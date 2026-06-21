Ад в смартфоне: как сбылся самый известный прогноз Жана-Поля Сартра

Миру потребовалось более 80 лет, чтобы понять, что именно имел в виду Жан-Поль Сартр, когда писал: "Ад — это другие". В 21 веке человечество добровольно оказалось под постоянным пристальным вниманием чужих взглядов, оценок и алгоритмов. Почему французский философ фактически предсказал эпоху социальных сетей и в чём всё-таки ошибся, разбирался Фокус.

В этот день, 21 июня 1905 года, родился французский философ и писатель Жан-Поль Сартр — человек, которому удалось сформулировать одну из самых известных и в то же время наиболее неверно истолкованных фраз XX века: "Ад — это другие". Прошло более 80 лет с момента премьеры пьесы "За закрытыми дверями", но мир, похоже, только сейчас по-настоящему столкнулся с тем, о чём он предупреждал. Соцсети превратили каждого в участника бесконечного публичного спектакля, где лайки стали оценками, подписчики — судьями, а репутация — валютой. Почему Сартр фактически предсказал эпоху Instagram, TikTok и культуры отмены и в чём он всё-таки ошибся?

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Почему всех неправильно поняли Сартра

Фраза "Ад — это другие" уже давно живет своей собственной жизнью. Ее используют, когда жалуются на коллег, соседей, родственников или человечество в целом. За десятилетия она превратилась в универсальный мем об усталости от людей и якобы мизантропии её автора. Однако сам Жан-Поль Сартр вкладывал в эти слова совсем иной смысл.

Знаменитая реплика звучит в финале пьесы "За закрытыми дверями" (Huis Clos), премьера которой состоялась в Париже в 1944 году. По сюжету трое умерших оказываются в комнате, которая должна стать для них адом. Там нет ни огня, ни палачей, ни традиционных атрибутов загробного наказания. Сначала герои даже удивляются: а где же пытки? Лишь со временем они понимают, что обречены вечно находиться рядом друг с другом, постоянно видеть себя глазами других и больше никогда не иметь возможности уйти от чужих суждений.

Именно поэтому Сартр не утверждал, что люди по своей природе являются злом. Напротив, он говорил об опасности ситуации, когда личность начинает полностью зависеть от того, как её воспринимают другие. В своём главном философском труде "Бытие и ничто" он описывал это через понятие "взгляда Другого". Когда на нас смотрят, мы перестаём быть только собой и в то же время становимся объектом чужой оценки. Другие люди создают наш образ, который не всегда совпадает с тем, кем мы себя считаем.

Позже Сартр был вынужден отдельно разъяснять свою знаменитую фразу. Он подчеркивал, что имел в виду не ненависть к людям, а зависимость от их суждений. Если отношения между людьми искажены, если они построены на страхе, осуждении или стремлении контролировать друг друга, тогда они действительно могут превратиться в ад. Но проблема заключается не в самих людях.

В этом и заключается главный парадокс сартровской мысли. Человеку нужны другие, чтобы познать себя, но в то же время он рискует потерять себя, если позволит чужим оценкам полностью определять собственную ценность. Адом становятся не люди как таковые, а тот момент, когда мы больше не можем самостоятельно ответить на вопрос: кто мы на самом деле. Именно эта идея, сформулированная более восьмидесяти лет назад, сегодня звучит удивительно современно.

Социальные сети создали глобальную комнату Сартра

Когда Сартр писал "За закрытыми дверями", он вряд ли мог представить себе мир, в котором миллиарды людей добровольно выставляли бы свою жизнь напоказ. В 1944 году его "ад" состоял всего из трёх человек, запертых в одной комнате. В XXI веке эта комната разрослась до масштабов планеты.

Сегодня человек практически постоянно находится под чьим-то пристальным взглядом. Социальные сети превратили наблюдение за другими и самопрезентацию в повседневную практику. Мы публикуем фотографии с отдыха, рассказываем о своих достижениях, делимся мыслями и в то же время внимательно следим за реакцией аудитории. Лайки, комментарии, просмотры и количество подписчиков стали своеобразными цифровыми маркерами общественного одобрения.

