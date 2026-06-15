Когда гибли армии: как ветер менял ход величайших войн в мире

Иногда для победы недостаточно иметь самую сильную армию, лучшее оружие или гениальный план. Достаточно одного шторма, который разрушит все расчеты. В разные эпохи ветер топил флоты, срывал вторжения и спасал государства от завоевания. Ко Всемирному дню ветра Фокус вспоминает самые известные случаи, когда судьбу войн и целых империй решала погода.

Сегодня, 15 июня, во всем мире отмечают День ветра. Для большинства людей он ассоциируется с погодой, энергетикой и климатом. Но в истории войн ветер не раз становился союзником или врагом целых армий, меняя исход сражений, срывая вторжения и спасая государства от поражения.

Шторм, который мог остановить освобождение Европы

В начале июня 1944 года союзники были готовы начать крупнейшую десантную операцию в истории человечества — высадку в Нормандии. Для операции "Оверлорд" были сосредоточены тысячи кораблей, сотни тысяч военнослужащих и огромные запасы техники. Однако успех вторжения зависел не только от военной подготовки, но и от нескольких факторов, которые невозможно было контролировать: силы ветра, высоты волн, облачности и приливов.

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Изначально высадку планировали на 5 июня 1944 года. Однако главный метеоролог союзников Джеймс Стегг доложил верховному командующему союзными войсками Дуайту Эйзенхауэру, что над Ла-Маншем надвигается мощный шторм. По его оценке, сильный ветер и высокие волны могли разбросать десантные корабли, сорвать высадку и лишить войска поддержки авиации.

Прогноз погоды стал одним из решающих факторов успеха высадки союзников в Нормандии. Фото: Википедия

Решение о переносе операции было чрезвычайно рискованным. Следующее благоприятное совпадение лунного света, приливов и времени суток должно было наступить лишь через две недели. Это грозило утечкой информации и срывом всей операции. Однако в ночь на 5 июня Стегг сообщил о коротком "погодном окне" — примерно сутки относительно приемлемых условий между двумя циклонами. После длительных совещаний Эйзенхауэр согласился рискнуть и приказал начать высадку 6 июня.

Ирония заключается в том, что немецкие метеорологи не заметили этого окна. Они были убеждены, что непогода продлится ещё несколько дней, поэтому часть командиров ослабила боевую готовность. Даже фельдмаршал Эрвин Роммель покинул фронт и уехал в Германию. Союзники же получили шанс, которым воспользовались сполна.

Утром 6 июня около 156 тысяч военнослужащих союзных армий высадились на побережье Нормандии. Операция стала началом освобождения Западной Европы от нацистской оккупации и одним из переломных моментов Второй мировой войны. И хотя победу одержали солдаты на пляжах Омаха, Юта и Голд, историки до сих пор называют прогноз Джеймса Стегга одним из важнейших метеорологических решений ХХ века.

"Божественный ветер": как тайфун дважды спас Японию от величайшей империи мира

Если операция в Нормандии показала, что погода может помочь выиграть сражение, то история средневековой Японии демонстрирует гораздо больше — иногда ветер способен спасти от гибели целое государство.

В XIII веке самой могущественной державой Евразии была Монгольская империя. После завоевания Китая её правитель Хубилай-хан решил покорить и Японский архипелаг. В 1274 году к берегам страны вышел первый флот, в состав которого входили сотни кораблей и десятки тысяч монгольских, китайских и корейских воинов. После успешных сражений на островах Цусима и Ики захватчики приблизились к острову Кюсю, однако завершить вторжение не смогли. Вскоре после начала кампании над морем поднялся сильный шторм, который повредил значительную часть флота и заставил нападающих отступить.

Хубилай не отказался от своих планов. Напротив, он приказал подготовить новую экспедицию, которая должна была окончательно сломить сопротивление японцев. Спустя семь лет к берегам Японии выступила одна из крупнейших морских армад средневековья. По разным оценкам, в нее входили тысячи кораблей и более 100 тысяч воинов, что делало ее крупнейшей десантной группировкой в мире вплоть до высадки союзников в Нормандии в 1944 году.

Японцы готовились к вторжению в течение нескольких лет. Вдоль побережья строились оборонительные сооружения и укрепления, однако даже они вряд ли могли гарантировать победу над столь многочисленным противником. Решающее слово вновь осталось за природой.

