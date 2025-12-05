Британия официально обвинила Путина в отравлении Скрипалей веществом "Новичок"

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили, но умерла 44-летняя мать троих детей Дон Берджесс, партнер которой, как считает следствие, нашел флакон, который использовали убийцы.

По данным британского расследования, именно российский президент Владимир Путин санкционировал отравление бывшего российского шпиона Скрипаля "Новичком" в 2018 году в Солсбери, пишет Reuters.

Отравление Скрипаля произошло в 2018 году

Сергей Скрипаль был найден вместе со своей дочерью Юлией без сознания, на скамейке в южноанглийском городе Солсбери в марте 2018 года после того, как на ручку входной двери его дома, расположенного неподалеку, было нанесено вещество "Новичок".

"Новичок" – это ядовитое вещество нервно-паралитического действия. Подобный класс соединений разрабатывался на территории бывшего СССР и доступен исключительно для правительственных структур, а не для гражданского населения, что сразу натолкнуло британцев на версию о заказном характере убийства, координированного с территории России.

Відео дня

Отравление Сергея Скрипаля – что известно

Примерно четыре месяца спустя умерла 44-летняя мать троих детей Дон Стерджесс. По данным расследования, женщина была отравлена ​​после того, как ее партнер нашел поддельный флакон из-под духов, который российские шпионы использовали для контрабанды в Британию боевого нервно-паралитического вещества.

Скрипали и детектив, приехавший к ним в дом, находились в критическом состоянии из-за последствий отравления, но выздоровели. Всего за медицинской помощью обратились более 50 человек, а тогдашний премьер-министр Тереза Мэй говорила, что киллеры фактически угрожали жизни более 120 жителей Солсбери, так как следы "Новичка" нашли даже в ресторане, где обедали Скрипали.

Председатель следственной комиссии и бывший судья Верховного суда Энтони Хьюз убежден, что убить Скрипаля пыталась группа офицеров ГРУ. В известном интервью Маргарите Симоньян онипредставились, как Руслан Боширов и Александр Петров. Но "Боширов" оказался Анатолием Чепигой, а "Петров" — Александром Мишкиным — сотрудниками ГРУ РФ,

Петров и Боширов в Солсбери Фото: Скриншот

"Я пришел к выводу, что операция по убийству Сергея Скрипаля должна была быть одобрена на самом высоком уровне — президентом Путиным. Доказательства того, что это была атака российского государства, неопровержимы", — говорится в докладе.

После этого британское правительство объявило о новых санкциях против ГРУ и вызвало российского посла.

"Соединенное Королевство всегда будет противостоять жестокому режиму Путина и называть его смертоносную машину тем, чем она является", — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Хьюз заявил, что двое россиян, обмазавших дверь Скрипаля "Новичком", выбросили бутылку с ядом, замаскированную под флакон духов, не задумываясь об опасности, которую он представлял для невинных людей.

Следствию сообщили, что в зараженном флаконе духов содержалось достаточно яда, чтобы убить тысячи людей.

По словам Хьюза, эти "поразительно безрассудные" действия означают, что моральную ответственность за смерть Стерджесс несут потенциальные убийцы, их начальники из ГРУ и те, кто санкционировал нападение, вплоть до самого Путина.

Британская полиция уже заочно предъявила обвинения трем подозреваемым членам российской группы киллеров.

Хьюз заявил, что у России "повышенная склонность к риску", сославшись на аннексию украинского Крыма и крушение пассажирского самолета Malaysia Airlines в 2014 году.

"Нападение России на Сергея Скрипаля, как представляется, не было просто местью ему, а представляло собой публичное заявление как для международного, так и для внутреннего восприятия о том, что Россия будет действовать решительно в том, что она считает своими собственными интересами", — говорится в докладе.

Опубликованный в четверг доклад является вторым крупным расследованием, обвиняющим Путина в нападениях на британскую территорию против его предполагаемых врагов.

Расследование, проведенное в 2016 году, пришло к выводу, что Путин, вероятно, приказал убить в Лондоне Александра Литвиненко, российского диссидента и бывшего агента ФСБ, используя радиоактивный полоний-210.

Покушение на Сергея Скрипаля – реакция России

Россия всегда отрицала какую-либо причастность, называя обвинения антироссийской пропагандой.

В ответ на выводы доклада российское посольство в Лондоне в своем заявлении в приложении Telegram сообщило, что посол России посетил МИД Великобритании, чтобы "категорически отвергнуть беспочвенные и бессмысленные обвинения, в том числе направленные" против Путина.

Посольство также обвинило Лондон в попытках "сорвать набирающий обороты переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины".

Стоит отметить, что в 2018 году МИД РФ заявлял, что британцы "похитили" Юлию Скрипаль, когда ее доставили в военный госпиталь на военной британской базе, пытаясь спасти ей жизнь.

Потом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и сам Путин отказались отвечать на вопросы прессы об инциденте, а российская сторона сделала заявления, демонстрирующие стремление дистанцироваться от происшествия. Такие же заявления были сделаны после отравления в Британии подполковника Александра Литвиненко.

Инцидент в Солсбери спровоцировал самую масштабную высылку дипломатов между Востоком и Западом со времен холодной войны, а отношения между Москвой и Лондоном еще больше ухудшились после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, когда Великобритания предоставила Киеву крупный объем военной помощи.

Двое россиян, обвиняемых Великобританией в отравлении, позднее выступили на российском телевидении, отрицая свою причастность, заявив, что они были невинными туристами, которые приехали в Солсбери смотреть на "шпили" местного собора.

Знаменитое интервью Петрова и Боширова Маргарите Симоньян

Напомним, Роберт Харрис, автор романов "Конклав" и "Офицер и шпион", признавался ранее, что хотел бы написать роман о российском президенте, но опасается, что ему пришлют "бутылку "Новичка".

А в 2022 году во Франции разоблачили российскую шпионку, связанную с отравителями Скрипалей.