Коли гинули армії: як вітер змінював хід найбільших воєн світу

Іноді для перемоги недостатньо мати найсильнішу армію, найкращу зброю чи геніальний план. Достатньо одного шторму, який зруйнує всі розрахунки. У різні епохи вітер топив флоти, зривав вторгнення та рятував держави від завоювання. До Всесвітнього дня вітру Фокус згадує найвідоміші випадки, коли долю воєн і цілих імперій вирішувала погода.

Сьогодні, 15 червня у світі відзначають День вітру. Для більшості людей він асоціюється з погодою, енергетикою та кліматом. Але в історії воєн вітер неодноразово ставав союзником або ворогом цілих армій, змінюючи результати битв, зривючи вторгнення та рятуючи держави від поразки.

Шторм, який міг зупинити звільнення Європи

На початку червня 1944 року союзники були готові розпочати найбільшу десантну операцію в історії людства — висадку в Нормандії. Для операції "Оверлорд" були зосереджені тисячі кораблів, сотні тисяч військових та величезні запаси техніки. Проте успіх вторгнення залежав не лише від військової підготовки, а й від кількох факторів, які неможливо було контролювати: сили вітру, висоти хвиль, хмарності та припливів.

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Початково висадку планували на 5 червня 1944 року. Однак головний метеоролог союзників Джеймс Стегг доповів верховному командувачу союзних військ Дуайту Ейзенхауеру, що над Ла-Маншем насувається потужний шторм. За його оцінкою, сильний вітер і високі хвилі могли розкидати десантні кораблі, зірвати висадку та позбавити війська підтримки авіації.

Прогноз погоди став одним із вирішальних факторів успіху висадки союзників у Нормандії. Фото: Вікіпедія

Рішення про перенесення операції було надзвичайно ризикованим. Наступне сприятливе поєднання місячного світла, припливів і часу доби мало настати лише через два тижні. Це загрожувало витоком інформації та зривом усієї операції. Проте в ніч на 5 червня Стегг повідомив про коротке "погодні вікно" — приблизно добу відносно прийнятних умов між двома циклонами. Після тривалих нарад Ейзенхауер погодився ризикнути і наказав почати висадку 6 червня.

Іронія полягає в тому, що німецькі метеорологи такого вікна не побачили. Вони були переконані, що негода триватиме ще кілька днів, тому частина командирів послабила бойову готовність. Навіть фельдмаршал Ервін Роммель залишив фронт і поїхав до Німеччини. Союзники ж отримали шанс, яким скористалися сповна.

Вранці 6 червня близько 156 тисяч військовослужбовців союзних армій висадилися на узбережжі Нормандії. Операція стала початком звільнення Західної Європи від нацистської окупації та одним із переломних моментів Другої світової війни. І хоча перемогу здобували солдати на пляжах Омаха, Юта та Голд, історики досі називають прогноз Джеймса Стегга одним із найважливіших метеорологічних рішень ХХ століття.

"Божественний вітер": як тайфун двічі врятував Японію від найбільшої імперії світу

Якщо операція в Нормандії показала, що погода може допомогти виграти битву, то історія середньовічної Японії демонструє значно більше — іноді вітер здатен врятувати від загибелі цілу державу.

У XIII столітті найбільшою силою Євразії була Монгольська імперія. Після завоювання Китаю її правитель Хубілай-хан вирішив підкорити й Японський архіпелаг. У 1274 році до берегів країни вирушив перший флот, до складу якого входили сотні кораблів та десятки тисяч монгольських, китайських і корейських воїнів. Після успішних боїв на островах Цусіма та Ікі загарбники наблизилися до острова Кюсю, однак завершити вторгнення не змогли. Незабаром після початку кампанії над морем здійнявся потужний шторм, який пошкодив значну частину флоту та змусив нападників відступити.

Хубілай не відмовився від своїх планів. Навпаки, він наказав підготувати нову експедицію, яка мала остаточно зламати опір японців. Через сім років до берегів Японії вирушила одна з найбільших морських армад середньовіччя. За різними оцінками, до неї входили тисячі кораблів і понад 100 тисяч воїнів, що робило її найбільшим десантним угрупованням у світі аж до висадки союзників у Нормандії в 1944 році.

Японці готувалися до вторгнення протягом кількох років. Уздовж узбережжя будували оборонні споруди та укріплення, однак навіть вони навряд чи могли гарантувати перемогу над настільки численним противником. Вирішальне слово знову сказала природа.

