РФ проводить випробування на людях: інститут пов'язували з виробництвом "Новачка", — ЗМІ

Журналісти з'ясували, що фахівці Науково-дослідного випробувального інституту військової медицини Міноборони (ДНДІВС ВМ МО) проводять випробування боєприпасів і препаратів на добровольцях із числа військових. Раніше цей інститут пов'язували з виробництвом "Новачка" і отруєнням Скрипалів.

За даними "Проєкту", 2015 року інститут став єдиною установою Міноборони, яка має право проводити дослідження на людях. Про це директор інституту Сергій Чепур розповів у статті "Особливості організації та проведення клінічних і військових випробувань за участю військовослужбовців", опублікованій у "Военном журнале" 2019 року.

У публікації йшлося про те, що медичні препарати, які випробовують в інституті, можуть чинити "вплив на вищу нервову діяльність", тому досліджень на тваринах недостатньо — і до них залучають "здорових добровольців-військовослужбовців".

Як відбирають "добровольців" і що саме входить у програму випробувань інституту військової медицини, неясно. У статті Чепура лише наводилися загальні заяви про те, що під час випробувань на росіянах вивчають:

нові зразки озброєння, військової та спеціальної техніки, а також екіпірування,

оцінюють вражаючий вплив нових зразків озброєння,

засоби фармакологічної підтримки та корекції стану військових (зокрема деякі препарати, що підвищують працездатність),

засоби захисту від екстремальних і вражаючих факторів.

В інституті 2018 року відкрили науково-клінічний центр на 100 ліжок, у ньому є реанімаційне відділення на три ліжка, терапевтичне та хірургічне відділення, група анестезіології та реанімації. У перший рік учасники досліджень отримали понад "300 спостережень за військовослужбовцями", які брали участь у випробуваннях ліків, вакцин і озброєння.

Фото: Проект

В установі є кілька науково-дослідних випробувальних лабораторій, віварій із лабораторними тваринами та команда воєнізованої охорони. До 2022 року інститут публікував наукові статті про імітатори хімзброї, включно з нервово-паралітичною. Після статті на хімічну тему публікувати перестали, але публікують матеріали про РХБ захист і захист від радіації.

Судячи з тем наукових робіт співробітників інституту військової медицини, там займаються розробками в різних навколовоєнних темах: хімії, боєприпасах, медицині, від наркозалежності до психології військових. Головний фахівець з отрут там сам Сергій Чепур. Причому його експертиза поширюється від іприту та інсектицидів до отрут блідої поганки і змій. Він є співавтором практично у всіх інститутських роботах із токсикології.

Про випробування сам Сергій Чепур розповідав 2023 року, виступаючи на конференції російських військових "Актуальні проблеми захисту і безпеки". Тоді він заявив, що на добровольцях випробовували артилерійські боєприпаси, щоб визначити тип і потужність снаряда, необхідні "для знищення або виведення з ладу живої сили противника".

Фото: Проект

За його словами, на полігоні, де проходили випробування, імітували військові фортифікаційні споруди Росії і НАТО. Щоб визначити ефективність боєприпасів, у випробовуваних "прямо на полігоні досліджували стан психофізіологічної, серцево-судинної діяльності, брали необхідні проби і за спеціальною шкалою визначали залежність порушень функціонування організму від відстані пострілу з гармат калібру 122 і 300 міліметрів".

Виявилося, що у "добровольців" почалися проблеми з тиском, зокрема критичні, зміни судинної та нервової систем, пригнічення сенсорних і логічних функцій та інші симптоми.

"У майбутньому це дасть змогу застосовувати боєприпаси для придушення живої сили противника з гарантованим заподіянням шкоди, що не є нижчою за середній рівень тяжкості", — йдеться в матеріалах конференції.

Науково-дослідний інститут військової медицини Міноборони РФ вважають найважливішим учасником триваючої програми розроблення хімічної зброї в Росії. Директор інституту Сергій Чепур неодноразово спілкувався зі співробітниками ГРУ, зокрема під час підготовки замаху на Скрипалів за допомогою "Новачка", ішлося в розслідуванні низки ЗМІ 2020 року.

