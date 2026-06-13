75 тысяч долларов за тело: почему на альбиносов до сих пор объявляют охоту в Африке

13 июня мир напоминает о людях, которые с рождения отличаются внешне, но сталкиваются с угрозами куда серьёзнее любопытных взглядов. В одних странах альбиносы вынуждены бороться с тяжёлыми последствиями болезни и риском рака кожи, а в других — буквально спасаться от охоты, основанной на древних суевериях. Почему редкая генетическая особенность до сих пор становится причиной дискриминации, насилия и даже убийств, разбирался Фокус.

Они не такие, как все, — люди-альбиносы. Их не так много на Земле, но при этом над ними висит смертельная опасность: одни могут стать жертвами предрассудков, другие — погибнуть от рака кожи. По сути, вся их жизнь — это борьба за выживание.

Именно 13 июня отмечается Международный день распространения информации об альбинизме. Он был установлен решением Генассамблеи ООН и отмечается начиная с 2015 года. По сути, альбиносы отличаются от остальных людей тем, что являются носителями редкого гена, который подвергается спонтанной мутации ещё в момент зачатия.

Альбинизм (от лат. albus — белый), или гипопигментация, — врождённое частичное или полное отсутствие меланина — пигмента, который отвечает за цвет кожи, глаз и волос. Причина возникновения альбинизма — наследственное повреждение тирозиназы (фермента, необходимого для биосинтеза меланина).

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Меланин — защитный пигмент, который поглощает УФ-лучи и не пропускает их вглубь кожи, поэтому из-за его недостатка или отсутствия белая кожа людей более чувствительна к солнечному ультрафиолету, чем у других. Она легко подвергается солнечным ожогам, из-за чего имеет очень высокий риск развития рака кожи и меланомы. В некоторых странах большинство лиц, страдающих альбинизмом, умирают от рака в возрасте 30–40 лет.

Кроме того, альбинизм часто сопровождается снижением остроты зрения, иногда косоглазием. Альбиносы плохо переносят дневной свет, в сумерках и полумраке они видят и чувствуют себя лучше. Глазной альбинизм влечёт за собой нарушения, вызывающие фотофобию (боязнь света), астигматизм (нарушение формы хрусталика, роговицы или глаза) и тремор головы. При более тяжёлых формах значительно снижается зрение, появляются миопия, слепота и ярко выраженное косоглазие. Уже к 16–18 годам альбиносы на 60–80% теряют зрение.

Гипопигментация наследуется по рецессивному гену, который имеется у родителей. Причём если у обоих родителей есть этот ген, вероятность рождения ребёнка-альбиноса составляет 25%. Кроме того, они сталкиваются с дискриминацией как по признаку инвалидности, так и по цвету кожи.

1 на 20 000 в Европе и 1 на 1000 в Африке

По данным ООН, в Северной Америке и Европе ту или иную форму альбинизма имеет каждый из 17–20 тысяч человек. Более всего альбинизм распространён в странах Африки к югу от Сахары. Имеется информация о распространённости этого феномена также среди отдельных групп населения в Зимбабве и других этнических групп на юге континента.

Восточная Африка и особенно Танзания являются территорией с аномально высокой долей альбиносов — она в 15 раз выше, чем в среднем по миру. В среднем на планете один альбинос приходится на 20 тысяч человек. В Танзании это соотношение 1:1400, в Кении и Бурунди — 1:5000. При обследовании более 14 000 детей в Нигерии альбинизм был выявлен у пятерых, то есть примерно один на 3000. А в некоторых группах населения в южной части Африки распространённость достигает одного случая на 1000 человек. Среди панамских индейцев залива Сан-Блас частота ещё более высокая — один случай на 132 человека. Учёные до сих пор не могут объяснить, почему именно на этих территориях процент альбиносов настолько высок.

