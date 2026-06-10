Побачення зі смертю: як російські спецслужби вербують українок для вбивств військових

Познайомилася, запросила на побачення, отруїла. За даними правоохоронців, російські спецслужби дедалі частіше використовують молодих жінок для полювання на військових. Чому Кремль робить ставку на дівчат і підлітків, а експерти бачать проблему не лише в діяльності РФ, а й у кризі української правоохоронної системи, з'ясовував Фокус.

Російські спецслужби дедалі частіше використовують неповнолітніх дівчат для скоєння злочинів проти українських військових. Лише з початку 2026 року правоохоронці зафіксували щонайменше шість випадків, коли завербовані жінки та дівчата отримували завдання від російських кураторів через месенджери. Одним із таких випадків, за даними слідства, стало вбивство 27-річного військовослужбовця у Житомирі.

Як повідомили в Національній поліції, 4 червня в орендованій квартирі в Житомирі знайшли тіло військовослужбовця ЗСУ. За попередніми висновками експертів, причиною смерті стало отруєння. У ході розслідування правоохоронці затримали 17-річну жительку Бердичева, яку підозрюють у причетності до злочину.

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За даними СБУ, дівчину завербували російські спецслужби через Telegram-канали з пошуку швидкого заробітку. Після встановлення контакту куратор доручив їй познайомитися з українським військовим та організувати зустріч. Для виконання завдання підозрювана наприкінці травня отримала через поштомат наркотичну речовину, попередньо ідентифіковану як метадон.

Слідчі вважають, що під час зустрічі дівчина підсипала наркотик в алкоголь військовослужбовця. Коли чоловік знепритомнів, вона залишила квартиру. Згодом його тіло виявила власниця помешкання.

Голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що цей випадок є частиною нової тактики російських спецслужб. За його словами, куратори знаходять неповнолітніх дівчат і молодих жінок, обіцяють їм швидкий заробіток, після чого залучають до знайомств із військовими для виконання злочинних завдань. Від початку року правоохоронці вже задокументували шість подібних епізодів.

Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання їй запобіжного заходу. У поліції також повідомили, що дівчина раніше вже потрапляла в поле зору правоохоронців через наркозлочини та правопорушення проти громадської безпеки. Досудове розслідування триває.

"Зробіть хоч щось": чому російські спецслужби полюють на українських військових

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що активізація російських спецслужб щодо замахів на українських військових може бути пов'язана з вимогою керівництва РФ продемонструвати хоч якісь результати роботи на території України.

"Якщо подивитися на останні роки, то українські спецслужби мають значно більше успішних операцій проти російських військових і посадовців, ніж Росія проти України. Достатньо згадати ліквідації генерала Ігоря Кирилова, Ярослава Москалика та інших високопоставлених представників російських силових структур. Крім того, були й інші резонансні операції, зокрема ліквідація Іллі Киви. У Росії такого переліку успішних операцій щодо українських посадовців немає", — зазначає експерт у розмові з Фокусом.

За словами Ступака, саме тому російські спецслужби можуть перебувати під тиском керівництва, яке вимагає бодай якихось результатів. Оскільки дістатися до найвищого військового та політичного керівництва України їм не вдається, вони переключаються на цілі нижчого рівня.

"Замахи на українських топпосадовців і військових керівників Росія здійснює регулярно, про це неодноразово говорили й Кирило Буданов, і представник ГУР Андрій Юсов. Але коли реалізувати такі плани не виходить, російські спецслужби намагаються атакувати тих, кого легше досягнути. Потім у своїх звітах вони можуть подавати це як значне досягнення, стверджуючи, що ця людина нібито відповідала за важливі операції або завдала Росії серйозних втрат", — пояснює Ступак.

На його думку, нинішня хвиля вербування підлітків та молодих жінок для диверсій і вбивств може бути одним із проявів такого підходу. Російські спецслужби прагнуть створювати інформаційні приводи та демонструвати активність навіть тоді, коли не можуть досягти стратегічно важливих цілей.

Вербування українських підлітків: де провалилася система

Військовий адвокат Олег Леонтьєв вважає, що випадки вербування українських підлітків російськими спецслужбами стали наслідком не лише активності РФ, а й глибоких проблем усередині самої України.

"Ми спостерігаємо справжню розруху в головах і повний безлад у державному управлінні, освіті, вихованні та системі мотивації молоді. Сьогодні 17-річні підлітки наводять ворожі ракети на українські об'єкти, підпалюють військові автомобілі та виконують інші завдання російських спецслужб. Один із показових випадків — дівчина-підліток, яку підозрювали у наведенні удару по Бурштинській ТЕС. Її мати працювала в Чехії, а дитина фактично залишилася без належної уваги та контролю. Росіяни активно використовують такі соціальні проблеми для вербування агентури", — каже Фокусу Леонтьєв.

На його думку, зростання кількості диверсій та випадків вербування українців російськими спецслужбами свідчить не лише про активність РФ, а й про серйозні проблеми в роботі української правоохоронної системи.

"СБУ має достатньо інструментів для того, щоб запобігати подібним злочинам ще на етапі вербування. Однак ми бачимо, що вони все одно відбуваються. Це означає, що система працює не так ефективно, як повинна. Я взагалі вважаю, що слідчі функції потрібно забирати від СБУ, оскільки нинішня модель не демонструє належної ефективності", — зазначає адвокат.

За його словами, проблема не обмежується діяльністю спецслужб і стосується всієї правоохоронної вертикалі.

"Я бачу системну бездіяльність правоохоронних органів. Вони більше зайняті зароблянням грошей, ніж виконанням своїх прямих обов'язків. Коли державні інституції працюють неефективно, це створює сприятливе середовище для злочинності, зокрема й для діяльності російської агентури", — каже Леонтьєв.

На переконання адвоката, неефективність правоохоронної системи є лише одним із проявів ширшої кризи державних інституцій.

"Коли суспільство бачить проблеми в роботі правоохоронної системи, відсутність відповідальності посадовців та фактичну безкарність багатьох правопорушень, відбувається загальне розбалансування держави. За таких умов важко очікувати законослухняної поведінки від громадян, якщо сама влада часто демонструє протилежні приклади", — вважає він.

Окремою проблемою Леонтьєв називає впевненість частини завербованих осіб у тому, що їм вдасться уникнути відповідальності.

"Люди, які погоджуються працювати на російські спецслужби, часто переконані, що не понесуть реального покарання. Вони розраховують, що в майбутньому Росія включить їх до списків на обмін або іншим способом допоможе уникнути відповідальності. Саме безкарність породжує нову хвилю злочинів проти держави та української армії", — каже Леонтьєв.

При цьому адвокат наголошує, що вирішити проблему простим посиленням покарань неможливо.

"Це давно доведено світовою практикою. Злочинність не зменшується через жорсткіші покарання. Єдиний механізм, який реально працює, — невідворотність покарання. Кожен, хто погоджується співпрацювати з ворогом, має розуміти, що його обов'язково викриють і притягнуть до відповідальності", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Фокус розбирав, як російські спецслужби вербують виконавців через Telegram-канали, обіцяючи швидкий заробіток за нібито прості завдання. Експерти тоді попереджали, що жертвами такої вербовки найчастіше стають підлітки та соціально вразливі люди, яких поступово залучають до диверсій, підпалів, збору інформації, а згодом — і до значно тяжчих злочинів.