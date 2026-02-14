Яд, которым отравили Навального, создали разработчики "Новичка", — СМИ

Статью про метод получения эпибатидина опубликовали еще в 2013 году сотрудники российского Института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

В шапке работы указано, что "разработан препаративный способ получения анальгетика эпибатидина", на что обратил внимание журналист-расследователь "Радио Свобода" Сергей Добрынин.

В самой работе заявлено, что эпибатидин представляет интерес как ненаркотический анальгетик с высокой обезболивающей активностью, не уступающей опиоидам. И он не вызывает зависимость.

Использование эпибатидина в таком качестве действительно изучалось в разных странах мира, отмечает журналист.

"Как я понял из беглого гугления, самый типичный способ применения – инъекционный", — написал журналист.

ГосНИИОХТ ранее фигурировал в расследованиях, связанных с отравляющими веществами серии "Новичок". В частности, речь шла о боевом яде, который, как утверждалось, синтезировали в саратовском филиале института в контексте дела Скрипалей в Великобритании в 2018 году. С 1920-х годов, московский институт занимался разработкой химического оружия

В 2020–2021 годах ГосНИИОХТ внесли в санкционные списки Евросоюза и США.

Пять стран (Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды) смогли проанализировать сэмплы биоматериалов Алексея Навального, вывезенные семьей после его смерти. Несколько независимых друг от друга лабораторий смогли обнаружить в сэмплах эпибатидин — это сверхтоксичный яд, извлекаемый из кожи южноамериканской лягушки-древолаза. Представители пяти стран сделали 14 февраля совместное заявление на полях Мюнхенской конференции.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в российской колонии 16 февраля 2024 года. Региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний РФ заявило, что заключенному стало плохо сразу после прогулки, и он потерял сознание. Некоторые СМИ предполагали, что у него оторвался тромб. Врач Навального, анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан опроверг версию о тромбе.