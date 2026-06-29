Свой среди чужих: Михал Вишневецкий, украинец, который возглавил Польшу

Все мы знаем Дмитрия Вишневецкого, основателя Запорожской Сечи. Однако прошло столетие, и его косвенный потомок стал королём Польши, который воевал с казаками и пытался их уничтожить. "Фокус" разобрался , как династия Вишневецких прошла путь от создателей украинского казачества до величайших врагов Украины. Обрели ли её представители счастье на чужбине?

Дмитрий Байда Вишневецкий был своеобразным человеком. В его поступках было мало рационального, и в конце концов авантюры все-таки закончились для князя-казака трагически — его жестоко казнили турки, и потомства Дмитрий не оставил. Все могло сложиться иначе, но в истории нет места допущениям.

Кто такие князья Вишневецкие

Более приземленные родственники Байды оказались более успешными. Династия Вишневецких — это потомки древних русских князей, которые в геометрической прогрессии делили свои земли между наследниками. Так с середины XV века возникла Вишневецкая ветвь этого древнего княжеского рода — ее название происходит от их родового города Вишневец, расположенного на Волыни (современный Вишневец в Тернопольской области).

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Сами Вишневецкие ведут свою родословную от Корибута Ольгердовича — правителя Збаража (также городка в Тернопольской области), к землям которого с XIV века принадлежал Вишневец. Затем он тоже разделил свои земли между потомками. Но об этом чуть позже.

В XVI веке после Люблинской унии, когда Волынь вошла в состав Польши как субъект только что образованной Речи Посполитой. После этого дела у династии пошли в гору. К началу XVII века Вишневецкие вместе с Острожскими (другая ветвь бывших волынских князей) стали самыми богатыми семьями в Речи Посполитой, опережая большинство польских и литовских магнатов. Их владения напоминали государство в государстве, их даже называли отдельной страной — Вишневеччина.

Вишневец на карте Зигмунда Герстмана Фото: Вікіпедія

В 1669 году представителя этой династии избрали королем Речи Посполитой. Все казалось логичным — богатый и влиятельный магнат из древнего княжеского рода взошел на трон в этой сословной представительной монархии. Однако есть нюанс — 29-летнего Михала избрали королем, потому что он из-за своей бедности и политической слабости был именно той фигурой, которая стала компромиссной для других магнатов — они его не боялись, ведь без трона он был ничтожным нищебродом. Что же произошло с Вишневецкими за эти полвека и почему в Польше вообще избирали короля?

Разве можно выбирать короля?

В середине XIV века Польша и Литва вели борьбу за королевство Русь — Галицко-Волынское княжество. В конце концов они разделили между собой это государство, так и не получив желанной короны древней Руси. Тогда Волынь возглавил литовский князь Любарт из рода Гедиминовичей. То есть литовский князь возглавил русское княжество. В то время в Европе такие случаи были довольно частыми. Ту же Польшу примерно в тот же период возглавил король Венгрии, который сам был французского происхождения. Реальная власть в таких случаях сосредотачивалась в руках знати.

Поэтому на местах правили те же Рюриковичи, которые уже делили свои владения на небольшие городки. Так и возник род Вишневецких, о чем упоминалось выше.

Польская же знать со временем тоже пригласила к себе литовского правителя, но, в отличие от русской, догадалась зафиксировать свои привилегии на бумаге (если точнее — на пергаменте). Было согласовано, что Великий князь Литовский по совместительству обязательно избирается польским королем, но при этом он будет защитником привилегий, официально предоставленных польской знати.

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После Люблинской унии 1569 года было образовано новое государство — Речь Посполитая, состоявшая из Королевства Польского и Великого княжества Литовского. При этом значительная часть земель современной Украины перешла к Польше. Об всем этом Фокус писал отдельно .

Волынь оказалась в составе Польши. И перед ее знатью встал выбор: бороться за свои привилегии в новом государстве или просто стать поляками (в данном случае — сменить вероисповедание с православного на католическое) и получить привилегии, которыми уже несколько поколений пользовалась местная знать. Каждый пошел своим путем. Семья Вишневецких выбрала второй вариант.

