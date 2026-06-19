50 километров тишины: смогут ли Украина и США остановить войну до зимы

Украина и США обсуждают двухэтапное прекращение огня по линии фронта, а в переговорном процессе появилась "форточка" — так политологи оценивают смягчение позиции Москвы. Однако эксперты считают, что в ближайшие месяцы нас ждёт не заморозка, а эскалация. Что стоит за заявлениями Лаврова, почему Зеленский готов к переговорам и когда наступит поворотный момент — в материале Фокуса.

Украина и США обсуждают возможность заморозить конфликт по линии фронта, сообщил журнал The Economist со ссылкой на источники. Одна из идей, — это прекращение огня в два этапа: сначала ограничение боевых действий зоной в 50–70 км по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение.

По данным журнала, контакты представителей Украины и США происходят ежедневно. Авторы материала отмечают, что неофициальные переговоры с Россией также возобновились.

При этом высокопоставленный украинский чиновник сказал в разговоре с изданием, что Москва вряд ли предпримет указанные шаги до октября, когда президента США Дональда Трампа будут ожидать промежуточные выборы.

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Тем не менее на заседании ЕС Владимир Зеленский сообщил, что Украина заявляет о намерении завершить боевые действия до наступления зимы, делая ставку на дипломатические усилия и усиление международного давления на Россию. В случае затяжного продолжения конфликта на зимний период стране потребуется дополнительная поддержка в виде поставок газа, дизельного топлива, энергетического оборудования, а также не менее 300 ракет для систем ПВО.

Зеленский также заявил о готовности к переговорам с Путиным, одновременно назвав его "безумцем".

В свою очередь, министр иностранных дел РФ опубликовал статью, которая планировалась для Politico Europe, но публикация была отменена редакцией. В ней Лавров высказал мнение, что сейчас Европа заговорила о переговорах, но реальная цель — "спасти режим Зеленского, сохранить плацдарм против России". Евросоюз требует репараций, вывода войск из Приднестровья и Закавказья, ограничения ВС РФ. Параллельно создаются структуры для "привлечения России к ответственности" (реестр ущерба, трибунал). А Запад якобы закрывает глаза на диверсии ВСУ и задержания судов в открытом море.

Европа хочет "подморозить" конфликт без устранения его причин, ввести войска "коалиции желающих" и выиграть время до 2030 года, когда будет достигнута "боеготовность". Лавров также цитирует начальника бельгийского генштаба, который заявил, что "у нас есть ещё несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время".

Он также заявил, что Москва не рассматривает Европу как нейтрального посредника.

"Мы воспринимаем Европу как заинтересованную в поражении России сторону конфликта", — заявил Лавров.

По его словам, Европе для начала нужно восстановить в глазах России "полностью подорванное доверие". И он делает вывод о том, что Украина рассматривается как "ударный кулак" будущих европейских вооружённых сил, автономных от США и НАТО.

В переговорном процессе появилось не окно, а форточка

Как отмечает политолог Руслан Бортник в комментарии Фокусу, Виткофф и Кушнер должны приехать в Киев и Москву в ближайшее время. И, возможно, заявлениями о заморозке конфликта Европа через СМИ пытается продемонстрировать, что позиции ЕС, Украины и США сблизились, потому что США долго стояли на принципах Анкориджа, который предусматривал вывод украинских войск из Донецкой области. Это такая артиллерийская информационная подготовка в преддверии нового раунда переговоров.

"До самих договорённостей далеко, я не думаю, что Москва согласится на такого рода условия, хотя в заявлении Лаврова звучит очень интересно. Напомню, что раньше Москва выдвигала территориальные условия — вывод украинских войск из Донецкой области. Сейчас от Лаврова звучат экстерриториальные условия — права русскоязычных, права православной церкви, но уже не звучит так жёстко и безальтернативно требование только вывода из Донбасса. А что касается территориальных условий, тут может идти диалог, потому что Украина заявляет, что она уже выполняет эти права, обеспечивая и имплементируя европейское законодательство", — подчёркивает политолог.

В отличие от вывода войск, который можно легко проверить, соблюдение прав русскоязычных и православных — это гораздо более сложный и спорный вопрос. Украина настаивает, что эти права не нарушаются, поэтому подтвердить или опровергнуть это — трудная задача. То есть тут широкое поле для диалога, и это достаточно виртуальные условия.

