Сибирская язва в Херсонской области: что рассказали Фокусу в ГУР и СНБО о новой угрозе

Оккупанты превращают часть Херсонской области в потенциальный очаг опасной инфекции. По данным ГУР, россияне свозят зараженный сибирской язвой скот на заброшенные скотомогильники, при этом споры возбудителя способны выживать в почве десятки лет. Фокус выяснял, почему специалисты говорят о реальной биологической угрозе и какие последствия это может иметь для региона.

На временно оккупированной части Херсонской области российские военные создают условия для возможного распространения сибирской язвы. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, оккупанты вывозят туши скота, заражённого сибирской язвой, на скотомогильники на захваченной территории региона. В ГУР отмечают, что в Херсонской области насчитывается около полусотни таких объектов, а наибольшую опасность представляют как минимум десять из них, в частности вблизи Аскании-Новой, Скадовска и Железного Порта.

В ведомстве отмечают, что зараженных животных утилизируют с грубыми нарушениями санитарных требований. Вместо сжигания туши просто закапывают, а сами скотомогильники часто находятся в запущенном состоянии недалеко от населенных пунктов и автомобильных дорог. Кое-где расстояние от таких захоронений до жилой застройки составляет менее одного километра.

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Кроме того, в отчете разведки обращается внимание на отсутствие надлежащих защитных сооружений вокруг мест захоронения. Часть скотомогильников расположена на территориях с высоким уровнем грунтовых вод, что повышает риск распространения опасного возбудителя. По данным ГУР, бактерия сибирской язвы способна сохранять жизнеспособность в почве в течение десятков лет.

В разведке предупреждают, что бесконтрольное захоронение заражённого скота представляет угрозу как для местного населения, так и для аграрного сектора региона из-за риска заражения почв и домашних животных.

В ГУР не исключают информационной провокации со стороны РФ

В ГУР также не исключают, что Россия может воспользоваться ситуацией для проведения провокации и последующих информационных манипуляций с традиционными обвинениями Украины в якобы создании или применении "биологического оружия". В то же время в разведке отмечают, что на данный момент угроза распространения инфекции остается реальной, особенно с учетом выбранных оккупантами районов для захоронения зараженного скота.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин в комментарии Фокусу объяснил, почему среди наиболее опасных мест ГУР называет именно Асканию-Новую, Скадовск и Железный Порт.

"Россияне используют любые районы временно оккупированных территорий для своих действий. Но Аскания-Нова, Скадовск, Железный Порт — это приморские районы, которые они используют именно из-за того, что сейчас лето, высокая температура, жара. И это может стать своего рода катализатором для дальнейших инсинуаций и обвинений Украины в так называемом биологическом терроризме", — сказал Ерин.

Он добавил, что сложно предсказать, как быстро может возникнуть угроза для населения в случае повреждения одного из скотомогильников, поскольку каждый случай уникален. В то же время, по его словам, сам факт создания таких условий является очередным преступлением оккупантов.

"Умышленное или халатное создание условий для вспышки сибирской язвы, которое осуществляют оккупанты, — это ещё одно преступление, которое может быть расценено как акт биологического терроризма против гражданского населения на временно оккупированных территориях", — подчеркнул он.

На вопрос о том, есть ли уже признаки подготовки Россией информационной кампании с целью обвинения Украины в использовании "биологического оружия", в ГУР ответили, что пока не могут раскрывать эту информацию.

Сибирская язва может сохраняться в почве на протяжении десятилетий

Сибирская язва — это зоонозное заболевание, то есть инфекция, передающаяся от животных к человеку. Оно известно давно и характерно фактически для многих территорий, объясняет Фокусу заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, главный эксперт по биобезопасности СНБО Наталья Виноград.

По её словам, главная опасность сибирской язвы заключается в чрезвычайной устойчивости её возбудителя в окружающей среде. Именно поэтому обращение с животными, погибшими от этой инфекции, всегда требовало соблюдения очень строгих правил. Раньше такие туши закапывали в специально отведенных местах, а сами эти объекты называли стационарными неблагополучными пунктами сибирской язвы.

