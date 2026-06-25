Парковочное место стало новой квартирой: новый тренд на рынке недвижимости

Парковочные места постепенно становятся новым способом вложения средств на украинском рынке недвижимости. Сегодня многие застройщики предлагают приобрести парковочное место отдельно от квартиры, а покупатели могут использовать его для перепродажи или сдачи в аренду. Об этом в интервью Фокусу рассказала руководительница департамента продаж киевского офиса Greenville Сусанна Караханян.

Подходы к вложению средств в первичную недвижимость постепенно меняются. Наряду с традиционной покупкой квартир покупатели всё чаще обращают внимание на новые форматы. Одним из направлений, которое, по словам руководителя департамента продаж киевского офиса Greenville Сусанны Караханян, в последнее время набирает популярность, стали парковочные места.

Руководитель отдела продаж Greenville Сюзанна Караханян рассказала о новых инвестиционных тенденциях на рынке недвижимости

Парковочное место вместо квартиры: новый способ вложения средств

"Отдельно стоит упомянуть ещё одно направление, которое в последнее время набирает популярность, — покупку парковочных мест. Сегодня многие застройщики предлагают возможность приобрести парковочное место отдельно от квартиры. Для клиента парковочное место становится отдельным активом, который можно перепродать или сдавать в аренду", — пояснила Караханян.

В то же время она отметила, что структура спроса на первичном рынке также изменилась. Если раньше многие квартиры покупали для последующей перепродажи или сдачи в аренду, то сегодня доля таких сделок в структуре продаж составляет около 30%. Большинство клиентов выбирают жилье для себя и своей семьи.

Как меняются стратегии покупателей

По словам Караханяна, если раньше логика инвестора была довольно простой — купить дешевле и перепродать дороже, то сейчас инвестиции становятся более профессиональными.

Одной из моделей инвестирования она называет квартиры "на будущее", когда родители покупают жилье для несовершеннолетнего ребенка. К тому моменту, когда ребенок станет взрослым, дом уже вводится в эксплуатацию, а стоимость такого жилья, как правило, растет.

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Еще одна стратегия — так называемое "перепарковка" активов. Она предполагает покупку квартиры на начальном этапе строительства одной из секций жилого комплекса, продажу после роста цены и последующее инвестирование средств в новую секцию того же проекта, которая только выходит на рынок.

В то же время классическая модель "buy and rent", когда квартиру покупают, делают ремонт и сдают в аренду, постепенно теряет популярность. По словам Караханян, одной из причин является инфляция и существенный рост стоимости строительных материалов и ремонтных работ.

Кроме того, эксперт отмечает, что в Украине активно развиваются новые форматы доходной недвижимости — апарт-комплексы, доходные дома и другие специализированные объекты.

"Если раньше логика инвестора была довольно простой — купить дешевле и перепродать дороже, то сейчас инвестиции становятся гораздо более профессиональными. В таких решениях меньше спекуляции и больше расчётов, анализа рисков и финансовой математики. Именно поэтому роль массового инвестора снижается", — подытожила Караханян.

Напомним, Фокус рассказывал о том, как война изменила приоритеты покупателей жилья в Украине. Если до 2022 года главными критериями были площадь квартиры и её стоимость, то сегодня украинцы всё чаще обращают внимание на безопасность, автономность дома, наличие укрытий, энергоэффективность и качество окружающей среды вокруг жилого комплекса.