В самой Речи Посполитой остро встал вопрос о том, кого же теперь избрать королём. Каждый клан опасался, что другая династия, завоевав трон, расправится со своими конкурентами. Этот страх побудил шляхту приглашать королей из-за рубежа. Так, первые короли Речи Посполитой (после смерти Сигизмунда II Августа, при правлении которого было создано это государство) были иностранцами из Франции, Молдовы и Швеции. И только спустя сто лет, в 1669 году, шляхта наконец избрала королем одного из своих, "Пяста" — так назвали первого короля из местных в память о легендарном основателе польского государства, средневековом монархе Пясте.

Обанкротиться, чтобы стать королем

Это стало следствием падения династии Вишневецких, произошедшего в результате казацкого восстания под предводительством Богдана Хмельницкого. Довольно символическое развитие событий. Род Вишневецких обогащался, используя служебное положение. Подвергшись полонизации, Вишневецкие получали должности на только что присоединенных украинских землях. Они развивали свои поместья — филварки, закрепощая своих бывших земляков — украинских крестьян. При этом часто даже пренебрегали польскими законами. Бывшие русские князья Вишневецкие стали символом дворянского произвола над украинцами, которые в основном были крестьянами, подвергавшимися закрепощению. А символизм заключается в том, что когда терпение крестьян и крепостных лопнуло, вызванное этим восстание привело к краху богатства и могущества рода Вишневецких.

Михал Корибут Вишневецкий — потомок самых известных православных родов того времени — Вишневецких, Острожских и даже молдавских правителей из рода Могил Фото: Вікіпедія

Отец Михала Ярема лишился большей части своих имений в результате восстания казаков — они оказались на подконтрольных казакам территориях. Ярема Вишневецкий принимал непосредственное участие в войне Речи Посполитой против казаков, при этом не гнушался самыми жестокими методами, за что получил прозвище "казацкий палач". Однако вернуть свое имущество ему не удалось. Ярема умер, не дожив и до сорока, оставив своему одиннадцатилетнему сыну многочисленные долги и лишь небольшую часть той империи, которой владели Вишневецкие до восстания казаков.

Маленький Михал воспитывался при королевском дворе. Семья Яна Казимира была бездетной, поэтому королева Мария Луиза всю свою любовь вкладывала в приемного сына. С другой стороны, королевская чета взяла под свое управление те имения, которые всё-таки принадлежали малолетнему Михалу.

Он получил хорошее европейское образование, а по возвращении домой, как и полагалось дворянину, поступил на военную службу и пытался отвоевать отцовские владения в походе на Левобережье в 1664 году. Однако безуспешно.

Как показала история в 1648 году, Речь Посполитая навсегда утратила земли к востоку от Днепра. А вот за территорию современной Центральной Украины (казацкое правобережье) борьба продолжалась. В 1667 году Речь Посполитая заключила Андрусовское перемирие с Московским царством. Согласно ему, Левобережье признавалось за царем, а вот Киев должен был через два года всё-таки вернуться в состав Речи Посполитой.

Под крики ошалевшей толпы 29-летнего Михала Вишневецкого провозгласили королем Фото: Вікіпедія

Однако казаки Правобережья не намеревались возвращаться под власть короля и разгромили поляков тем же летом. Тогда же скончалась и королева Мария Луиза. Это окончательно сломило действующего короля Яна Казимира, он отрекся от престола и уехал в Париж, где уединился в монастыре. Так закончилось более чем восьмидесятилетнее правление шведской династии Ваза на троне Речи Посполитой. Когда шведов пригласили на польский трон, Речь Посполитая была одной из самых богатых и могущественных держав в Европе. Когда последний представитель этой династии безразлично отрекся от престола, это была слабая, разоренная страна, которая лишь чудом сохранила свое существование в период, который польские историки красноречиво назвали "Потоп".