Такие участки подпадали под особый режим. На их территории запрещалось проводить любые работы, связанные с нарушением почвы: строительство, земляные и сельскохозяйственные работы. Кроме того, эти места должны были постоянно ухаживаться, быть огражденными и обозначенными, чтобы посторонние люди не попадали на опасную территорию и понимали, как её обходить.

Виноград подчеркивает, что сибирская язва ранее относилась к так называемым карантинным инфекциям. Это особенно опасный возбудитель, который требовал тщательного контроля в рамках подхода, который сегодня называют "единое здоровье". То есть ответственность за контроль таких случаев лежит как на ветеринарных службах, так и на системе здравоохранения. Ветеринары должны выявлять и контролировать болезнь среди животных, а медики — обеспечивать раннее выявление, лечение и помощь людям в случае заражения.

Эксперт объясняет, что в медицине и ветеринарии действуют отдельные приказы и правила, которые дополняют друг друга и позволяют держать эту проблему под контролем. В Украине ранее проводилось картирование территорий, где находились такие опасные точки. По словам Виноград, это чрезвычайно важно, ведь территории с захоронениями инфицированных животных нельзя оставлять без присмотра.

Возбудитель сибирской язвы имеет две формы — вегетативную и споровую. Вегетативная форма нестабильна в окружающей среде, тогда как спора, напротив, чрезвычайно устойчива. В воде она может сохраняться до 10 лет, а в почве — 70 лет и более. Именно поэтому территории, где были захоронены животные, фактически нельзя трогать.

По словам Виноград, во время войны эти риски существенно возрастают, ведь по разным причинам может нарушаться всё то, что ранее находилось под охраной и ограничениями.

"Это реальная угроза. И это очень серьёзное заболевание, которое было бы сложно остановить, даже если бы сейчас возникли какие-то проблемы. В почве может происходить накопление возбудителя — Bacillus anthracis", — объясняет эксперт.

Именно поэтому, по её словам, за почвой и местами захоронения нужно очень тщательно следить. Другим способом утилизации туш животных, погибших от сибирской язвы, является сжигание. Однако этот метод требует большого количества топлива. Для правильного сжигания одной туши крупного рогатого скота может потребоваться около тонны топлива.

Виноград объясняет, что если животное погибло от сибирской язвы, то опасны все части его тела — копыта, рога и другие ткани, ведь всё может быть заражено бациллами. Именно поэтому оптимальным вариантом является сжигание. Однако в условиях войны и дефицита ресурсов обеспечить это может быть сложно.

"Сибирской язвой может быть поражен как крупный, так и мелкий рогатый скот. В природе в эту экосистему могут быть вовлечены и другие животные, в частности грызуны, хотя они имеют меньшее значение. Поэтому отслеживание очагов сибирской язвы требует очень тщательного контроля", — говорит эпидемиолог.

Раньше животных вакцинировали специально разработанной вакциной и внимательно следили за тем, чтобы не допускать случаев заболевания. Это было важно, поскольку именно животное является источником возбудителя для человека.

Не паниковать, но действовать быстро: что грозит людям

По словам Натальи Виноград, человек, заразившийся сибирской язвой, может представлять разную степень опасности для окружающих в зависимости от формы заболевания. Если речь идет о кожно-бубонной форме, то такой человек, как правило, не является источником дальнейшего заражения. Зато в случае легочной формы риски значительно серьезнее.

Эксперт напоминает, что ранее уже первый случай сибирской язвы запускал систему реагирования на биологические угрозы. К работе подключалась Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а ситуацию пытались максимально быстро локализовать.

"Даже если это первые случаи среди животных, нужно принять все необходимые меры. Возможно, речь идет о стационарах, в которых уже давно наблюдаются проблемы. Идет война, гибнут шахиды, происходят взрывы, земля переворачивается. Давайте реально смотреть на нашу ситуацию. Поэтому здесь должна быть очень высокая бдительность", — отмечает Виноград.

По её словам, главная задача — не допустить, чтобы люди, проживающие или находящиеся на этих территориях, столкнулись с серьёзной проблемой. Она напоминает, что в 2001 году в США возбудитель сибирской язвы распространялся через письма. Тогда речь шла о боевом штамме, однако сам этот пример показывает, насколько сложной является эта инфекция с точки зрения биобезопасности.