У серпні 1281 року на флот вторгнення обрушився потужний тайфун. За свідченнями хроністів, буря тривала кілька днів. Тисячі кораблів були розбиті хвилями або викинуті на берег, а десятки тисяч воїнів загинули в морі. Сучасні археологічні дослідження на дні затоки Імарі підтверджують масштаби катастрофи: дослідники й досі знаходять залишки суден, зброю та спорядження монгольської армії.

Тайфуни, які японці назвали "божественним вітром", зірвали спробу Монгольської імперії підкорити країну. Фото: Вікіпедія

Саме після цих подій у японській культурі з'явився термін "камікадзе" — "божественний вітер". Японці вірили, що боги послали тайфун для захисту країни від загарбників. Через багато століть це слово отримає нове значення під час Другої світової війни, але його походження безпосередньо пов'язане саме з тайфунами XIII століття.

Монгольська імперія більше ніколи не намагалася завоювати Японію. Держава, яка підкорила величезні території від Китаю до Східної Європи, двічі зазнала поразки від сили, проти якої виявилися безсилими навіть найбільші армії свого часу. Для японців це стало доказом небесного заступництва, а для істориків — одним із найяскравіших прикладів того, як вітер змінив хід світової історії.

"Непереможна армада": як вітер врятував Англію від вторгнення

Якщо для Японії "божественний вітер" став символом порятунку від монгольських завойовників, то для Англії наприкінці XVI століття стихія допомогла вистояти проти наймогутнішої морської держави того часу — Іспанської імперії.

У 1588 році король Іспанії Філіп II вирішив покласти край протистоянню з протестантською Англією королеви Єлизавети I. Для цього була сформована так звана Непереможна армада — величезний флот із приблизно 130 кораблів і понад 30 тисяч людей. План передбачав перехід через Ла-Манш, з'єднання з армією герцога Пармського у Фландрії та подальше вторгнення на Британські острови. В разі успіху це могло докорінно змінити історію Європи.

Попри грізну репутацію Армади, кампанія від самого початку складалася для іспанців непросто. Англійський флот використовував більш маневрені кораблі та уникав прямого зіткнення з основними силами противника. Вирішальним моментом стала битва біля Гравеліна наприкінці липня 1588 року, після якої іспанці втратили можливість контролювати Ла-Манш і були змушені відмовитися від планів вторгнення.

Однак справжня катастрофа чекала на них попереду. Не маючи можливості повернутися через Ла-Манш, Армада вирушила в обхід Британських островів через Північне море. Саме тоді флот потрапив у серію потужних штормів біля берегів Шотландії та Ірландії. Сильні вітри та хвилі розкидали кораблі, багато суден розбилося об скелі, а сотні моряків загинули або потрапили в полон після аварійної висадки на берег. За різними оцінками, Іспанія втратила від третини до половини всього флоту.

Для англійців ці події стали не лише військовою, а й ідеологічною перемогою. У країні швидко поширилася думка, що Англію врятувало Боже провидіння. На пам'ятних медалях навіть з'явився напис латинською: "Flavit Deus et dissipati sunt" — "Бог подув, і вони розсіялися". Так народився вислів про "протестантський вітер", який нібито став на бік Англії у вирішальний момент історії.

Поразка Армади не знищила Іспанську імперію, але стала важливим символічним ударом по її репутації. Англія ж отримала шанс поступово перетворитися на одну з провідних морських держав світу. І хоча результат кампанії визначали адмірали та гармати, сучасні історики погоджуються: без штормів біля берегів Ірландії історія Європи могла б піти зовсім іншим шляхом.

Тайфун проти американського флоту: як стихія потопила бойові кораблі США під час Другої світової

До середини XX століття людство навчилося будувати сталеві кораблі, використовувати радари та авіацію, а найбільші флоти світу могли діяти за тисячі кілометрів від своїх баз. Здавалося, що часи, коли вітер визначав долю морських кампаній, залишилися в минулому. Проте грудень 1944 року довів: навіть найсучасніша військова техніка залишається безсилою перед стихією.

У грудні 1944 року американський Третій флот під командуванням адмірала Вільяма Голсі діяв у Філіппінському морі, підтримуючи операції проти Японії. До його складу входили десятки бойових кораблів, включно з авіаносцями, крейсерами та есмінцями. Це була одна з найпотужніших морських сил, які будь-коли виходили в океан.

