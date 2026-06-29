Сталин, Бенеш и Закарпатье: как решалась судьба региона без его жителей

29 июня 1945 года в Москве был подписан советско-чехословацкий договор, который навсегда изменил судьбу Закарпатья. Край, который веками входил в состав Венгрии, Австро-Венгрии и Чехословакии, стал частью советской Украины. Однако вопрос идентичности закарпатцев остаётся открытым до сих пор — русины, автономия, языковые и культурные особенности региона продолжают вызывать споры. Как Закарпатье оказалось в составе Украины и почему его называют "украинским плацдармом на Запад" — в материале Фокуса.

В этот день, 29 июня 1945 года в Москве был подписан советско-чехословацкий договор о выходе Подкарпатской Руси из состава Чехословакии и присоединении её к советской Украине, при том что ни закарпатская, ни украинская делегации участия в подписании не брали. Чехословакия также согласилась передать Советскому Союзу город Чоп и территорию площадью 250 квадратных километров с шестью сёлами вокруг него, которые не входили в состав Подкарпатской Руси, в обмен на село Лекаривцы, которое в 1946 году отошло Словакии. Так появилась не только Закарпатская область, но и советская власть решила сложный вопрос национальной идентичности автохтонного восточнославянского населения региона — жители края были объявлены украинцами. Этнонимы "русины" и "русские", которые использовались значительной частью населения Закарпатья, были объявлены "буржуазным пережитком" и фактически запрещены.

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Как Закарпатье от венгров перешло к чехословакам

После распада Австро-Венгерской империи в конце октября 1918 года Закарпатье вошло в состав Венгрии как одной из наследниц империи. Однако на Парижской мирной конференции, начавшейся 18 января 1919 года, страны-победительницы в Первой мировой войне приняли решение передать его Чехословакии, частью которой оно стало 10 сентября 1919 года. Автономный статус края в составе Чехословакии с правом иметь свой парламент (Сойм) и правительство был закреплён конституцией Чехословацкой республики от 29 февраля 1920 года; этой же конституцией было введено в политический обиход название "Подкарпатская Русь".

В 1938 году Франция и Великобритания, проводя политику умиротворения нацистской Германии, подписали с ней Мюнхенское соглашение, по которому Чехословакия потеряла большую часть своей территории. Венский арбитраж от 2 ноября 1938 года обязал правительство в Праге передать венграм треть территории Словакии (с городом Кошице) и южную часть Карпатской Украины (с городами Ужгород, Мукачево и Берегово). На волне слабости чехословацкого правительства возросли националистические настроения в Словакии и Закарпатье, и 15 марта 1939 года Сойм Карпатской Руси провозгласил создание независимой Республики Карпатская Украина, которая просуществовала ровно сутки — до 17 марта, когда Закарпатье было оккупировано Венгрией.

Москва в то время не рассматривала Подкарпатье как часть Украины. В ноте СССР Третьему рейху от 18 марта 1939 года говорилось лишь о нарушении прав населения края, без упоминания этнической принадлежности. Слухи о планах присоединения Закарпатья к Советской Украине Сталин назвал выдумками, цель которых — спровоцировать конфликт между СССР и Германией. Весной 1939 года край ещё не имел общей границы с УССР, и у Кремля были куда более масштабные планы.

После того как в октябре–ноябре 1944 года в ходе Второй мировой войны советские войска заняли территорию Закарпатья, в Мукачеве был сформирован марионеточный просоветский "национальный комитет Закарпатской Украины", который провозгласил "волю украинского народа" отделиться от Чехословакии и присоединиться к Украинской Советской Социалистической Республике.

После двух месяцев конфликтов и безрезультатных переговоров 1 февраля 1945 года чехословацкая правительственная делегация была вынуждена согласиться с советским контролем над Карпатской Украиной, и 29 июня 1945 года в Москве был подписан советско-чехословацкий договор о выходе Закарпатской Украины из состава Чехословакии и о её воссоединении с советской Украиной.

Премьер Чехословакии Бенеш заявил своему биографу К. Макензи: "Подкарпатская Русь была нам доверена после Первой мировой войны. Мы — за то, чтобы нам Подкарпатская Русь была формально возвращена, поскольку она была включена в наши домюнхенские границы; однако если подкарпатские русины решат присоединиться к Советской Украине, то мы не будем этому препятствоват".

Чехословакия под давлением согласилась расстаться с Подкарпатской Русью

Согласно союзному договору 1943 года между СССР и Чехословакией, стороны обязались восстановить довоенные границы Чехословакии, а следовательно, Подкарпатская Русь должна была остаться в её составе. Однако 28 октября 1944 года Сталин издал приказ, в котором советские войска объявили о взятии под контроль "столицы Закарпатской Украины — Ужгорода", хотя такой административной единицы в Чехословакии никогда не существовало.

В освобождённых районах должны были создаваться национальные комитеты и формироваться чехословацкие воинские части, но советские комендатуры заблокировали их работу. Вместо этого в Мукачево создали Коммунистическую партию Закарпатской Украины во главе с Иваном Туряницей, которая провозгласила своей целью воссоединение с Советской Украиной. Сталин объяснял Бенешу, что это "массовое и спонтанное движение" местных русинов за самоопределение.

