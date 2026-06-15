Топ 25 надійних банків України: хто очолив рейтинг у читацькому голосуванні Фокусу

"КристалБанк" посів перше місце у читацькому рейтингу найнадійніших банків України 2026 року. Станом на 15 червня банк випередив "Радабанк" та "Банк Кредит Дніпро".

Голосування тривало до 12:00 15 червня. Його результати можна побачити на сторінці рейтингу Фокусу.

До лонг-листа увійшли 59 українських банків, які редакція відібрала за критеріями фінансової стійкості, якості сервісу, надійності в кризових умовах, підтримки бізнесу та населення, розвитку цифрових рішень і рівня довіри клієнтів.

Очолив рейтинг "КристалБанк". Друге місце у голосуванні посів "Радабанк". Третім став "Банк Кредит Дніпро".

До першої п’ятірки також увійшли "Ощадбанк" і "Комінбанк".

У десятці лідерів також опинилися "МТБ Банк", "Укрексімбанк", "Полтава-банк", "Юнекс Банк" та "Асвіо Банк".

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Наступні позиції у топі 25 найнадійніших банків посіли "Агропросперіс Банк", "ПриватБанк", "Пумб", "Універсал банк", "Піреус Банк", "Укрсиббанк", "Райффайзен Банк", "КредоБанк", "А - банк", "ОТП банк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", "Сенс банк", "Південний" і "Акордбанк".

Як зазначає Фокус, голосування було відкритим для читачів. Кожен охочий міг віддати голос за банк, якому довіряє найбільше, або орієнтуватися на визначені редакцією критерії оцінки: фінансова стійкість, якість сервісу, надійність у кризових умовах, підтримка бізнесу та населення, розвиток цифрових рішень і загальний рівень довіри клієнтів.

Нагадаємо, Національний банк України 18 червня має ухвалити рішення щодо облікової ставки. За прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тараса Лєсового, регулятор, найімовірніше, збереже її на рівні 15%.

Раніше економіст Віталій Шапран прокоментував можливе зростання курсу долара до 45 гривень. За його словами, ситуація залишається контрольованою: гривня девальвує в межах запланованих на 2026 рік показників, а рівень інфляції поки не перевищує параметрів, закладених у державному бюджеті.