Именно поэтому многие современные исследователи проводят прямые параллели между концепцией сартровского "взгляда Другого" и механикой социальных сетей. По их мнению, цифровые платформы создали среду, в которой человек практически непрерывно оценивает себя через реакцию других пользователей. В результате формируется не только реальная личность, но и её публичная версия — образ, который постоянно нуждается в подтверждении со стороны аудитории.

Американская социолог и профессор Шерри Теркл, которая на протяжении десятилетий исследует влияние технологий на человека, обращает внимание на другой аспект этой проблемы. В своих работах она пишет, что цифровая среда создает иллюзию постоянной связи с другими людьми, но в то же время усиливает зависимость от внешнего одобрения. Люди всё чаще формируют собственную идентичность на основе реакции аудитории, а не на основе внутреннего понимания себя.

В этом смысле современный человек всё больше напоминает героев Сартра. Он постоянно видит себя глазами других. Достаточно ли успешна его карьера? Интересна ли его жизнь? Правильны ли его взгляды? Ответы на эти вопросы всё чаще ищутся не внутри себя, а в реакциях окружающих.

Парадоксально, но технологии, которые должны были дать людям больше свободы для самовыражения, одновременно усилили зависимость от чужого мнения. Если для героев Сартра источником тревоги были двое собеседников в закрытой комнате, то сегодня роль такого "Другого" могут выполнять сотни, тысячи или даже миллионы незнакомцев. И именно здесь философия французского экзистенциалиста начинает звучать удивительно современно.

Культура отмены как новая разновидность ада

Если социальные сети превратили весь мир в огромную комнату Сартра, то культура отмены стала одним из самых ярких проявлений того, как работает "взгляд Другого" в цифровую эпоху.

При жизни французского философа репутация человека также зависела от мнения окружающих. Однако в XXI веке любое высказывание, фотография или пост могут оставаться в интернете годами, а иногда и десятилетиями. Ошибка, допущенная в прошлом, способна внезапно вернуться и повлиять на карьеру, общественный статус или личную жизнь человека.

Исследователи "культуры отмены" отмечают, что её сторонники часто рассматривают публичное осуждение как инструмент общественной ответственности. В то же время критики обращают внимание на другую проблему: человека нередко начинают оценивать по одному поступку или одной фразе, игнорируя возможность измениться, пересмотреть собственные взгляды или признать ошибки.

Именно здесь и возникает неожиданная связь с философией Сартра. Одной из центральных идей экзистенциализма была свобода человека постоянно переосмысливать себя. Сартр считал, что личность не является чем-то завершённым раз и навсегда. Человек формируется через собственные решения и поступки на протяжении всей жизни.

Однако в цифровой среде часто действует иная логика. Стоит одному образу закрепиться в общественном сознании, как он начинает жить отдельно от реального человека. В таком случае личность становится заложником собственной репутации — именно того механизма, о котором предупреждал французский философ ещё в середине прошлого века.

Американский философ и исследователь цифровой культуры Майкл Линч отмечает, что современная информационная среда всё чаще побуждает людей оценивать других через упрощённые ярлыки и публичные образы, а не через сложность их реального опыта. В результате общественная оценка может оказаться более влиятельной, чем сам человек.

Парадоксально, но технологии, которые обещали дать каждому право голоса, одновременно породили новый страх — быть неправильно понятым или навсегда закрепленным в чужом представлении. Для Сартра это был один из самых опасных сценариев потери свободы. Ведь настоящий ад начинается не тогда, когда нас критикуют другие, а тогда, когда мы больше не можем вырваться из образа, который они для нас создали.

Как алгоритмы сделали нас зависимыми от чужого взгляда

В пьесе Сартра источником дискомфорта были другие люди. Именно их взгляды, оценки и суждения постепенно превращали собеседников в пленников собственных образов. Однако в XXI веке между человеком и обществом появился новый посредник — алгоритм.

Каждое утро миллиарды пользователей открывают социальные сети, но видят не реальный мир, а его персонализированную версию. Алгоритмы решают, какие новости появятся в ленте, чьи посты привлекут больше внимания, а какие останутся незамеченными. Они анализируют поведение пользователей, их предпочтения и взаимодействия, чтобы показывать контент, который с наибольшей вероятностью вызовет эмоциональную реакцию и заставит остаться на платформе дольше.

