Все из-за Святого Духа: как христиане раскололись на православных и католиков

Когда Владимир Великий крестил Русь, в Европе была единая христианская Церковь – правда, к тому времени уже с двумя центрами власти, в Риме и Константинополе. А раскололась она в год смерти Ярослава Мудрого – 1054. И именно Украине суждено оказаться в эпицентре противостояния Востока и Запада. Фокус разбирался в причинах Большой схизмы и узнал, как это повлияло на судьбу украинцев.

Христианская религия появилась из катакомб старого Рима. Пожалуй, это самый распространенный стереотип о христианстве. На самом деле все, как обычно, гораздо сложнее. Зарождение вселенской религии – это сложный многогранный процесс, который не так-то легко свести к какому-то одному нарративу. В Восточном Средиземноморье созрела почва для зарождения новой этики, этики, которую принесло человечеству христианство. И если в Риме произошла трагическая история с гонением христиан и их укрывательством в катакомбах, то на востоке процессы происходили более спокойно и эволюционно.

Зарождение и организация первых христианских общин

Основные центры христианства в империи сформировались в Египте (Александрия), Сирии (Антиохия), непосредственно на Святой Земле, в Палестине (Иерусалим). То есть в так называемом эллинистическом мире, сформировавшемся после завоеваний Александра Македонского. I Римская империя – точно не первое государство, официально признавшее христианство своей религией.

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В самой Римской империи христианство вышло на государственный уровень в IV веке. Тогда были проведены соборы глав общин (епископов) и авторитетных ученых, чтобы сформировать основы веры и организационную структуру Церкви. Поскольку столица была перенесена в Константинополь, он стал новым религиозным центром, а Рим оставался символом первых подвигов ранних христиан.

В конце V века западная часть Римской империи была окончательно разрушена варварами. Ее восточная часть просуществовала еще тысячу лет. В раннем Средневековье, то есть первые несколько веков после разрушения империи на западе, ее восточная часть – Византия – фактически являлась продолжением той же империи, лишь постепенно трансформируясь во что-то принципиально новое.

Религия в Средневековье

В то время религия была не просто вопросом личной веры и даже не только базисом общественной морали. Она являлась источником легитимности государственной власти. Другими словами, основным аргументом почему именно этот человек должен быть правителем и почему его приказы должны безусловно выполняться без оглядки на последствия, даже ценой человеческой жизни, было то, что его на это место поставил Бог. Сделал он это руками Церкви. Поэтому Церковь играла ключевую роль в функционировании тогдашнего государства.

Итак, Византией правил император (базилевс) – единственный в своем роде поставленный Богом правитель всего видимого мира. Он мог предоставлять право на правление (своеобразный раннесредневековый аутсорс). Следовательно, в самой империи его власть всячески поддерживала и сакрализовала Церковь. Это придавало определенную стабильность государству – власть держалась не только на меняющейся силе, а на религиозных убеждениях жителей империи. Во внешнем мире на территории варваров некоторые правители, ощущая всю шаткость своего положения, хотели так же. Спокойно спать ночью и иметь еще какую-то опору, кроме собственного меча.

Ярким примером является жизнь Владимира Великого. Он не являлся прямым наследником Киевского престола, но занял его силой. В ходе этих событий погиб его брат, являвшийся законным наследником. Что могло гарантировать сыну рабыни стабильность его власти? Только благословение свыше.

В похожей ситуации гораздо раньше на западе Европы оказался вождь франков Хлодвиг. Он тоже хотел сакрализации своей власти. Но обратился за благословением на правление не к императору востока, а к папе римскому, руководителю христианской Церкви на западе. Именно папа венчал Хлодвига на правление, пока Византия была ослаблена.

В последующие столетия Византия восстановила свои позиции и некоторые своенравные папы даже заточялись и отправлялись в ссылку императорами. Патриарх Константинополя был ближайшим церковным иерархом в Базилевс – в то время физическое расстояние действительно играло большое значение. Ничто не угрожало его позициям, пока все остальные центры христианства тоже находились под властью императора ромеев.

Власть имеет тот, кто формирует безопасность

Однако в VII веке территории Египта, Палестины и Сирии захватили арабы. А позже в Италию перебралось племя лангобардов. Император не смог надлежащим образом обеспечить безопасность для папы, поэтому не стоило ожидать дела и лояльности от него. В 692 году, когда Папа Сергий отказался выполнять решения Трульского церковного собора, император Юстиниан II по давней привычке приказал арестовать папу и доставить его в Константинополь. Однако на этот раз экспедиция в Рим потерпела неудачу. Империя больше не могла силой имплементировать в действие решение соборов. Однако папа еще не был готов к окончательному разрыву с Константинополем. В конце концов Римским понтификам нужен был сильный покровитель для противостояния варварам, а иногда и жителям самого «вечного города».

Таким стали вожди франков. Спустя несколько сотен лет история повторилась. Потомки Хлодвига потеряли реальную власть, превратившись в номинальных властителей более тысячи лет до того, как этот путь прошли британские монархи. Реальными владыками страны стали управляющие их дворцов – майордомы. Один из них, Пипин, решил узаконить свою власть и самому стать правителем. Для этого, что иронично, он повторил алгоритм, совершивший далекий предок его повелителя. Пипин заключил соглашение с папой: в обмен на физическую защиту, папа короновал Пипина!

