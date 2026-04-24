Паркування в Києві подорожчає: як водії зможуть суттєво заощадити

У Києві вводять нові тарифи на паркування. Послуга подорожчає, але можна отримати знижку в 90%, оформивши підписку.

Паркування в Києві подорожчає з 8:00 ранку 27 квітня. Про це заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов, повідомляє Офіційний портал Києва.

Вартість паркування в Києві зросте на 5 гривень

Ціни на паркування в Києві зростуть на 5 гривень. Як і раніше, у місті три зони, хоча їх межі оновили:

І зона подорожчає з 35 до 40 гривень на годину;

ІІ зона подорожчає з 25 до 30 гривень на годину;

ІІІ зона подорожчає з 5 до 10 гривень на годину.

Для охочих зекономити запровадили місячну підписку зі знижкою 90%. Її можуть оформити через застосунок "Київ Цифровий" платники податків — наймані працівники, ФОП, працюючі пенсіонери, особи, які отримують інші оподатковані доходи. Одна особа зможе оформити до двох абонементів на місяць.

Відео дня

Важливо

Вартість підписки на паркування в Києві:

весь Київ без обмежень — 1499 гривень на місяць;

ІІ зона — 999 гривень на місяць;

ІІІ зона — 299 гривень на місяць.

Паркування в Києві є платним у будні з 8:00 до 22:00. Оплата приймається лише безготівково. У випадку неоплати загрожує штраф у розмірі 20 годин паркування.