В августе 1281 года на флот вторжения обрушился мощный тайфун. По свидетельствам летописцев, буря длилась несколько дней. Тысячи кораблей были разбиты волнами или выброшены на берег, а десятки тысяч воинов погибли в море. Современные археологические исследования на дне залива Имари подтверждают масштабы катастрофы: исследователи до сих пор находят остатки судов, оружие и снаряжение монгольской армии.

Тайфуны, которые японцы назвали "божественным ветром", сорвали попытку Монгольской империи завоевать страну. Фото: Википедия

Именно после этих событий в японской культуре появился термин "камикадзе" — "божественный ветер". Японцы верили, что боги послали тайфун, чтобы защитить страну от захватчиков. Спустя много веков это слово обретет новое значение во время Второй мировой войны, но его происхождение напрямую связано именно с тайфунами XIII века.

Монгольская империя больше никогда не пыталась завоевать Японию. Государство, покорившее огромные территории от Китая до Восточной Европы, дважды потерпело поражение от силы, против которой оказались бессильны даже величайшие армии того времени. Для японцев это стало доказательством небесного покровительства, а для историков — одним из самых ярких примеров того, как ветер изменил ход мировой истории.

"Непобедимая армада": как ветер спас Англию от вторжения

Если для Японии "божественный ветер" стал символом спасения от монгольских завоевателей, то для Англии в конце XVI века стихия помогла противостоять самой могущественной морской державе того времени — Испанской империи.

В 1588 году король Испании Филипп II решил положить конец противостоянию с протестантской Англией королевы Елизаветы I. Для этого была сформирована так называемая Непобедимая армада — огромный флот из примерно 130 кораблей и более 30 тысяч человек. План предусматривал переход через Ла-Манш, соединение с армией герцога Пармского во Фландрии и последующее вторжение на Британские острова. В случае успеха это могло коренным образом изменить историю Европы.

Несмотря на грозную репутацию Армады, кампания с самого начала складывалась для испанцев нелегко. Английский флот использовал более маневренные корабли и избегал прямого столкновения с основными силами противника. Решающим моментом стала битва у Гравелина в конце июля 1588 года, после которой испанцы утратили возможность контролировать Ла-Манш и были вынуждены отказаться от планов вторжения.

Однако настоящая катастрофа ждала их впереди. Не имея возможности вернуться через Ла-Манш, Армада отправилась в обход Британских островов через Северное море. Именно тогда флот попал в серию мощных штормов у берегов Шотландии и Ирландии. Сильные ветры и волны разбросали корабли, многие суда разбились о скалы, а сотни моряков погибли или попали в плен после аварийной высадки на берег. По разным оценкам, Испания потеряла от трети до половины всего флота.

Для англичан эти события стали не только военной, но и идеологической победой. В стране быстро распространилось мнение, что Англию спасло Божье провидение. На памятных медалях даже появилась надпись на латыни: "Flavit Deus et dissipati sunt" — "Бог подул, и они рассеялись". Так родилось выражение о "протестантском ветре", который якобы встал на сторону Англии в решающий момент истории.

Поражение Армады не уничтожило Испанскую империю, но стало важным символическим ударом по её репутации. Англия же получила шанс постепенно превратиться в одну из ведущих морских держав мира. И хотя исход кампании определяли адмиралы и пушки, современные историки сходятся во мнении: без штормов у берегов Ирландии история Европы могла бы пойти совсем по другому пути.

Тайфун против американского флота: как стихия потопила боевые корабли США во время Второй мировой войны

К середине XX века человечество научилось строить стальные корабли, использовать радары и авиацию, а крупнейшие флоты мира могли действовать за тысячи километров от своих баз. Казалось, что времена, когда ветер определял судьбу морских кампаний, остались в прошлом. Однако декабрь 1944 года доказал: даже самая современная военная техника бессильна перед стихией.

В декабре 1944 года американский Третий флот под командованием адмирала Уильяма Холси действовал в Филиппинском море, обеспечивая операции против Японии. В его состав входили десятки боевых кораблей, включая авианосцы, крейсеры и эсминцы. Это была одна из самых мощных морских сил, когда-либо выходивших в океан.

