Отруту, якою отруїли Навального, створили розробники "Новачка", — ЗМІ

Статтю про метод отримання епібатидину опублікували ще 2013 року співробітники російського Інституту органічної хімії і технології (ГосНИИОХТ).

У шапці роботи зазначено, що "розроблено препаративний спосіб отримання анальгетика епібатидину", на що звернув увагу журналіст-розслідувач "Радіо Свобода" Сергій Добринін.

У самій роботі заявлено, що епібатидин представляє інтерес як ненаркотичний анальгетик із високою знеболювальною активністю, що не поступається опіоїдам. І він не викликає залежності.

Використання епібатидину в такій якості дійсно вивчали в різних країнах світу, зазначає журналіст.

"Як я зрозумів з побіжного гугління, найтиповіший спосіб застосування — ін'єкційний", — написав журналіст.

ДержНДІОХТ раніше фігурував у розслідуваннях, пов'язаних з отруйними речовинами серії "Новачок". Зокрема, йшлося про бойову отруту, яку, як стверджували, синтезували в саратовській філії інституту в контексті справи Скрипалів у Великій Британії 2018 року. З 1920-х років, московський інститут займався розробкою хімічної зброї

У 2020-2021 роках ДержНДІОХТ внесли до санкційних списків Євросоюзу і США.

П'ять країн (Велика Британія, Швеція, Франція, Німеччина та Нідерланди) змогли проаналізувати семпли біоматеріалів Олексія Навального, вивезені сім'єю після його смерті. Кілька незалежних одна від одної лабораторій змогли виявити в семплах епібатидин — це надтоксична отрута, яку витягують зі шкіри південноамериканської жаби-древолаза. Представники п'яти країн зробили 14 лютого спільну заяву на полях Мюнхенської конференції.

Нагадаємо, Фокус докладно писав про отруту під назвою епібатидин і про те, які жаби її виділяють.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у російській колонії 16 лютого 2024 року. Регіональне управління Федеральної служби виконання покарань РФ заявило, що ув'язненому стало зле одразу після прогулянки, і він знепритомнів. Деякі ЗМІ припускали, що у нього відірвався тромб. Лікар Навального, анестезіолог-реаніматолог Олександр Полупан спростував версію про тромб.