но вряд ли мог представить, что через десятилетия его произведение будут называть не просто антиутопией, а почти документальным пособием по работе диктаторских режимов.

После начала полномасштабной войны России против Украины интерес к "1984" снова возрос во всем мире. Для многих читателей книга перестала быть лишь художественной фантазией о далеком будущем. Пропаганда, переписывание истории, преследование инакомыслящих, запрет называть войну войной и создание альтернативной реальности — все это слишком напоминает механизмы, которые сегодня использует Кремль.

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Фокус выяснял, кого на самом деле описывал Оруэлл, почему большинство исследователей видят в его романе черты сталинского СССР и как много предсказаний британского писателя оказались удивительно похожими на современную Россию.

Кого на самом деле описывал Джордж Оруэлл

Сразу после выхода романа "1984" читатели начали спорить: кого именно имел в виду Оруэлл, создавая жуткий мир Большого Брата, Министерства правды и тотальной слежки. Несмотря на то, что писатель никогда не называл конкретное государство прототипом Океании, большинство исследователей сходятся во мнении: главным источником вдохновения для него был сталинский Советский Союз.

Сам Оруэлл был убежденным противником тоталитаризма. В 1930-х годах он воевал в гражданской войне в Испании, где воочию увидел, как работают политические репрессии, пропаганда и преследование инакомыслящих. Позже писатель вспоминал, что именно тогда впервые столкнулся с ситуацией, когда власть пыталась заменить реальность выгодной для себя версией событий. Этот опыт стал одним из фундаментов будущего романа.

В мире "1984" легко узнать черты сталинской эпохи. Большой Брат напоминает культ личности Иосифа Сталина, а Министерство правды — советскую систему цензуры, которая переписывала газеты, книги и даже фотографии. Люди, объявленные "врагами народа", исчезали не только из жизни, но и из официальной истории. Именно так в романе работает механизм уничтожения прошлого: если партия сказала, что чего-то не было, значит этого никогда не существовало.

Впрочем, было бы ошибкой считать "1984" книгой исключительно об СССР. Оруэлл неоднократно подчеркивал, что его роман является предупреждением о любой системе, которая получает неограниченную власть над обществом. В переписке он отмечал, что основу книги действительно составлял советский опыт, однако его интересовал вопрос, каким может стать тоталитаризм, если он пустит корни в любом современном государстве.

Именно поэтому спустя десятилетия после падения СССР роман не потерял актуальности. Оруэлл писал не столько о конкретной стране, сколько о механизмах власти, которые позволяют диктатурам контролировать общество через страх, пропаганду и ложь.

Классическое первое британское издание романа Джорджа Оруэлла "Nineteen Eighty-Four", опубликованное издательством Secker & Warburg в Лондоне 8 июня 1949 года Фото: Из открытых источников

"Война — это мир": как Россия воплощает самые известные принципы "1984"

На фасаде Министерства правды в романе Оруэлла высечены три лозунга: "Война — это мир", "Свобода — это рабство" и "Незнание — сила". Для читателей 1949 года они выглядели абсурдным парадоксом, но именно на таких противоречиях, по замыслу автора, и держалась власть Большого Брата.

После вторжения в Украину Россия продемонстрировала похожий подход. Война, которая унесла сотни тысяч жизней и стала крупнейшим военным конфликтом в Европе со времен Второй мировой, официально была названа "специальной военной операцией". Само слово "война" фактически оказалось под запретом. В марте 2022 года российские власти приняли закон о наказании за так называемые "фейки об армии", который предусматривает многолетние сроки заключения за информацию, отличающуюся от официальной версии событий.

Оруэлл называл такую способность одновременно принимать две взаимоисключающие версии реальности "двоемыслием". В романе граждане должны были верить партии даже тогда, когда она противоречила собственным вчерашним заявлениям. Похожий механизм можно увидеть и в современной российской пропаганде. Кремль годами отрицал намерения напасть на Украину, а уже после вторжения начал объяснять войну "защитой от агрессии Запада" и "самообороной".