Именно поэтому современные исследователи всё чаще говорят об алгоритмическом усилении — процессе, в ходе которого цифровые системы не просто отражают интересы людей, а активно их формируют. Контент, вызывающий сильные эмоции, возмущение или восторг, получает дополнительную видимость и быстрее распространяется среди пользователей.

Еще одной проблемой стали так называемые "информационные пузыри" и "эхо-камеры". Исследования показывают, что алгоритмы зачастую усиливают однородность контента, предлагая людям информацию, которая соответствует их уже сформировавшимся взглядам. В результате пользователь всё реже сталкивается с альтернативными мнениями и начинает воспринимать собственную информационную реальность как единственно возможную.

Если для Сартра человек рисковал потерять себя из-за зависимости от чужого взгляда, то сегодня к этому добавляется ещё один фактор. Мы всё чаще видим себя не только глазами других людей, но и через призму систем, созданных для удержания нашего внимания. Алгоритмы определяют, какие темы будут нас волновать, кого мы будем считать авторитетом и даже какие эмоции будем испытывать чаще.

В этом смысле цифровая эпоха зашла гораздо дальше, чем мог себе представить Сартр. Ведь теперь роль "Другого" выполняют не только люди. Часть этой власти над нашим вниманием и самооценкой перешла к безликим алгоритмам, которые работают круглосуточно и почти незаметно для тех, на кого они влияют.

Почему Сартр всё-таки ошибался

Если читать Сартра буквально, может сложиться впечатление, что другие люди представляют собой главную угрозу для человеческой свободы. Однако опыт последних десятилетий показывает гораздо более сложную картину.

Парадокс заключается в том, что человек не может существовать без других. Мы учимся говорить благодаря другим людям, формируем свою личность во взаимодействии с ними и ищем поддержку именно тогда, когда сталкиваемся с самыми серьёзными испытаниями. То, что в пьесе "За закрытыми дверями" выглядело как ловушка, в реальной жизни часто становится условием выживания.

Особенно наглядно это проявилось во время крупных кризисов последних лет — пандемии COVID-19, стихийных бедствий и войны в Украине. Миллионы украинцев пережили оккупацию, эвакуацию и потерю жилья не благодаря одиночеству, а благодаря поддержке других людей. Волонтеры, благотворительные фонды, соседи и даже незнакомцы стали частью сети взаимопомощи, которая позволила многим выстоять в самые тяжелые моменты.

Психологи уже давно отмечают, что социальные связи являются одним из ключевых факторов психологической устойчивости. Согласно данным исследований, люди, которые пользуются поддержкой семьи, друзей или сообщества, значительно лучше переносят стресс, травматические события и неопределенность. Социальная изоляция, напротив, связана с ростом тревожности, депрессии и чувства беспомощности.

Эту мысль развивает американский психиатр и исследователь травм Бессел ван дер Колк. В своих работах он подчеркивает, что восстановление после тяжелых потрясений почти всегда связано с возвращением к безопасным человеческим связям. Именно взаимодействие с другими людьми помогает восстановить чувство контроля над собственной жизнью и вернуть доверие к миру.

Именно поэтому сегодня всё больше исследователей считают, что Сартр был прав лишь отчасти. Проблема заключается не в других людях как таковых. Проблема возникает тогда, когда мы полностью зависим от их оценок и позволяем чужому мнению определять нашу ценность. В таком случае другие действительно могут превратиться в ад. Но те же самые люди способны стать источником поддержки, солидарности и даже спасения.

Возможно, главная ошибка Сартра заключалась не в том, что он переоценил влияние других людей, а в том, что недооценил их способность помогать друг другу. Ведь история человечества показывает: в самые мрачные времена нас спасает не бегство от других, а возможность оставаться вместе.

Сартр ошибся лишь в одном. Ад — это не другие. Ад — это жизнь, в которой человек больше не может отличить собственные мысли от чужих ожиданий. И если философия ХХ века искала ответ на этот вопрос в театральной комнате без окон, то XXI век ищет его на экране смартфона, который мы ежедневно держим в руках.

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