Дети-альбиносы в Танзании до сих пор живут под угрозой насилия из-за древних суеверий Фото: Из открытых источников

Убивают, разбирают на органы и продают колдунам

А тем временем в Танзании, как и в соседних Малави и Мозамбике, до сих пор распространено опасное суеверие: частям тела людей с альбинизмом приписывают магические свойства. Эти мифы породили чёрный рынок, на котором колдуны покупают органы, волосы и кровь для изготовления так называемых "снадобий удачи". По данным правозащитных организаций, за последние годы фиксируются десятки нападений, многие из которых заканчиваются трагически.

В Танзании как минимум пять веков существует поверье, что плоть альбиносов помогает обрести удачу и богатство. Для этого необходимо провести магический ритуал, в ходе которого измельчённую плоть альбиноса смешивают с особыми травами и морской водой. Поэтому за ними устраивали настоящую охоту. Альбиносов расчленяли и продавали знахарям и колдунам по частям — их плоть используется в колдовских ритуалах для изготовления эликсира богатства и удачи в делах. По словам местных жителей, знахари используют органы и кости альбиносов в отварах, с помощью которых, якобы, можно найти алмазы в земле, а рыбаки на озере Виктория плетут из волос альбиносов сети в надежде на большой улов.

А ещё танзанцы считают, что плоть альбиноса лечебная. Спрос на альбиносов резко увеличился с распространением СПИДа в Танзании. Появилось поверье, что поедание сушёных гениталий избавляет от этой болезни. Из-за этих поверий в стране с 2000 года были убиты не менее 75 альбиносов.

По данным Красного Креста, стоимость тела альбиноса на чёрном рынке составляет около 75 тысяч долларов, а отдельную часть можно приобрести примерно за 600 долларов. Это заработок среднего танзанийца за 30 лет.

Убийц альбиносов в Танзании начали ловить и судить

До недавнего времени охота на альбиносов в Танзании практически не наказывалась — система круговой поруки местного общества приводила к тому, что община в основном объявляла их "пропавшими без вести". Но мнение Запада и возмущение зверскими практиками в африканской стране вынудили местные власти взяться за поиск и наказание каннибалов.

В 2009 году в Танзании состоялся первый суд над убийцами альбиноса. Трое мужчин поймали 14-летнего мальчика, убили его и разрубили на мелкие куски с целью сбыта колдунам. Суд приговорил злодеев к смертной казни через повешение.

В 2015 году танзанийский суд вынес смертный приговор четырём гражданам страны, обвиняемым в убийстве женщины-альбиноса, среди которых был и её муж. В суде было доказано, что нападавшие, вооружённые топором и мачете, отрубили жертве ноги и правую руку.

Но так как в Танзании действует мораторий на смертную казнь, никого не казнили. По данным на 2015 год, смертной казни ожидали 17 человек. А скольким убийствам сошли с рук, не сосчитать.

Правительство Танзании при поддержке ООН, ЮНИСЕФ и местных НКО приняло решение разместить детей-альбиносов в 13 специальных интернатах по всей стране. В 2020-х годах полиция при поддержке международных наблюдателей закрыла несколько преступных группировок, связанных с "ритуальными охотами". При этом правительство и НПО активно ведут кампании по просвещению населения и борьбе с суевериями.

А тем временем похищения, убийства альбиносов или их членовредительство (часто рубят части тела, но оставляют в живых) продолжаются, в том числе и на Африканском континенте. За последние десять лет Управление ООН по правам человека и эксперты по правам людей с альбинизмом получили сообщения о более чем 600 нападениях на детей и взрослых с альбинизмом в 26 странах.

Отрицательные герои в кино — альбиносы

Из-за социальных предрассудков люди, страдающие альбинизмом, подвергаются дискриминации. В фильмах, книгах и других сферах культуры их зачастую представляют как опасных людей, связанных с преступностью и террором.

Согласно данным Национальной организации по альбинизму и гипопигментации, в период с 1960 по 2006 годы было снято 68 фильмов, изображающих "злых альбиносов". Подтверждением этому служат известные картины "Матрица: Перезагрузка" и "Код да Винчи".

