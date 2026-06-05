Подсыпала наркотик и убежала: в Житомире 17-летнюю девушку подозревают в убийстве военного

В Житомире полиция задержала 17-летнюю жительницу Бердичева, которую подозревают в убийстве 27-летнего военнослужащего ВСУ. По предварительным выводам экспертов, мужчина умер в результате отравления.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Тело военного нашли 4 июня в съемной квартире в Житомире. После осмотра помещения полиция открыла дело по факту умышленного убийства. На месте также изъяли посуду с остатками порошка и другие доказательства.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что к смерти мужчины может быть причастна 17-летняя жительница Бердичева. Ее нашли по месту жительства и задержали.

Подозреваемая девушка с убитым военным Фото: Национальная полиция

По версии следствия, девушка переписывалась в Telegram с мужчиной, который может быть связан со спецслужбами РФ. В конце мая она получила через почтомат посылку с кристаллическим веществом, которое предварительно определили как метадон. После этого по его указанию она встретилась с военным и пошла с ним в квартиру, которую тот арендовал.

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Следователи считают, что в квартире девушка подсыпала наркотик в алкоголь мужчины. Когда военный потерял сознание, она ушла из квартиры.

Образец наркотического вещества Фото: Национальная полиция

Сейчас правоохранители готовят подозрение для задержанной и должны определить, какую меру пресечения ей избрать. Также известно, что ранее девушка уже имела проблемы с законом из-за преступлений, связанных с наркотиками, и правонарушения против общественной безопасности.

Недавно стало известно, что Научно-исследовательский испытательный институт военной медицины Минобороны РФ проводит испытания вооружения и препаратов на военнослужащих-добровольцах. Ранее этот институт связывали с российской программой разработки химического оружия и веществом "Новичок".

Напомним, во Львове 46-летний мужчина во время проверки документов вблизи торгового центра напал с ножом на военнослужащего ТЦК и ударил его в живот. После этого нападавший скрылся на микроавтобусе, однако правоохранители его разыскали и задержали. Пострадавшего военного госпитализировали.