Однак 17 грудня кораблі опинилися на шляху тайфуну, який згодом отримає назву "Кобра". Проблема полягала не лише в силі шторму, а й у тому, що американське командування недооцінило його масштаби та фактично ввело флот у найнебезпечнішу частину циклону. Швидкість вітру перевищувала 190 км на годину, а висота хвиль сягала рівня багатоповерхового будинку.

Тайфун "Кобра" став одним із найнебезпечніших ворогів американського флоту під час Другої світової війни. Фото: З відкритих джерел

18 грудня ситуація стала критичною. Через шалене хвилювання моря кораблі втрачали керованість, літаки зривалися з палуб авіаносців, а паливо в цистернах переміщувалося настільки сильно, що деякі судна втрачали остійність. Найбільше постраждали есмінці USS Hull, USS Monaghan та USS Spence. Усі три кораблі перекинулися та затонули разом із більшістю екіпажів.

Загалом під час тайфуну загинули майже 800 американських моряків. Ще близько 80 літаків були знищені або серйозно пошкоджені. Десятки кораблів отримали ушкодження різного ступеня тяжкості. Для порівняння: іноді такі втрати перевищували наслідки окремих бойових зіткнень із японським флотом.

Після катастрофи ВМС США провели масштабне розслідування. Спеціальна комісія дійшла висновку, що частину втрат можна було уникнути за кращого прогнозування погоди та правильніших рішень командування. Події грудня 1944 року стали важливим уроком для американських військових і сприяли розвитку сучасної системи військової метеорології.

Іронія історії полягає в тому, що тайфун завдав американському флоту більшої шкоди, ніж будь-яка японська атака впродовж тих кількох днів. Це був один із найяскравіших доказів того, що навіть у добу авіаносців та радарів природа здатна завдати удару, до якого не готова жодна армія світу.

Сьогодні військові супутники можуть відстежувати циклони за тисячі кілометрів, а комп'ютери прогнозують рух атмосферних фронтів із високою точністю. Проте вітер досі залишається фактором, який впливає на перебіг бойових дій. Особливо помітно це стало у війнах XXI століття, де від погодних умов залежать уже не вітрильники чи авіаносці, а безпілотники, ракети та високоточна зброя.

Від Нормандії до України: чому вітер досі залишається учасником війни

Може здатися, що в епоху супутників, штучного інтелекту та високоточної зброї погода втратила своє значення для військових. Проте сучасні війни доводять протилежне. Як і сотні років тому, вітер продовжує впливати на перебіг бойових дій, хоча тепер його противниками стали не вітрильники та кіннота, а дрони, ракети та системи спостереження.

Одним із найяскравіших прикладів стала російсько-українська війна. З початку повномасштабного вторгнення безпілотники перетворилися на один із головних інструментів розвідки та ураження цілей. Однак їхня ефективність значною мірою залежить від погодних умов. Сильний боковий вітер може ускладнювати керування FPV-дронами, знижувати точність ударів або взагалі робити виконання завдання неможливим.

Не менш важливу роль погода відіграє для розвідувальних безпілотників. Туман, низька хмарність, дощ або сильний вітер здатні суттєво обмежити можливості спостереження за полем бою. Саме тому військові під час планування операцій враховують не лише розташування противника, а й прогноз погоди на найближчі години та дні.

Вплив стихії відчувають і морські безпілотники, які стали одним із символів сучасної війни на Чорному морі. Високі хвилі та сильний вітер можуть ускладнювати навігацію, зменшувати дальність застосування або навіть ставити під загрозу виконання всієї операції. Аналогічні проблеми виникають і під час роботи авіації, особливо на малих висотах.

Погода впливає навіть на високоточні ракети та артилерію. Температура повітря, вологість, атмосферний тиск і швидкість вітру враховуються під час розрахунку траєкторій польоту боєприпасів. Чим більшою є дальність ураження, тим більшого значення набувають ці фактори.

Саме тому сучасні армії витрачають значні ресурси на розвиток військової метеорології. Якщо під час висадки в Нормандії союзники покладалися на дані кількох десятків метеостанцій, то сьогодні прогнози формуються на основі супутникових спостережень, радарів та комп'ютерного моделювання. Проте навіть найсучасніші технології не здатні повністю усунути фактор невизначеності.

Історія воєн знає безліч прикладів, коли вітер рятував держави від вторгнення, топив флоти або допомагав вигравати битви. Від монгольських флотів біля берегів Японії до десантних кораблів у Нормандії та дронів над Україною минули століття, змінилися імперії та технології, але одна річ залишилася незмінною. Природа й досі нагадує військовим, що навіть найдетальніший план може залежати від одного пориву вітру.

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