Поэтому неудивительно, что шляхта отказалась от идеи вновь пригласить иностранца на трон. Несколько десятков тысяч шляхтичей съехались на избирательный (элекционный) сейм в столицу. Выборы скорее напоминали суматоху военизированных банд, а не цивилизованный процесс. Шляхтичи даже забросали взрывчаткой здание сената с требованием "избрать королем Пяста", то есть — местного. Так шляхта чтила память древней польской королевской династии, прекратившей свое существование в середине XIV века, о чем уже упоминалось.

Печать Михала Корибута Вишневецкого на документе, в котором Михал Вишневецкий, король Польши, подтверждает участие депутатов города Познани в его избрании Фото: Вікіпедія

Местный иностранец на троне

Так, под крики ошалевшей толпы 29-летнего Михала Вишневецкого провозгласили королем — первым из местных, кого избрали на этот пост после провозглашения Речи Посполитой. Ровно через сто лет после образования этого государства. Для этого даже изменили родовую историю Вишневецких, запустив легенду об их связи с литовской династией Гедиминовичей, с которой у поляков тоже были связаны воспоминания о "золотых временах". Эту легенду опровергли ученые только в 2013 году, проведя генетические исследования, которые указали на связь Вишневецких именно с древнерусскими правителями Рюриковичами, а не с Гедиминовичами.

Невысокий, тучный Михал, скрывавший свою лысину под пышным париком, совершенно не соответствовал образу шляхтича, который тогда бытовал в стране. Образу, основанному на легендах о храбрых рыцарях раннего средневековья. Рыцарях, в которых так нуждалась страна, разоренная внутренними распрями и войнами почти со всеми соседями.

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Зато он был беден, плохо разбирался в политике и совершенно не обладал харизмой. Как его описывал один из польских историков: "Михал знал восемь языков, но ни на одном из них не мог сказать ничего путного". Одним словом, он был идеальным кандидатом на роль удобного орудия в руках влиятельных власть имущих.

Но проблема заключалась в том, что сами магнаты не были едины в своих стремлениях. Против короля сразу же сформировалась жесткая оппозиция. Его обвиняли во всех возможных грехах — от пьянства до гомосексуализма. При этом часто эти обвинения противоречили друг другу. Ведь короля могли одновременно обвинять в большом количестве любовниц и в неравнодушии к мальчикам; в чрезмерно разгульной жизни и, наоборот, в отстраненности от общества и общественной жизни. Очевидно, это были слухи, спровоцированные его оппонентами, которые неплохо распространялись и во времена, когда об анонимных телеграм-каналах никто ещё и не думал.

На самом деле не так уж и плох

Правда о жизни Михала была не столь разнообразной, а скорее трагической. Став королём, он женился на сестре императора Леопольда Габсбурга, Элеоноре. Этот брак был грамотным политическим ходом, ведь одним из его конкурентов был представитель дома Габсбургов. Теперь же этот лагерь теоретически должен был поддержать нового короля. Теоретически. На практике супругам так и не удалось зачать здорового ребенка. Произошел как минимум один выкидыш, что было не только личным горем родителей, но и проблемой национального масштаба. Бездетный король — слабый король. Даже когда его избирают.

Свадьба Михала Корибута Вишневецкого и Элеоноры Габсбургской на Ясной Горе Фото: Вікіпедія

Сам Михал, имея хорошее европейское образование, пытался повысить эффективность работы государственных структур и восстановить стабильность в государстве на основе тогдашних представлений о здоровом обществе. Новый король пытался задобрить шляхту привилегиями. Он даже провел определенные административные реформы, повысив эффективность государственного аппарата. Но времена, когда он стал королем, требовали кардинально иных решений.

Михал сам хотел жить в мире и покое и опирался на шляхту, которая стремилась к тому же. И всё это в условиях войн, надвигавшихся на страну со всех сторон. В 1670 году польский король пытался расколоть казаков политически, действуя по древнеримскому принципу: "разделяй и властвуй". Был найден Михаил Ханенко, который провозгласил себя гетманом в Умани в противовес Петру Дорошенко, который был ярким сторонником казацкого государства на землях, которые поляки, а конкретно дом Вишневецких, считали своими. При этом Вишневецкие считали земли, занятые казаками, своими в прямом смысле этого слова.

