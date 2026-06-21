Секрет рукопожатия Трампа: как жест мира стал политической дуэлью

Когда-то рукопожатия были энергичными и жизненно важными: так мужчины проверяли, нет ли у их оппонента кинжала в рукаве. Но теперь, когда самые опасные люди в мире носят элегантные костюмы и зачастую являются главами держав и корпораций, рукопожатие само по себе превратилось в оружие. Взгляните на Дональда Трампа – его фирменное приветствие стало мемом.

Рукопожатие, поцелуй или объятие традиционно используются при приветствии. 21 июня мир отмечает День рукопожатий, и наверняка несколько миллионов людей пожмут руки своим оппонентам, даже не догадываясь, насколько старая эта традиция, почему она появилась и отчего некоторые handshake фактически меняли ход истории. Фокус даст ответы на все эти вопросы и расскажет, почему 47-й президент США Дональд Трамп превратил простое приветствие в настоящий спарринг, который оценивают журналисты и эксперты.

Рукопожатие как символ мира — история приветствия

Рукопожатие в той или иной форме существует уже тысячи лет, но его происхождение туманно. Одна из популярных теорий гласит, что этот жест возник как способ выражения мирных намерений. Протягивая правую руку с раскрытой ладонью, незнакомцы могли показать, что они безоружны и не питают друг к другу неприязни.

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Эксперты предполагают, что привычка энергично встряхивать руку оппонента появилась, потому что такой жест мог выбить спрятанные ножи, или кинжалы из рукава.

Одно из самых ранних изображений рукопожатия встречается на рельефе IX века до н.э., на котором изображен ассирийский царь Салманасар III, сжимающий руку вавилонского правителя, чтобы скрепить союз.

Одно из первых рукопожатий в истории: царь Салмансар пожимает руку вавилонянину Фото: Wikipedia

Гомер несколько раз описывал рукопожатия в своих "Илиаде" и "Одиссее", чаще всего в связи с обещаниями и проявлением доверия. В Древнем Риме рукопожатие часто использовалось как символ дружбы и верности: его даже чеканили на монетах.

"Соглашение можно быстро и ясно выразить словами, — однажды объяснил историк Вальтер Буркерт, — но оно становится эффективным только благодаря ритуальному жесту: открытым, безоружным рукам, протянутым навстречу друг другу и пожимающим друг друга".

В некоторых культурах рукопожатия не были распространены: в Японии предпочитают поклоны, в арабских странах и некоторых европейских – объятия и поцелуи в обе щеки, в Конго мужчины касаются лбами.

Этикет рукопожатий появился намного позже. Например в руководстве 1877 года говорилось, что "джентльмен, который грубо пожимает протянутую в приветствии руку или слишком резко ее пожимает, никогда не должен иметь возможности повторить свой проступок". И так мы переходим к тому моменту современной истории, когда рукопожатия стали своего рода оружием. Эксперты по языку тела, взглянув на встречи мировых лидеров на очередном саммите, гадают, что тот, или иной политик хотел продемонстрировать, встряхивая руку своего оппонента.

Рукопожатие как оружие — кто кроме Трампа славится странным приветствием

Рукопожатие 45-го и 47-го президента США уже стало мемом, которому даже посвятили статью на Википедии. Дональд Трамп превращает каждое свое приветствие в шоу, которое обычно не по душе тем, чью руку он стискивает. Так, в 2017 году Эмманюэль Макрон признался, что его рукопожатие с Трампом "не было невинным", а на видео оба лидера напряженно смотрели в глаза друг другу, так что приветствие скорей напоминало схватку.

Рукопожатное противостояние Трампа и Макрона в 2017 году вошло в историю

"Это не было определяющим фактором в политике, но это был момент истины", — говорил Макрон, который перевернул ситуацию, отказавшись отпустить руку, несмотря на две попытки Трампа разорвать связь.

А тогдашний директор ФБР Джеймс Коми был смущен, когда Трамп сжал его руку, дернул к себе и попытался обнять. В итоге мировые лидеры выработали тактику, чтобы не позволять президенту США доминировать, а те, кто выдерживает рукопожатие Трампа, обычно удостаиваются особого внимания прессы. Так, в 2025 году Владимиру Зеленскому удалось свести на нет попытку Трампа пожать его руку в фирменном стиле. И президенту США не удалось "перетянуть" главу КНР Си Цзиньпина.

Рукопожатия Трампа уже стали мемом

Впрочем, не только Дональд Трамп использует особые приемы, чтобы продемонстрировать превосходство при рукопожатии. Эксперты выделяют несколько подобных моментов, которые использовали Джастин Трюдо, Джордж Буш-младший и Владимир Путин, когда он еще пожимал руки без недельного карантина своего оппонента.

Мировые лидеры часто используют рукопожатия, как демонстрацию превосходства

Внезапное притяжение: когда один внезапно притягивает другого к себе ближе. Это нарушает личное пространство, сбивает ритм общения другого человека и заставляет его подстраиваться под темп оппонента.

"Верховное" доминирование: когда руку кладут поверх ладони другого человека. В языке тела это демонстрирует авторитет, подобно тому, как начальник похлопывает подчиненного по плечу.

Крепкий и контролируемый: когда руку оппонента крепко держат в своей, чтобы установить контроль и продемонстрировать физическую силу и решительность.

Средневековое рукопожатие: когда сжимают не только ладонь оппонента, но и его предплечье. Когда-то так проверяли – нет ли ножа в рукаве.