Однако 17 декабря корабли оказались на пути тайфуна, который впоследствии получил название "Кобра". Проблема заключалась не только в силе шторма, но и в том, что американское командование недооценило его масштабы и фактически ввело флот в самую опасную часть циклона. Скорость ветра превышала 190 км в час, а высота волн достигала уровня многоэтажного дома.

Тайфун "Кобра" стал одним из самых опасных противников американского флота во время Второй мировой войны. Фото: Из открытых источников

18 декабря ситуация стала критической. Из-за сильного волнения на море корабли теряли управляемость, самолеты срывались с палуб авианосцев, а топливо в цистернах перемещалось настолько сильно, что некоторые суда теряли остойчивость. Больше всего пострадали эсминцы USS Hull, USS Monaghan и USS Spence. Все три корабля перевернулись и затонули вместе с большей частью экипажей.

В целом во время тайфуна погибли почти 800 американских моряков. Еще около 80 самолетов были уничтожены или серьезно повреждены. Десятки кораблей получили повреждения различной степени тяжести. Для сравнения: иногда такие потери превышали последствия отдельных боевых столкновений с японским флотом.

После катастрофы ВМС США провели масштабное расследование. Специальная комиссия пришла к выводу, что части потерь можно было избежать при более точном прогнозировании погоды и более правильных решениях командования. События декабря 1944 года стали важным уроком для американских военных и способствовали развитию современной системы военной метеорологии.

Ирония истории заключается в том, что тайфун нанёс американскому флоту больший ущерб, чем любая японская атака за те несколько дней. Это было одним из самых ярких доказательств того, что даже в эпоху авианосцев и радаров природа способна нанести удар, к которому не готова ни одна армия мира.

Сегодня военные спутники могут отслеживать циклоны за тысячи километров, а компьютеры с высокой точностью прогнозируют движение атмосферных фронтов. Однако ветер по-прежнему остается фактором, влияющим на ход боевых действий. Особенно заметно это стало в войнах XXI века, где от погодных условий зависят уже не парусники или авианосцы, а беспилотники, ракеты и высокоточное оружие.

От Нормандии до Украины: почему ветер до сих пор остается участником войны

Может показаться, что в эпоху спутников, искусственного интеллекта и высокоточного оружия погода утратила своё значение для военных. Однако современные войны доказывают обратное. Как и сотни лет назад, ветер продолжает влиять на ход боевых действий, хотя теперь его противниками стали не парусники и кавалерия, а дроны, ракеты и системы наблюдения.

Одним из самых ярких примеров стала российско-украинская война. С начала полномасштабного вторжения беспилотники превратились в один из главных инструментов разведки и поражения целей. Однако их эффективность в значительной степени зависит от погодных условий. Сильный боковой ветер может затруднять управление FPV-дронами, снижать точность ударов или вообще делать выполнение задачи невозможным.

Не менее важную роль погода играет для разведывательных беспилотников. Туман, низкая облачность, дождь или сильный ветер способны существенно ограничить возможности наблюдения за полем боя. Именно поэтому военные при планировании операций учитывают не только расположение противника, но и прогноз погоды на ближайшие часы и дни.

Влияние стихии ощущают на себе и морские беспилотники, ставшие одним из символов современной войны на Чёрном море. Высокие волны и сильный ветер могут затруднять навигацию, сокращать дальность действия или даже ставить под угрозу проведение всей операции. Аналогичные проблемы возникают и при работе авиации, особенно на малых высотах.

Погода влияет даже на высокоточные ракеты и артиллерию. Температура воздуха, влажность, атмосферное давление и скорость ветра учитываются при расчете траекторий полета боеприпасов. Чем больше дальность поражения, тем большее значение приобретают эти факторы.

Именно поэтому современные армии тратят значительные ресурсы на развитие военной метеорологии. Если во время высадки в Нормандии союзники полагались на данные нескольких десятков метеостанций, то сегодня прогнозы формируются на основе спутниковых наблюдений, радаров и компьютерного моделирования. Однако даже самые современные технологии не способны полностью устранить фактор неопределенности.

История войн знает множество примеров, когда ветер спасал государства от вторжения, топил флоты или помогал выигрывать сражения. От монгольских флотов у берегов Японии до десантных кораблей в Нормандии и дронов над Украиной прошли века, сменились империи и технологии, но одно осталось неизменным. Природа до сих пор напоминает военным, что даже самый подробный план может зависеть от одного порыва ветра.

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