Виноград подчеркивает, что сибирская язва может быть не только естественным процессом. Именно поэтому необходимо внимательно следить за ситуацией. Инкубационный период может быть очень разным: от нескольких часов до почти двух недель, в зависимости от механизма заражения. Если инфекция проникает через поврежденную кожу, течение болезни может быть одним. Если же речь идет об аэрозольном пути заражения, прогноз значительно хуже, а средний инкубационный период может составлять два-три дня.

"Это реальная, но хорошо изученная инфекция. Для нее разработаны меры профилактики, диагностики и лечения. Их нужно просто правильно выполнять. В такой ситуации необходимо принять надлежащие меры, найти источник проблемы и локализовать ее", — продолжает Виноград.

Для этого необходимо провести эпидемиологическое расследование, а также собрать данные об эпизоотическом процессе и провести ретроспективный анализ. Необходимо выяснить, что именно происходило на конкретной территории ранее: существовали ли там стационарные неблагополучные пункты, были ли захоронения инфицированных животных, или речь идет о новых случаях, когда зараженных животных действительно могли завезти.

В то же время она призывает не поддаваться панике. Сибирская язва — это бактериальная инфекция, для которой существуют реальные методы профилактики. Есть вакцина для животных, есть понятные и эффективные протоколы лечения людей. Главное — своевременно диагностировать болезнь и выявить пациента.

По словам Виноград, сейчас важно усилить надзор, чтобы врачи были готовы распознавать возможные случаи сибирской язвы, в частности дифференцировать карбункулы, которые могут образовываться при этом заболевании. Также должна быть доступна лабораторная верификация, то есть подтверждение диагноза.

"Нет ничего такого, чего мы не могли бы сделать, чтобы это не переросло в крупную эпидемию. Здесь есть средства для лечения", — подчеркивает эксперт.

Она объясняет, что прогноз для пациента зависит от формы заболевания и своевременности лечения. Если это не легочная, а кожная или кожно-бубонная форма, прогноз при условии своевременного обращения к врачам благоприятный.

Людям следует немедленно обращаться за медицинской помощью, если на коже появляется покраснение, затем в центре образуется чёрный струп, а вокруг возникает отек. Это характерный признак сибирской язвы. Чаще всего поражения возникают на руках — именно там, где человек мог травмировать кожу при контакте с землей, животными или зараженными материалами.

К группам риска относятся ветеринары, люди, работающие с животными, а также те, кто занимается сельским хозяйством или проводит раскопки, не зная, что на этой территории может находиться старый очаг сибирской язвы. Возбудитель в почве, как отмечает Виноград, может сохраняться десятки лет — более 70 лет.

Особую опасность представляет легочная форма, которая протекает значительно тяжелее. Именно такое поражение дыхательных путей фиксировалось во время атак с использованием писем в США в 2001 году.

Эксперт также напоминает, что сейчас продолжается сезон повышенного риска. Летне-осенний период всегда считался временем, когда единичные случаи могут возникать чаще, ведь люди чаще контактируют с землей, а жара создает дополнительные условия для риска. Животное, лишенное воды, может ложиться на сухую траву, травмировать кожу, и эти раны становятся "входными воротами" для возбудителя, если он присутствует в почве.

По словам Виноград, в Украине уже много лет не фиксировалось серьезных проблем с сибирской язвой, однако старые захоронения остались, поэтому к ним нужно относиться серьезно. В прошлом эпизоотические или эпидемические осложнения, связанные с сибирской язвой, наблюдались в 23 административных территориях Украины. Среди них — Донецкая, Запорожская, Сумская, Харьковская, Винницкая, Луганская, Одесская области и Крым. Часть этих территорий сегодня находится в зоне боевых действий или оккупации.

Напомним, что в Тернополе у пони из зооуголка обнаружили сибирскую язву. Животное погибло, и специалисты провели посмертный анализ тканей.

Кроме того, в Одесской области в 2020 году у пяти человек была выявлена кожная форма сибирской язвы. До этого сибирская язва регистрировалась в регионе в 2007 году, и её переносчиками были животные.