После заключения Андрусовского перемирия государство выплатило роду Вишневецких компенсацию за их навсегда утраченные имения в размере 80 тысяч злотых. За имения, которые ежегодно приносили прибыль в полмиллиона. В то время король в буквальном смысле занимал деньги на еду.

Катастрофа

Михал пытался договориться с московским царем об уступках в рамках войны против Османской империи. Он даже добился для этого освобождения из сибирской ссылки Ивана Сирка — легендарного предводителя запорожцев и, заодно, еще одного врага Петра Дорошенко.

Однако на практике Речь Посполитая оказалась втянутой в войну еще и с Османской империей, которая выдвинула последний ультиматум, требуя признать за казаками Правобережье.

Война складывалась катастрофически для Речи Посполитой. Почти сразу пал Каменец — крепость, считавшаяся неприступной еще со времен борьбы против Золотой Орды. Казацко-татарские войска осадили Львов. Михал был вынужден заключить Бучацкий договор (осень 1672 года), который его оппоненты назвали унизительным, хотя турки и казаки в соответствии с ним отступили из Галичины. Однако Подолье было аннексировано Османской империей.

Часть шляхты даже объединилась и была готова выступить с оружием против короля. Его самый активный оппонент Ян Собеский назвал Михала "обезьяной на троне". В отличие от Вишневецкого, Собеский был искусным воином и даже сумел нанести туркам несколько тактических поражений — луч надежды на фоне полной военной катастрофы.

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На фоне военной катастрофы, в которой оказалась Речь Посполитая, шляхта все же сумела примириться и организованно выступить против турок. Но здоровье короля было подорвано. Постоянные стрессы вызвали у него язву желудка (или пищевода) — болезнь, которая в то время не поддавалась лечению. Несмотря ни на что, он все же решил лично возглавить поход дворянского войска против турок.

Но авторитета это решение королю не придало. Он уже не мог ездить верхом на лошади, поэтому отправился в поход на карете. До битвы Михал не дожил. Болезнь все-таки доконала короля, и он скончался в ноябре 1673 года во Львове.

Так закончилась бесславная история пребывания на троне последнего представителя Рюриковичей. Династии, которая достигла вершины славы в средневековье, но утратила ее, предпочтя материальное благосостояние чести. В конце концов, ее последний представитель оказался бесславным нищим на троне чужого государства, где русские князья так и не стали своими. Династия Вишневецких окончательно угасла через несколько десятилетий, так и не достигнув больше того успеха, которого они добились в XVII веке.

Надгробное сооружение Михала Корибута Вишневецкого в Вавельском соборе Фото: Вікіпедія

Михал Вишневецкий стал последним представителем древнего рода. В его крови переплелись гены всех самых известных православных родов того времени — Вишневецких, Острожских и даже молдавских правителей из рода Могил.

Его косвенного предка, князя Острожского, в свое время не избрали королем Речи Посполитой под предлогом того, что он не был католиком. А на самом деле — потому что боялись его могущества. Спустя сто лет Михала, родившегося католиком, сделали королём из-за его ничтожности.

Дядя Михала Петр Могила — выдающаяся фигура в истории Украины. Он сыграл непосредственную роль в восстановлении величия Киевской митрополии и укреплении государственных позиций казаков. По сути, он заложил идеологическую основу для становления Украинского казацкого государства. Михал своими интригами усугубил казацкий упадок. Он уничтожил всякие надежды своего народа на государственность, так и не сумев вывести из кризиса страну, которую возглавил.

Интересно, что преемником Михала на престоле стал представитель коренной польской знати Ян Собеский. Под угрозой гибели шляхта всё же сумела избрать достойного короля. И его правление действительно стало лебединой песнью могущества Речи Посполитой.

А жизнь и правление Михала — это настоящая иллюстрация жизни манкурта, который забыл о своём происхождении и пытался стать своим среди чужих. Но так и не стал. Для поляков он был "обезьяной на троне", нищим ничтожеством. Его считают едва ли не худшим монархом за всю более чем двухсотлетнюю историю Речи Посполитой, а для украинцев он — враг казаков, который ради восстановления своих имений похоронил всю идею становления Украинского казацкого государства.