26 ноября 1944 года состоялся первый съезд национальных комитетов Закарпатской Украины. Более 600 делегатов единогласно одобрили Манифест о воссоединении с Советской Украиной и создали Национальный совет во главе с Иваном Туряницей. Его энтузиазм иногда превосходил ожидания: он создал народные дружины, которые должны были способствовать объединению всех украинских земель — в Словакии, Польше, Румынии и Венгрии. Туряница в ультимативной форме потребовал, чтобы чехословацкая администрация покинула Подкарпатскую Русь, и направил Бенешу письмо о выходе края из состава Чехословакии.

Бенеш сначала отказывался примириться с этим, но в конце декабря 1944 года понял, что Подкарпатская Русь аннексирована СССР. Под угрозой потери Словакии он согласился передать край Советскому Союзу при двух условиях: решение должно быть утверждено парламентом после войны, а СССР даст гарантии, что не повторит такую же операцию со Словакией. Сталин сослался на право народов на самоопределение, но согласился отложить окончательное решение до подходящего времени.

Кстати, Словакия тоже могла бы войти в состав Украины. Никита Хрущёв, в 1945 году руководитель Украины, в мемуарах рассказывал, что делегация от словацких русинов просила присоединить их территорию к СССР. Он ответил, что это невозможно — "будет больно чехам и словакам". После отъезда делегации Хрущёв связался со Сталиным. Тот уже был раздражён действиями Туряницы: из Румынии поступило обращение о присоединении к Закарпатской Украине, а из Венгрии сообщили, что "народные дружины" заняли несколько приграничных сёл.

"Останови этого наглеца, его инициативы уже не нужны" — передаёт Хрущёв слова Сталина.

Закарпатье выступает за автономию

Тысячи чехов покинули Закарпатье после присоединения к СССР — кто-то легально, кто-то рискуя жизнью через границу. Тысячи из тех, кто протестовал против присоединения, а были и такие, — сосланы в лагеря или расстреляны. При этом Закарпатье всегда тяготело к независимости. В 1939-м провозгласили создание независимой Республики Карпатская Украина, которая просуществовала ровно сутки.

1 декабря 1991 года, одновременно со Всеукраинским референдумом о независимости, в Закарпатской области состоялся свой, с вопросом: "Желаете ли Вы, чтобы Закарпатье получило статус автономной территории как субъекта в составе независимой Украины и не входило в какие-либо другие административно-территориальные образования?" Явка на областном референдуме составила 82,7%, при этом 78,6% избирателей утвердительно ответили на вопрос в бюллетене. Киев референдума "не заметил".

А в декабре 2014-го именно закарпатцы оказались самыми большими государственниками — 91,5% видели будущее своего края в составе унитарной централизованной Украины (для сравнения, среди галичан таких было немногим больше половины, среди буковинцев — чуть больше 2/3). Через пять лет, в 2019 году, именно среди жителей этой области оказалось меньше всего унитарников — всего 26%. Их количество за эти годы уменьшилось более чем в три с половиной раза.

Закарпатье — наш кратчайший путь на Балканы

По мнению политолога Руслана Бортника, Закарпатье сохраняет свою характерную особенную региональную идентичность. Идентичность Закарпатья, наверное, такая же яркая или не менее яркая, чем идентичность Галичины, например, или Винничины, или Востока Украины, или Одесчины. Это одна из самых ярких и особенных идентичностей Украины — с особенностями языка, культуры, с огромным смешением культур и историй. И в умелых руках для успешного государства это огромное преимущество, потому что эта смешанная и особенная идентичность не только культурно обогащает, но и является проводником к другим народам, культурам, рынкам и так далее. Помогает устанавливать добрососедские отношения.

"Для слабых государств, для государств, находящихся в политическом или военном кризисе, все особые идентичности потенциально могут быть источником сепаратистских движений. Это нужно понимать. Мы видели, как Россия на Донбассе использовала особую донбасскую идентичность для поддержки сепаратизма. Поэтому это богатство, которое нужно беречь и приумножать. Но вместе с тем эта особенная идентичность — определённый вызов для Украины", — рассказывает Фокусу Бортник.

Сегодня, по словам политолога, ни у кого из украинских соседей нет официальных территориальных претензий к Украине относительно Закарпатья. Пока украинское государство сильное.

"В случае ослабления украинской государственности или какой-то новой войны, учитывая, что Закарпатье было зоной смешанного политического и правового контроля даже на протяжении последних 200 лет, я думаю, что такие претензии могут появиться, но только в случае разрушения украинского государства", — считает Бортник.

Закарпатье было частью Австро-Венгерской империи и входило в коронные венгерские земли, но всё же это была Австро-Венгерская империя с центром в Вене. И, кстати, подчёркивает политолог, это привело даже к очень специфическим проявлениям украинского национального движения. В Австро-Венгрии в определённый период отношение к украинцам было более лояльным, чем на территории Польши или Российской империи, — не удивительно, что там Франко печатал свои газеты и книги.

И вообще, по мнению политолога, Закарпатье — это украинский плацдарм на Запад. Одновременно плацдарм и к чехословацкой культуре, истории, цивилизации, рынкам, и к венгерской, и в какой-то мере к румынской.

"Это наш кратчайший путь, условно говоря, на Балканы и в латинский мир. И его нужно сохранять", — подчеркнул Бортник.

Но вместе с тем нужно понимать особенность этого региона и риски, которые могут возникать в связи с неэффективным управлением. Безусловно, нужно больше оправдывать ожидания людей.

Раньше Фокус рассказывал как уроженец украинских земель Михаил Вишневецкий стал королем Речи Посполитой и почему его правление оказалось одним из самых противоречивых в истории польской монархии.