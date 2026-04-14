РФ проводит испытания на людях: институт связывали с производством "Новичка", — СМИ

Журналисты выяснили, что специалисты Научно-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны (ГНИИИ ВМ МО) проводят испытания боеприпасов и препаратов на добровольцах из числа военных. Ранее этот институт связывали с производством "Новичка" и отравлением Скрипалей.

По данным "Проекта", в 2015 году институт стал единственным учреждением Минобороны, которое имеет право проводить исследования на людях. Об этом директор института Сергей Чепур рассказал в статье "Особенности организации и проведения клинических и войсковых испытаний с участием военнослужащих", опубликованной в "Военном журнале" в 2019 году.

В публикации говорилось, что медицинские препараты, которые испытывают в институте, могут оказывать "влияние на высшую нервную деятельность", поэтому исследований на животных недостаточно — и к ним привлекают "здоровых добровольцев-военнослужащих".

Как отбирают "добровольцев" и что именно входит в программу испытаний института военной медицины, неясно. В статье Чепура лишь приводились общие заявления о том, что в ходе испытаний на россиянах изучают:

новые образцы вооружения, военной и специальной техники, а также экипировки,

оценивают поражающее воздействие новых образцов вооружения,

средства фармакологической поддержки и коррекции состояния военных (в том числе некие препараты, повышающие работоспособность),

средства защиты от экстремальных и поражающих факторов.

В институте в 2018 году открыли научно-клинический центр на 100 коек, в нем есть реанимационное отделение на три койки, терапевтическое и хирургическое отделения, группа анестезиологии и реанимации. В первый год участники исследований получили более "300 наблюдений за военнослужащими", которые участвовали в испытаниях лекарств, вакцин и вооружения.

Фото: Проект

В учреждении есть несколько научно-исследовательских испытательных лабораторий, виварий с лабораторными животными и команда военизированной охраны. До 2022 года институт публиковал научные статьи об имитаторах химоружия, включая нервно-паралитическое. После статьи на химическую тему публиковать перестали, но публикуют материалы об РХБ защите и защите от радиации.

Судя по темам научных работ сотрудников института военной медицины, там занимаются разработками в разных околовоенных темах: химии, боеприпасах, медицине, от наркозависимости до психологии военных. Главный специалист по ядам там сам Сергей Чепур. Причем его экспертиза распространяется от иприта и инсектицидов до ядов бледной поганки и змей. Он соавторствует практически во всех институтских работах по токсикологии.

О испытаниях сам Сергей Чепур рассказывал в 2023 году, выступая на конференции российских военных "Актуальные проблемы защиты и безопасности". Тогда он заявил, что на добровольцах испытывали артиллерийские боеприпасы, чтобы определить тип и мощность снаряда, необходимые "для уничтожения или вывода из строя живой силы противника".

Фото: Проект

По его словам, на полигоне, где проходили испытания, имитировали войсковые фортификационные сооружения России и НАТО. Чтобы определить эффективность боеприпасов, у испытуемых "прямо на полигоне исследовали состояние психофизиологической, сердечно-сосудистой деятельности, брали необходимые пробы и по специальной шкале определяли зависимость нарушений функционирования организма от расстояния выстрела из орудий калибра 122 и 300 миллиметров".

Оказалось, что у "добровольцев" начались проблемы с давлением, в том числе критические, изменения сосудистой и нервной систем, угнетение сенсорных и логических функций и другие симптомы.

"В будущем это позволит применять боеприпасы для подавления живой силы противника с гарантированным причинением ущерба не ниже среднего уровня тяжести", – говорится в материалах конференции.

Научно-исследовательский институт военной медицины Минобороны РФ, считается важнейшим участником продолжающейся программы разработки химического оружия в России. Директор института Сергей Чепур неоднократно общался с сотрудниками ГРУ, в том числе во время подготовки покушения на Скрипалей при помощи "Новичка", говорилось в расследовании ряда СМИ в 2020 году.