Рукопожатия мировых лидеров разбирают эксперты по языку тела

Некоторые из лидеров, уделяющих больше внимания своему имиджу, чаще всего оказываются слева и стараются развернуть руку так, чтобы ладонь оказалась внизу. Так рука кажется больше и сам лидер занимает доминирующую позицию. Так обычно действовал Джастин Трюдо, который в итоге эффектно смотрелся на фото, независимо от того, кому он жал руку. И Путин тоже грешил этим приемом довольно часто. Впрочем, чаще всего мировые лидеры используют рукопожатие в "мирных целях", просто как приветствие.

Рукопожатие главы НАТО Марка Рютте и Владимира Зеленского Фото: Офис президента

Рукопожатия, которые вошли в историю

Рональд Рейган и Михаил Горбачев, 1985. Это рукопожатие состоялось на первой встрече президента США Рональда Рейгана и советского лидера Михаила Горбачева 19 ноября 1985 года. Два лидера впервые встретились в Женеве для проведения переговоров по международным дипломатическим отношениям и гонке вооружений.

Это рукопожатие состоялось на первой встрече президента США Рональда Рейгана и советского лидера Михаила Горбачева 19 ноября 1985 года. Два лидера впервые встретились в Женеве для проведения переговоров по международным дипломатическим отношениям и гонке вооружений. Ицхак Рабин и Ясир Арафат, 1993. Это казалось важным событием, но оказалось скорее затишьем: премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и лидер Организации освобождения Палестины Ясир Арафат пожали друг другу руки под наблюдением президента США Билла Клинтона после подписания мирного соглашения между Израилем и ООП в Белом доме 13 сентября 1993 года.

Это казалось важным событием, но оказалось скорее затишьем: премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и лидер Организации освобождения Палестины Ясир Арафат пожали друг другу руки под наблюдением президента США Билла Клинтона после подписания мирного соглашения между Израилем и ООП в Белом доме 13 сентября 1993 года. Нельсон Мандела и Фредерик Виллем де Клерк, 1994. После 46 лет апартеида Нельсон Мандела был избран первым чернокожим президентом Южной Африки. 10 мая 1994 года в Претории он пожал руку уходящему президенту Фредерику Виллему де Клерку, который неохотно согласился на этот жест.

После 46 лет апартеида Нельсон Мандела был избран первым чернокожим президентом Южной Африки. 10 мая 1994 года в Претории он пожал руку уходящему президенту Фредерику Виллему де Клерку, который неохотно согласился на этот жест. Королева Елизавета II и Мартин МакГиннесс, 2012. Это был конфликт, унесший тысячи жизней, в том числе жизнь кузена королевы, лорда Маунтбеттена. Поэтому рукопожатие королевы Великобритании Елизаветы II с заместителем первого министра Северной Ирландии и бывшим лидером Ирландской республиканской армии Мартином Макгиннессом в Белфасте 27 июня 2012 года стало поистине знаменательным событием.

Это был конфликт, унесший тысячи жизней, в том числе жизнь кузена королевы, лорда Маунтбеттена. Поэтому рукопожатие королевы Великобритании Елизаветы II с заместителем первого министра Северной Ирландии и бывшим лидером Ирландской республиканской армии Мартином Макгиннессом в Белфасте 27 июня 2012 года стало поистине знаменательным событием. Рауль Кастро и Барак Обама, 2016. Долгие годы Соединенные Штаты и Куба были врагами. Затем президент США Барак Обама пожал руку президенту Кубы Раулю Кастро на похоронах Нельсона Манделы. Это привело к официальному визиту Обамы на Кубу и серии рукопожатий между двумя мужчинами, одно из которых было весьма неловким. Более удачным стало рукопожатие в Гаване 22 марта 2016 года.

Долгие годы Соединенные Штаты и Куба были врагами. Затем президент США Барак Обама пожал руку президенту Кубы Раулю Кастро на похоронах Нельсона Манделы. Это привело к официальному визиту Обамы на Кубу и серии рукопожатий между двумя мужчинами, одно из которых было весьма неловким. Более удачным стало рукопожатие в Гаване 22 марта 2016 года. Рукопожатия Ким Чен Ына, 2018 год. Тогда лидер Северной Кореи жал руки Дональду Трампу в Сингапуре и тогдашнему лидеру Южной Кореи Мун Чжэ Ин на границе между странами. Казалось, что КНДР возьмет курс на денуклеаризацию и сближение с соседом. Но в итоге Ким Чен Ын разорвал все отношения с Сеулом и заявил, что не откажется от ядерного оружия.

Тогда лидер Северной Кореи жал руки Дональду Трампу в Сингапуре и тогдашнему лидеру Южной Кореи Мун Чжэ Ин на границе между странами. Казалось, что КНДР возьмет курс на денуклеаризацию и сближение с соседом. Но в итоге Ким Чен Ын разорвал все отношения с Сеулом и заявил, что не откажется от ядерного оружия. Тройное рукопожатие Потсдамской конференции. Рукопожатия премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, президента США Гарри Трумана и Сталина во время Потсдамской конференции, проходившей с 17 по 25 июля 1945 года отпраздновали конец Второй мировой войны. Но уже скоро началась Холодная война.

Напомним, на недавнем саммите "Большой семерки" во Франции внимание СМИ привлекло неожиданное долгое рукопожатие Дональда Трампа и первой леди Брижит Макрон.

А украинские спортсмены отказываются жать руки соперникам из России из-за войны. Иногда это вызывает скандалы.