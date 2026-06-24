Зараженные туши на оккупированной Херсонщине: врачи объяснили, грозит ли Украине эпидемия сибирской язвы

Более 13 тысяч потенциально опасных очагов, тысячи старых скотомогильников и споры, способные выживать в почве десятилетиями. После предупреждения ГУР о сибирской язве на оккупированной Херсонщине возник вопрос: может ли Украина столкнуться с новой вспышкой опасной инфекции? Фокус выяснил, насколько реальна эта угроза.

Несмотря на сообщение ГУР о ввозе туш животных, зараженных сибирской язвой, в оккупированную часть Херсонской области, риска масштабной эпидемии среди населения Украины пока нет. В то же время специалисты предупреждают о возможных локальных вспышках среди животных и единичных случаях заражения людей в районах, где могут сохраняться споры опасной бактерии.

Грозит ли Украине эпидемия сибирской язвы

По словам врача-инфекциониста Ольги Голубовской, сибирская язва относится к категории особо опасных инфекций, однако сегодня медицина располагает эффективными методами лечения этого заболевания. Основная проблема заключается не в отсутствии лечения, а в своевременном распознавании болезни и быстром обращении за медицинской помощью.

Відео дня

Врач отмечает, что инфекция не распространяется так же, как респираторные вирусные заболевания. Человек заражается преимущественно при контакте с больными животными, их тушами или материалами, содержащими споры возбудителя.

"Заражение происходит через споры. Если люди имеют дело со скотомогильниками или контактируют с больными животными или тушами таких животных, вот там и существует опасность", — отметила Голубовская.

По её словам, сибирская язва может проявляться в различных клинических формах — от характерных кожных поражений до тяжёлых легочных и генерализованных форм заболевания. При этом даже пациенты с тяжёлым течением болезни не представляют серьёзной опасности для окружающих.

"Даже больной сибирской язвой с пневмонией не представляет опасности для окружающих. Именно поэтому локализовать эту инфекцию гораздо легче, чем, например, в случае с COVID-19", — подчеркнула врач.

Именно из-за особенностей передачи заболевания эксперты не прогнозируют развития масштабной эпидемии. Однако риски могут возникать в отдельных районах, где люди будут контактировать с зараженной почвой, скотомогильниками или инфицированными животными.

Почему скотомогильники остаются опасными на протяжении десятилетий

Профессор, эпидемиолог Наталья Виноград обращает внимание на то, что южные регионы Украины исторически относятся к территориям с повышенным риском возникновения сибирской язвы. Именно поэтому еще в советские времена там велся учет стационарных неблагополучных пунктов и скотомогильников.

По её словам, современные ветеринарные нормы предусматривают сжигание заражённых туш, поскольку захоронение создаёт долгосрочные риски для окружающей среды.

"Существует вегетативная форма возбудителя, которая быстро погибает, а есть спора. Спора может сохраняться в почве около 70 лет и даже дольше. В воде возбудитель может сохраняться до 10 лет. Именно поэтому сегодня зараженных животных необходимо сжигать, а не закапывать", — пояснила Фокусу Виноград.

Специалисты подчеркивают, что в настоящее время особенно важно отслеживать случаи внезапной гибели животных, поддерживать готовность лабораторий к проведению диагностики и информировать население о правилах безопасности. Людям не рекомендуется вступать в контакт с тушами погибших животных, самостоятельно их перевозить или захоранивать. В случае подозрительных случаев необходимо немедленно сообщать в ветеринарные службы и обращаться за медицинской помощью.

Сибирская язва в Украине: почему проблема не исчезла вместе с СССР

Сибирская язва не является новой угрозой для Украины. Согласно историческим данным, только в 1920–1978 годах на территории страны было зарегистрировано более 24 тысяч вспышек заболевания в более чем 9 тысячах населенных пунктов. Именно тогда по всей стране создавались скотомогильники и специальные места захоронения зараженных животных, часть которых существует и сегодня.

По данным Минздрава, в Украине насчитывается более 13,5 тысяч потенциально опасных очагов, где теоретически может возникнуть сибирская язва из-за старых захоронений скота. Большинство из них находятся под ветеринарным надзором, однако именно такие объекты остаются главным источником риска из-за способности спор возбудителя десятилетиями сохраняться в почве.

Несмотря на это, за последние десятилетия случаи заболевания среди людей в Украине были единичными. Так, в 2003 году один случай был зафиксирован в Харьковской области, в 2004 году — три случая на Буковине, в 2008 году — один случай в Николаевской области, а в 2012 году — в Черкасской области. Все эти вспышки удалось локализовать без масштабного распространения инфекции.

Наибольший резонанс за последние годы вызвала вспышка заболевания в Одесской области в 2018 году. Тогда после убоя больного скота несколько человек попали в больницу с подозрением на сибирскую язву, а у одного пациента диагноз был лабораторно подтвержден. Медики и ветеринарные службы оперативно локализовали очаг, не допустив дальнейшего распространения заболевания.

Еще один подтвержденный случай был зарегистрирован в Одесской области в 2020 году. Заболел мужчина, который занимался скупкой и перепродажей животных. После лабораторного подтверждения диагноза были проведены противоэпидемические мероприятия и установлено медицинское наблюдение за всеми контактными лицами.

Именно поэтому специалисты подчеркивают: главная опасность сегодня заключается не в возможности масштабной эпидемии, а в наличии на территории страны тысяч старых сибирских захоронений. Любое нарушение правил утилизации заражённых животных или работа на территориях старых скотомогильников может привести к появлению новых локальных очагов инфекции даже спустя десятки лет после первичного заражения.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин объяснил Фокусу, почему среди наиболее опасных очагов сибирской язвы ГУР называет именно Асканию-Новую, Скадовск и Железный Порт.

Кроме того, Фокус сообщал, что в Тернополе у пони из зооуголка обнаружили сибирскую язву. Животное погибло, и специалисты провели посмертный анализ тканей.