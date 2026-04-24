Парковка в Киеве подорожает: как водители смогут существенно сэкономить

В Киеве вводят новые тарифы на парковку. Услуга подорожает, но можно получить скидку в 90%, оформив подписку.

Парковка в Киеве подорожает с 8:00 утра 27 апреля. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Константин Усов, сообщает Официальный портал Киева.

Стоимость парковки в Киеве вырастет на 5 гривен

Цены на парковку в Киеве вырастут на 5 гривен. Как и раньше, в городе три зоны, хотя их границы обновили:

І зона подорожает с 35 до 40 гривен в час;

ІІ зона подорожает с 25 до 30 гривен в час;

ІІІ зона подорожает с 5 до 10 гривен в час.

Для желающих сэкономить ввели месячную подписку со скидкой 90%. Ее могут оформить через приложение "Киев Цифровой" налогоплательщики — наемные работники, ФЛП, работающие пенсионеры, лица, получающие другие налогооблагаемые доходы. Один человек сможет оформить до двух абонементов в месяц.

Стоимость подписки на парковку в Киеве:

весь Киев без ограничений — 1499 гривен в месяц;

ІІ зона — 999 гривен в месяц;

ІІІ зона — 299 гривен в месяц.

Парковка в Киеве является платной в будни с 8:00 до 22:00. Оплата принимается только по безналичному расчету. В случае неоплаты грозит штраф в размере 20 часов парковки.