"И если США сказали: давайте внесём небольшие поправки, например, как в венгерском кейсе по языковому законодательству, давайте дадим, условно говоря, русскоязычным то, что имеют в Венгрии венгры или румыны, и это будет выполнением этого требования, то это намного легче для Украины, нежели выводить войска из Донецкой области, что будет равнозначно факту капитуляции. Поэтому возможно появилось небольшое, даже не окно, а форточка переговорная в преддверии этого визита Виткоффа и Кушнера, но перспективы мира всё ещё выглядят в этом году очень зыбкими", — считает Бортник.

Здесь, как отмечает политолог, стоит вспомнить российско-китайские инициативы о перемирии по линии фронта в 2022–2023 годах. Тогда Украина и её союзники восприняли эти предложения как свидетельство слабости России — как будто она сама не верит в свои военные возможности.

Сейчас происходит то же самое, но в зеркальном отражении: когда Украина говорит о перемирии или мире, Москва видит в этом не стремление к урегулированию, а признание украинской слабости. Для Кремля это сигнал, что война становится невыгодной для Украины, а не для России.

"И здесь большой вопрос: как убедить Москву отказаться от их оценки в том, что у них есть стратегическое преимущество? При том что Москве и Китаю не удалось в этом убедить Украину в 2023 году", — отмечает политолог.

Санкции против РФ, которые Европа решила продлить, не помогают. По словам Бортника, они работают, но очень медленно. Россия успевает к ним приспосабливаться. Китай пока не присоединился к санкциям и не закрыл торговлю с РФ, поэтому санкции её истощают, но не душат. Эффект для российской экономики отложенный и очень медленный. Так что надежды на быстрый результат мало.

Впереди нас ждёт не заморозка войны, а эскалация

В СМИ после саммита "Большой семёрки" писали, что Трамп изменил позицию, что его почти впихнули в повестку Байдена, но нигде от американских представителей о том, что позиции изменились относительно того, что хотела Украина, не сообщалось. О замораживании конфликта по линии фронта американцы нигде не говорили. А это означает, что в принципе у нас выдали желаемое за действительное. Слухи о том, что лондонский сквозняк вымел "Дух Анкориджа", несколько преувеличены, считает политолог Андрей Золотарев.

"Пока всё идёт в логике контролируемой эскалации, как считают европейцы. Акцент на том, что Украина наносит всё больше эффективных ударов вглубь российской территории, как и Москва. Но это тот случай, когда мы видим эффектность, когда информационно-пропагандистская составляющая шагает впереди военных. Увы, ситуация на фронте совсем не радужная. Мы теряем территории. Это как-то абсолютно не бьётся с реалиями о переломе в войне, о том, что Украина побеждает и так далее. Ведь за ударами по Москве нам уже угрожают ударами", — говорит Фокусу политолог.

По словам эксперта, предпосылок к тому, что Путин слабеет, как выразился Зеленский, нет. Очереди обывателей за бензином не выльются в какой-то политический протест, который угрожает стабильности режима. Борьба башен Кремля пока тоже ни в чём не выражается.

"Поэтому в ближайшие месяцы, возможно, мы увидим какую-то поворотную точку спустя 2–3 месяца эскалации. Поворотная точка — это какая-то грандиозная жертва, которая заставит стороны изменить позиции. А так, то, что говорит Зеленский, — сесть за стол, дипломатическим путём завершить. В дипломатии садятся за стол переговоров, когда у какой-то из сторон заканчиваются ресурсы. А ресурсы какие? Деньги, оружие и солдаты. То есть пока этого нет, поэтому продолжается", — считает политолог.

Разговоры о заморозке останутся просто разговорами. Людям надо давать надежду, поскольку социология показывает, что доминирующее настроение — это усталость и неверие в перспективу.

"То есть, скажем так, градус настроения в социуме скорее минорный. А людям надо дать надежду на скорое завершение военных действий", — подчеркнул Золотарев.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский после заседания в формате "Рамштайн" и саммита Совета Украина–ЕС в Брюсселе заявил, что Россия может усилить ракетные и дронные удары по Украине. Он призвал граждан пользоваться укрытиями.

А член комитета Госдумы России Алексей Журавлёв после очередной атаки на Москву с участием почти тысячи украинских средств поражения заявил, что россияне должны наносить удары по гражданской транспортной инфраструктуре Украины: например, по мостам, туннелям, железнодорожным станциям.