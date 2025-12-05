Британія офіційно звинуватила Путіна в отруєнні Скрипалів речовиною "Новачок"

Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його дочка Юлія вижили, але померла 44-річна мати трьох дітей Дон Берджесс, партнер якої, як вважає слідство, знайшов флакон, який використовували вбивці.

За даними британського розслідування, саме російський президент Володимир Путін санкціонував отруєння колишнього російського шпигуна Скрипаля "Новачком" у 2018 році в Солсбері, пише Reuters.

Отруєння Скрипаля сталося у 2018 році

Сергія Скрипаля було знайдено разом зі своєю донькою Юлією непритомним, на лавці в південноанглійському місті Солсбері в березні 2018 року після того, як на ручку вхідних дверей його будинку, розташованого неподалік, було нанесено речовину "Новачок".

"Новачок" — це отруйна речовина нервово-паралітичної дії. Подібний клас сполук розроблявся на території колишнього СРСР і доступний винятково для урядових структур, а не для цивільного населення, що одразу наштовхнуло британців на версію про замовний характер убивства, координованого з території Росії.

Отруєння Сергія Скрипаля — що відомо

Приблизно через чотири місяці померла 44-річна мати трьох дітей Дон Стерджесс. За даними розслідування, жінку отруїли після того, як її партнер знайшов підроблений флакон з-під парфумів, який російські шпигуни використовували для контрабанди до Британії бойової нервово-паралітичної речовини.

Скрипалі та детектив, який приїхав до них у будинок, перебували в критичному стані через наслідки отруєння, але одужали. Загалом по медичну допомогу звернулося понад 50 осіб, а тодішній прем'єр-міністр Тереза Мей говорила, що кілери фактично погрожували життю більш ніж 120 жителів Солсбері, оскільки сліди "Новачка" знайшли навіть у ресторані, де обідали Скрипалі.

Голова слідчої комісії та колишній суддя Верховного суду Ентоні Г'юз переконаний, що вбити Скрипаля намагалася група офіцерів ГРУ. У відомому інтерв'ю Маргариті Симоньян вони представилися, як Руслан Боширов і Олександр Петров. Але "Боширов" виявився Анатолієм Чепігою, а "Петров" — Олександром Мішкіним — співробітниками ГРУ РФ,

Петров і Боширов у Солсбері Фото: Скриншот

"Я дійшов висновку, що операція з убивства Сергія Скрипаля мала бути схвалена на найвищому рівні — президентом Путіним. Докази того, що це була атака російської держави, неспростовні", — йдеться в доповіді.

Після цього британський уряд оголосив про нові санкції проти ГРУ і викликав російського посла.

"Сполучене Королівство завжди буде протистояти жорстокому режиму Путіна і називати його смертоносну машину тим, чим вона є", — заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Г'юз заявив, що двоє росіян, які обмазали двері Скрипаля "Новачком", викинули пляшку з отрутою, замасковану під флакон парфумів, не замислюючись про небезпеку, яку вона становила для невинних людей.

Слідству повідомили, що в зараженому флаконі парфумів містилося достатньо отрути, щоб убити тисячі людей.

За словами Г'юза, ці "разюче безрозсудні" дії означають, що моральну відповідальність за смерть Стерджесс несуть потенційні вбивці, їхні начальники з ГРУ і ті, хто санкціонував напад, аж до самого Путіна.

Британська поліція вже заочно висунула обвинувачення трьом підозрюваним членам російської групи кілерів.

Г'юз заявив, що в Росії "підвищена схильність до ризику", пославшись на анексію українського Криму та катастрофу пасажирського літака Malaysia Airlines 2014 року.

"Напад Росії на Сергія Скрипаля, як видається, не був просто помстою йому, а був публічною заявою як для міжнародного, так і для внутрішнього сприйняття про те, що Росія діятиме рішуче в тому, що вона вважає своїми власними інтересами", — ідеться в доповіді.

Опублікована в четвер доповідь є другим великим розслідуванням, яке звинувачує Путіна в нападах на британську територію проти його ймовірних ворогів.

Розслідування, проведене 2016 року, дійшло висновку, що Путін, імовірно, наказав убити в Лондоні Олександра Литвиненка, російського дисидента і колишнього агента ФСБ, використовуючи радіоактивний полоній-210.

Замах на Сергія Скрипаля — реакція Росії

Росія завжди заперечувала будь-яку причетність, називаючи звинувачення антиросійською пропагандою.

У відповідь на висновки доповіді російське посольство в Лондоні у своїй заяві в застосунку Telegram повідомило, що посол Росії відвідав МЗС Великої Британії, щоб "категорично відкинути безпідставні та безглузді звинувачення, зокрема спрямовані" проти Путіна.

Посольство також звинуватило Лондон у спробах "зірвати переговорний процес із мирного врегулювання конфлікту навколо України, який набирає обертів".

Варто зазначити, що 2018 року МЗС РФ заявляло, що британці "викрали" Юлію Скрипаль, коли її доправили до військового госпіталю на військовій британській базі, намагаючись врятувати їй життя.

Потім прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков і сам Путін відмовилися відповідати на запитання преси щодо інциденту, а російська сторона зробила заяви, що демонструють прагнення дистанціюватися від події. Такі ж заяви були зроблені після отруєння в Британії підполковника Олександра Литвиненка.

Інцидент у Солсбері спровокував наймасштабнішу висилку дипломатів між Сходом і Заходом з часів холодної війни, а відносини між Москвою і Лондоном ще більше погіршилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, коли Велика Британія надала Києву великий обсяг військової допомоги.

Двоє росіян, обвинувачених Великою Британією в отруєнні, пізніше виступили на російському телебаченні, заперечуючи свою причетність, заявивши, що вони були безневинними туристами, які приїхали в Солсбері дивитися на "шпилі" місцевого собору.

Знамените інтерв'ю Петрова і Боширова Маргариті Симоньян

Нагадаємо, Роберт Гарріс, автор романів "Конклав" і "Офіцер і шпигун", зізнавався раніше, що хотів би написати роман про російського президента, але побоюється, що йому надішлють "пляшку "Новачка".

А 2022 року у Франції викрили російську шпигунку, пов'язану з отруйниками Скрипалів.