Но эта тенденция продолжается и по сей день. Актер Роберт Паттинсон сыграл роль альбиноса-злодея в фильме "Дюна. Часть третья" (2026). Актер полностью преобразился для этой роли: обесцветил волосы и брови, сделал короткую стрижку.

Марвин Джонс III — альбинос в жизни — снялся в фильме "Человек-паук: Новый день" (2026) в роли Томбстоуна — альбиноса-гангстера и одного из заклятых врагов Питера Паркера. Это не первое появление Джонса в образе альбиноса-злодея: ранее он уже озвучивал Томбстоуна в анимационном "Человеке-пауке: Через вселенные", а также играл другого преступника-альбиноса, Тобиаса Уэйла, в сериале "Чёрная молния".

Хотя есть и исключения. Египетский фильм "Сказание о семье Дайе" (The Tale of Daye's Family) рассказывает историю 14-летнего нубийского мальчика с альбинизмом, который мечтает стать певцом, несмотря на предрассудки и изоляцию со стороны сверстников. На главную роль был выбран непрофессиональный актёр с альбинизмом — Бадр Мохамед. Режиссёр Каррим Эль-Шеннави объяснил это так: "С самого начала я знал, что хочу кого-то, кто прожил эту реальность, а не притворялся. Его жизнь придаёт роли правдивость и чуткость, которую не смог бы воспроизвести ни один профессионал".

Деннис Херли — один из самых известных актеров с альбинизмом, сумевший построить успешную карьеру в кино и на телевидении Фото: Из открытых источников

Необычная внешность приносит успех

В последние несколько десятилетий альбиносы стали часто появляться на экранах, на сцене, на обложках журналов и подиумов. К примеру, Марвин Джонс III, который сыграл в "Человеке-пауке" злодея-альбиноса, известен ещё и как Крондон — американский рэпер и актёр из Лос-Анджелеса. Он участник группы Strong Arm Steady вместе с рэперами Филом Да Агони и Митчи Сликом.

Крондон доказал, что альбинизм не помеха для успешной карьеры в музыке и кино Фото: Из открытых источников

Известным и популярным необычную внешность сделали Денниса Херли (Dennis Hurley) — американского актёра, писателя, комика и певца. Он снимался в таких фильмах, как "Код альбиноса" (The Albino Code), "Внутренний круг" (The Inner Circle), "Спаси меня" (Save Me). Фильм "Код альбиноса", сценарий к которому написал Деннис Херли, а также сыграл главную роль, стал пародией на "Код да Винчи", где главный злодей был альбиносом. Его пародия встретила международное признание, фильм неоднократно транслировался на CNN, MSNBC, Inside Edition, Fox News и The Boston Globe.

Деннис сделал успешную карьеру на телевидении. Среди самых известных его проектов — американская сатирическая телевизионная программа The Daily Show, транслируемая на канале Comedy Central. Он снялся в клипе Джастина Тимберлейка на песню "Can't Stop The Feeling".

Конни Чиу стала первой в мире моделью с альбинизмом, добившейся международного признания на подиуме Фото: Из открытых источников

И как тут не вспомнить звёзд подиума — Конни Чиу и Шона Росса. Конни — первая в мире женщина-модель-альбинос. Она беженка из Гонконга, которая отправилась в Швецию. Знаменитый кутюрье Жан Поль Готье заметил девушку и пригласил поучаствовать в показе своей коллекции в Париже. Так началась успешная карьера Конни Чиу в индустрии моды. Шон стал первым в мире мужчиной-моделью-альбиносом. Он занимает одно из первых мест в индустрии моды. Его можно заметить на обложках журналов и в клипах Бейонсе.

Шон Росс превратил альбинизм в свою визитную карточку и стал одной из самых узнаваемых моделей мира Фото: Из открытых источников

В Украине тоже рождаются и живут люди с альбинизмом, но, сколько их, никто не знает. В 2019 году писали, что около 2000 человек. К слову, один из таких с необычной внешностью успешно выступал на подиуме — Артём из Харькова, который с 17 лет стал работать моделью и снялся в клипе музыкальной группы.