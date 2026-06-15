Топ-25 надежных банков Украины: кто возглавил рейтинг по результатам читательского голосования Фокуса

"КристалБанк" занял первое место в читательском рейтинге самых надежных банков Украины 2026 года. По состоянию на 15 июня банк опередил "Радабанк" и "Банк Кредит Днепр".

Голосование продолжалось до 12:00 15 июня. Его результаты можно посмотреть на странице рейтинга "Фокуса".

В длинный список вошли 59 украинских банков, отобранных редакцией по критериям финансовой устойчивости, качества обслуживания, надежности в кризисных условиях, поддержки бизнеса и населения, развития цифровых решений и уровня доверия клиентов.

Возглавил рейтинг "КристалБанк". Второе место в голосовании занял "Радабанк". Третьим стал "Банк Кредит Дніпро".

В первую пятерку также вошли "Ощадбанк" и "Комінбанк".

В десятку лидеров также вошли "МТБ Банк", "Укрексімбанк", "Полтава-банк", "Юнекс Банк" и "Асвіо Банк".

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Следующие места в топ-25 самых надежных банков заняли"Агропросперіс Банк","ПриватБанк","ПУМБ","Універсал банк","Піреус Банк","Укрсиббанк","Райффайзен Банк", "КредоБанк", "А-банк", "ОТП банк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", "Сенс банк", "Південний" и "Акордбанк".

Голосование было открыто для читателей. Каждый желающий мог проголосовать за банк, которому доверяет больше всего, или ориентироваться на определенные редакцией критерии оценки: финансовая устойчивость, качество обслуживания, надежность в кризисных условиях, поддержка бизнеса и населения, развитие цифровых решений и общий уровень доверия клиентов.

Напомним, что 18 июня Национальный банк Украины должен принять решение относительно учетной ставки. По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тараса Лесового, регулятор, скорее всего, сохранит её на уровне 15%.

Ранее экономист Виталий Шапран прокомментировал возможное повышение курса доллара до 45 гривен. По его словам, ситуация остается под контролем: гривна девальвирует в пределах запланированных на 2026 год показателей, а уровень инфляции пока не превышает параметров, заложенных в государственном бюджете.