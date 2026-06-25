Паркомісце стало новою квартирою: новий тренд на ринку нерухомості

Паркомісця поступово стають новим способом вкладення коштів на українському ринку нерухомості. Сьогодні багато забудовників пропонують придбати паркінг окремо від квартири, а покупці можуть використовувати його для перепродажу або здавання в оренду. Про це в інтерв'ю Фокусу розповіла керівниця департаменту продажів київського офісу Greenville Сусанна Караханян.

Підходи до вкладення коштів на первинному ринку нерухомості поступово змінюються. Поряд із традиційною купівлею квартир покупці дедалі частіше звертають увагу на нові формати. Одним із напрямків, який, за словами керівниці департаменту продажів київського офісу Greenville Сусанни Караханян, останнім часом набирає популярності, стали паркомісця.

Керівниця департаменту продажів Greenville Сусанна Караханян розповіла про нові інвестиційні тренди на ринку нерухомості

Паркомісце замість квартири: новий спосіб вкладення коштів

"Окремо варто згадати ще один напрямок, який останнім часом набирає популярності, — купівлю паркомісць. Сьогодні багато забудовників пропонують можливість придбати паркінг окремо від квартири. Для клієнта паркомісце стає окремим активом, який можна перепродати або здавати в оренду", — пояснила Караханян.

Водночас вона зазначила, що структура попиту на первинному ринку також змінилася. Якщо раніше багато квартир купували для подальшого перепродажу або здавання в оренду, то сьогодні таких угод у структурі продажів близько 30%. Більшість клієнтів обирають житло для себе та своєї родини.

Як змінюються стратегії покупців

За словами Караханян, якщо раніше логіка інвестора була досить простою — купити дешевше та перепродати дорожче, то зараз вкладення коштів стають більш професійними.

Однією з моделей інвестування вона називає квартири "на виріст", коли батьки купують житло для неповнолітньої дитини. До моменту, коли дитина стане дорослою, будинок уже вводиться в експлуатацію, а вартість такого житла, як правило, зростає.

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Ще одна стратегія — так зване "перепаркування" активів. Вона передбачає купівлю квартири на старті будівництва однієї секції житлового комплексу, продаж після зростання ціни та подальше інвестування коштів у нову секцію цього ж проєкту, яка лише виходить на ринок.

Водночас класична модель "buy and rent", коли квартиру купують, роблять ремонт і здають в оренду, поступово втрачає популярність. За словами Караханян, однією з причин є інфляція та суттєве зростання вартості будівельних матеріалів і ремонтних робіт.

Крім того, експертка зазначає, що в Україні активно розвиваються нові формати дохідної нерухомості — апарт-комплекси, дохідні будинки та інші спеціалізовані об'єкти.

"Якщо раніше логіка інвестора була досить простою — купити дешевше та перепродати дорожче, то зараз інвестиції стають значно більш професійними. У таких рішеннях менше спекуляції та більше розрахунків, аналізу ризиків і фінансової математики. Саме тому роль масового інвестора знижується", — підсумувала Караханян.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як війна змінила пріоритети покупців житла в Україні. Якщо до 2022 року головними критеріями були площа квартири та її вартість, то сьогодні українці дедалі частіше звертають увагу на безпеку, автономність будинку, наявність укриттів, енергоефективність та якість середовища навколо житлового комплексу.