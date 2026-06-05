Підсипала наркотик і втекла: у Житомирі 17-річну дівчину підозрюють у вбивстві військового

У Житомирі поліція затримала 17-річну жительку Бердичева, яку підозрюють у вбивстві 27-річного військовослужбовця ЗСУ. За попередніми висновками експертів, чоловік помер внаслідок отруєння.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Тіло військового знайшли 4 червня в орендованій квартирі в Житомирі. Після огляду помешкання поліція відкрила справу за фактом умисного вбивства. На місці також вилучили посуд із залишками порошку та інші докази.

Під час розслідування правоохоронці з'ясували, що до смерті чоловіка може бути причетна 17-річна жителька Бердичева. Її знайшли за місцем проживання та затримали.

Підозрювана дівчина з убитим військовим Фото: Національна поліція

За версією слідства, дівчина листувалася в Telegram із чоловіком, який може бути пов'язаний зі спецслужбами РФ. Наприкінці травня вона отримала через поштомат посилку з кристалічною речовиною, яку попередньо визначили як метадон. Після цього за його вказівкою вона зустрілася з військовим і пішла з ним до квартири, яку той орендував.

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Слідчі вважають, що в помешканні дівчина підсипала наркотик у алкоголь чоловіка. Коли військовий знепритомнів, вона пішла з квартири.

Зразок наркотичної речовини Фото: Національна поліція

Зараз правоохоронці готують підозру для затриманої та мають визначити, який запобіжний захід їй обрати. Також відомо, що раніше дівчина вже мала проблеми із законом через злочини, пов'язані з наркотиками, та правопорушення проти громадської безпеки.

Нещодавно стало відомо, що Науково-дослідний випробувальний інститут військової медицини Міноборони РФ проводить випробування озброєння та препаратів на військовослужбовцях-добровольцях. Раніше цей інститут пов'язували з російською програмою розробки хімічної зброї та речовиною "Новачок".

Нагадаємо, у Львові 46-річний чоловік під час перевірки документів поблизу торгового центру напав з ножем на військовослужбовця ТЦК та вдарив його в живіт. Після цього нападник утік на мікроавтобусі, однак правоохоронці його розшукали та затримали. Постраждалого військового госпіталізували.