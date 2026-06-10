Свидание со смертью: как российские спецслужбы вербуют украинок для убийств военных

Познакомилась, пригласила на свидание, отравила. По данным правоохранителей, российские спецслужбы все чаще используют молодых женщин для охоты на военных. Почему Кремль делает ставку на девушек и подростков, а эксперты видят проблему не только в деятельности РФ, но и в кризисе украинской правоохранительной системы, выяснял Фокус.

Российские спецслужбы все чаще используют несовершеннолетних девушек для совершения преступлений против украинских военных. Только с начала 2026 года правоохранители зафиксировали по меньшей мере шесть случаев, когда завербованные женщины и девушки получали задания от российских кураторов через мессенджеры. Одним из таких случаев, по данным следствия, стало убийство 27-летнего военнослужащего в Житомире.

Как сообщили в Национальной полиции, 4 июня в съемной квартире в Житомире нашли тело военнослужащего ВСУ. По предварительным выводам экспертов, причиной смерти стало отравление. В ходе расследования правоохранители задержали 17-летнюю жительницу Бердичева, которую подозревают в причастности к преступлению.

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По данным СБУ, девушку завербовали российские спецслужбы через Telegram-каналы по поиску быстрого заработка. После установления контакта куратор поручил ей познакомиться с украинским военным и организовать встречу. Для выполнения задания подозреваемая в конце мая получила через почтомат наркотическое вещество, предварительно идентифицированное как метадон.

Следователи считают, что во время встречи девушка подсыпала наркотик в алкоголь военнослужащего. Когда мужчина потерял сознание, она покинула квартиру. Впоследствии его тело обнаружила хозяйка квартиры.

Глава Национальной полиции Иван Выговский заявил, что этот случай является частью новой тактики российских спецслужб. По его словам, кураторы находят несовершеннолетних девушек и молодых женщин, обещают им быстрый заработок, после чего привлекают к знакомствам с военными для выполнения преступных задач. С начала года правоохранители уже задокументировали шесть подобных эпизодов.

Сейчас следователи решают вопрос о сообщение задержанной о подозрении и избрании ей меры пресечения. В полиции также сообщили, что девушка ранее уже попадала в поле зрения правоохранителей из-за наркопреступлений и правонарушений против общественной безопасности. Досудебное расследование продолжается.

"Сделайте хоть что-то": почему российские спецслужбы охотятся на украинских военных

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что активизация российских спецслужб по покушениям на украинских военных может быть связана с требованием руководства РФ продемонстрировать хоть какие-то результаты работы на территории Украины.

"Если посмотреть на последние годы, то украинские спецслужбы имеют значительно больше успешных операций против российских военных и должностных лиц, чем Россия против Украины. Достаточно вспомнить ликвидации генерала Игоря Кириллова, Ярослава Москалика и других высокопоставленных представителей российских силовых структур. Кроме того, были и другие резонансные операции, в частности ликвидация Ильи Кивы. В России такого перечня успешных операций в отношении украинских чиновников нет", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

По словам Ступака, именно поэтому российские спецслужбы могут находиться под давлением руководства, которое требует хоть каких-то результатов. Поскольку добраться до высшего военного и политического руководства Украины им не удается, они переключаются на цели более низкого уровня.

"Покушения на украинских топ-чиновников и военных руководителей Россия осуществляет регулярно, об этом неоднократно говорили и Кирилл Буданов, и представитель ГУР Андрей Юсов. Но когда реализовать такие планы не получается, российские спецслужбы пытаются атаковать тех, кого легче достичь. Затем в своих отчетах они могут подавать это как значительное достижение, утверждая, что этот человек якобы отвечал за важные операции или нанес России серьезные потери", — объясняет Ступак.

По его мнению, нынешняя волна вербовки подростков и молодых женщин для диверсий и убийств может быть одним из проявлений такого подхода. Российские спецслужбы стремятся создавать информационные поводы и демонстрировать активность даже тогда, когда не могут достичь стратегически важных целей.

Вербовка украинских подростков: где провалилась система

Военный адвокат Олег Леонтьев считает, что случаи вербовки украинских подростков российскими спецслужбами стали следствием не только активности РФ, но и глубоких проблем внутри самой Украины.

"Мы наблюдаем настоящую разруху в головах и полный беспорядок в государственном управлении, образовании, воспитании и системе мотивации молодежи. Сегодня 17-летние подростки наводят вражеские ракеты на украинские объекты, поджигают военные автомобили и выполняют другие задачи российских спецслужб. Один из показательных случаев — девушка-подросток, которую подозревали в наведении удара по Бурштынской ТЭС. Ее мать работала в Чехии, а ребенок фактически остался без должного внимания и контроля. Россияне активно используют такие социальные проблемы для вербовки агентуры", — говорит Фокусу Леонтьев.

По его мнению, рост количества диверсий и случаев вербовки украинцев российскими спецслужбами свидетельствует не только об активности РФ, но и о серьезных проблемах в работе украинской правоохранительной системы.

"СБУ имеет достаточно инструментов для того, чтобы предотвращать подобные преступления еще на этапе вербовки. Однако мы видим, что они все равно происходят. Это означает, что система работает не так эффективно, как должна. Я вообще считаю, что следственные функции нужно забирать от СБУ, поскольку нынешняя модель не демонстрирует должной эффективности", — отмечает адвокат.

По его словам, проблема не ограничивается деятельностью спецслужб и касается всей правоохранительной вертикали.

"Я вижу системную бездеятельность правоохранительных органов. Они больше заняты зарабатыванием денег, чем выполнением своих прямых обязанностей. Когда государственные институты работают неэффективно, это создает благоприятную среду для преступности, в том числе и для деятельности российской агентуры", — говорит Леонтьев.

По убеждению адвоката, неэффективность правоохранительной системы является лишь одним из проявлений более широкого кризиса государственных институтов.

"Когда общество видит проблемы в работе правоохранительной системы, отсутствие ответственности должностных лиц и фактическую безнаказанность многих правонарушений, происходит общая разбалансировка государства. При таких условиях трудно ожидать законопослушного поведения от граждан, если сама власть часто демонстрирует противоположные примеры", — считает он.

Отдельной проблемой Леонтьев называет уверенность части завербованных лиц в том, что им удастся избежать ответственности.

"Люди, которые соглашаются работать на российские спецслужбы, часто убеждены, что не понесут реального наказания. Они рассчитывают, что в будущем Россия включит их в списки на обмен или иным способом поможет избежать ответственности. Именно безнаказанность порождает новую волну преступлений против государства и украинской армии", — говорит Леонтьев.

При этом адвокат отмечает, что решить проблему простым ужесточением наказаний невозможно.

"Это давно доказано мировой практикой. Преступность не уменьшается из-за более жестких наказаний. Единственный механизм, который реально работает, — неотвратимость наказания. Каждый, кто соглашается сотрудничать с врагом, должен понимать, что его обязательно разоблачат и привлекут к ответственности", — подытожил он.

Напомним, ранее Фокус разбирал, как российские спецслужбы вербуют исполнителей через Telegram-каналы, обещая быстрый заработок за якобы простые задания. Эксперты тогда предупреждали, что жертвами такой вербовки чаще всего становятся подростки и социально уязвимые люди, которых постепенно привлекают к диверсиям, поджогам, сбору информации, а впоследствии — и к значительно более тяжким преступлениям.