Еще одна знаковая цитата из романа звучит так: "Кто контролирует прошлое — контролирует будущее. Кто контролирует настоящее — контролирует прошлое". Именно эта идея стала основой работы Министерства правды, где главный герой Уинстон Смит переписывает старые газеты, чтобы они соответствовали текущей линии партии.

В современной России борьба за прошлое также стала частью государственной политики. В новых школьных учебниках истории вторжение в Украину подается как вынужденный шаг, а украинская государственность нередко изображается как историческая случайность или результат внешнего влияния. В то же время официальная риторика Кремля все чаще апеллирует к событиям Второй мировой войны, используя их для оправдания нынешних действий.

Особенно поразительными выглядят параллели с Министерством правды. В романе его задачей было не сообщать факты, а производить нужную власти версию реальности. После 2022 года из российского информационного пространства практически исчезли независимые телеканалы и большинство крупных независимых медиа. По данным Reporters Without Borders, Россия входит в число стран с наихудшими показателями свободы прессы в мире. Многие журналисты были вынуждены выехать за границу, а доступ к сотням сайтов был заблокирован.

Не менее показательной стала реакция на события в Буче весной 2022 года. После того как мир увидел доказательства массовых убийств мирных жителей, российские власти объявили их "постановкой". Несмотря на выводы международных экспертов, журналистские расследования и материалы ООН, официальная позиция Кремля не изменилась. В мире Оруэлла подобная практика была нормой: если факт противоречит политике партии, тем хуже для факта.

Видимо, именно поэтому роман "1984" после 2022 года снова оказался в списках самых продаваемых книг во многих странах мира. Для миллионов читателей он перестал быть лишь мрачной фантазией о будущем и превратился в инструмент, который помогает понять, как работают современная пропаганда, цензура и манипуляция реальностью.

Впрочем, было бы ошибкой считать, что Оруэлл описал исключительно Россию или только советский тоталитаризм. Британский писатель создал значительно более универсальную модель общества, в котором власть стремится к полному контролю над информацией, историей и мышлением граждан. Именно поэтому отдельные черты мира "1984" исследователи находят и в других странах, где государство пытается ограничивать свободу слова, контролировать информационное пространство или формировать собственную версию реальности.

Не только Россия: какие страны сегодня напоминают мир Оруэлла

Хотя после начала полномасштабной войны России против Украины многие читатели увидели в романе "1984" прежде всего параллели с современной РФ, сам Джордж Оруэлл писал не о конкретном государстве. Его главной целью было показать механизмы, с помощью которых власть может контролировать общество. Именно поэтому спустя более 75 лет после выхода книги исследователи находят отдельные черты орвелловской антиутопии в разных странах мира.

Чаще всего среди современных примеров вспоминают Северную Корею. Здесь существует почти абсолютный контроль государства над информацией, жесткая цензура, ограниченный доступ к внешнему миру и культ правящей династии Кимов. По данным международных правозащитных организаций, большинство населения имеет доступ только к государственным медиа, а альтернативные источники информации фактически запрещены.

Еще одной страной, которую часто сравнивают с отдельными элементами мира "1984", является Китай. Причиной стали масштабные системы видеонаблюдения, технологии распознавания лиц и контроль цифрового пространства. В то же время эксперты отмечают, что сравнивать современный Китай с тоталитарной Океанией было бы упрощением. Несмотря на значительный государственный контроль, китайское общество значительно сложнее и имеет гораздо больше возможностей для личной жизни и экономической деятельности, чем жители мира Оруэлла.

Отдельные черты антиутопии исследователи находят также в Иране, где власть контролирует значительную часть информационного пространства, ограничивает доступ ко многим западным сервисам и жестко реагирует на политические протесты. Подобные механизмы контроля в разные годы использовались и другими авторитарными режимами.

Именно поэтому споры о том, какая страна больше всего напоминает мир "1984", не утихают и сегодня. Однако после начала полномасштабного вторжения в Украину внимание многих исследователей, журналистов и читателей снова приковано к России. Причиной стали не только боевые действия, но и методы, с помощью которых Кремль объясняет войну собственным гражданам.

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