Преемник Пипина Карл Великий по той же схеме вообще стал императором, воспользовавшись династическим кризисом в Византии. Коронация Карла значительно трансформировала геополитические реалии средневековой Европы. До этого все правители Запада хотя бы номинально признавали власть императора Византии как единственного верховного повелителя Земли. Теперь же на Западе появился свой император, который венчается на престол тамошним лидером Церкви. Говорящий факт – славянские правители, переходившие в христианство и получавшие венчание на трон из рук папы римского называли себя королями, именно в память о первом верховном правителе, коронованном папой – Карле Великом.

Различные формы одной Церкви

Когда Владимир крестил Русь, в Европе было два императора и два мощных центра одной христианской Церкви: Константинополь и Рим. Фактически это уже были два разных мира. У них разнились языки, законы, обычаи, архитектура. Оставалось лишь формально разделить Церковь, однако на столь роковой шаг еще более двух веков после провозглашения первого императора на Западе никто не решался.

Следует понять, что Западная Европа представляла собой руины древней Римской империи, кое-где в прямом смысле – многие европейские города были основаны на руинах римских военных лагерей. За пределами Римского мира жили викинги, которые со временем стали грабить то, что уцелело или даже разрослось на обломках некогда богатой и могущественной империи. Хотя император Карл и пытался возродить цивилизацию в регионе (период правления самого Карла и его ближайших преемников даже называют Каролингским возрождением), стратегически его персональные старания мало что изменили.

Константинополь оставался геополитическим, духовным, экономическим, культурным и образовательным центром Европы. Лишь к концу тысячелетия пошатнулась его военная мощь, но в других компонентах величественные позиции «Нового Рима» были крайне крепкими. Именно поэтому Владимир Великий избрал «город Цезарей» (на Руси Константинополь называли Царьградом) для заимствования религии и всех следовавших за этим цивилизационных компонентов.

Церковь тогда формировала социальную сферу и в Византии она находилась на несколько ступеней выше, чем на западе. Поэтому Киев позаимствовав лучшие образцы культуры в широком смысле слова из Византии очень быстро «догнал и перегнал Запад».

Как происходил Раскол

Однако XI век стал переломным. Византия окончательно подорвала свое политическое могущество. Империя стала страдать от нападений разных кочевников, которые, наконец, ее и разрушили. Но эта агония растянулась на несколько столетий. Запад же наоборот стабилизировался, в частности практически был положен конец нападениям викингов. Священная Римская империя (именно так стала называться новая империя Запада, возникшая в середине Х века) стала набирать четкие очертания. Она отразила атаку угров и даже в конце концов превратила агрессивных кочевников в относительно мирных земледельцев-христиан. На Западе наконец-то появились безопасные и политически стабильные регионы, в которых сложились условия для устойчивого развития экономики и культуры. Так Запад стал полноценной альтернативой Византийскому Востоку. Для этого ему нужно было пережить более пяти темных веков раннего средневековья.

В середине XI века произошла латинизация православного юга Италии. Этот регион завоевали норманны, которые в присущей им грубости силой заменили все местное восточное духовенство латинским. Это потрясло местное население. В ответ в Константинополе закрыли латинские приходы.

Непосредственным поводом к расколу стал богословский спор по происхождению Святого Духа. Еще на первом Вселенском соборе был утвержден символ веры, где было указано, что он происходит от Бога-Отца. В Риме же решили без согласования с Константинополем и другими восточными патриархами определить, что Святой Дух происходит также и от Бога-Сына, то есть Иисуса Христа, и добавили соответствующую фразу (на латыни Filioque) к новому Символу веры.

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Это было обусловлено борьбой с арианской ересью, особенно актуальной на Иберийском полуострове. Арианцы не признавали Иисуса Креста равным Богу-Отцу, поэтому во избежание недоразумений местные священники начали самовольно употреблять Бога-Сына наравне с Богом-отцом в символе веры. Несмотря на то, что на официальном уровне Единая Церковь этого не признавала, среди приходов Западной Европы стал распространяться именно такой вариант. Рим не закрывал на это глаза до поры, до времени, но почувствовав силу, возглавил этот процесс.

Таким образом, в Риме изменили базовые понятия по которым христиане представляют себе мир. Без согласования с другими духовными центрами. Ничем иным, чем расколом, это завершиться не могло. Формально каждый из христианских центров объявил другой вне закона – отлучил своих оппонентов от Церкви. Первым это сделал папа римский Лев IX, точнее технически отлученный организовал его легат кардинал Гумберт. Он молча прибыл в Собор Святой Софии – величайшего в то время в мире христианского храма и возложил на его алтарь документ об отлучении патриарха. Затем патриарх Константинополя Михаил Керулларий ответил своему западному коллеге взаимностью.

Это был не первый случай в истории Церкви. Поэтому и тогда этому инциденту тогдашнее общество не придало такого весомого значения. Все ожидали, что Церкви вскоре снова помирятся и объединятся, как это было не раз уже раньше в тысячелетней истории христианства. Однако прошла уже почти одна тысяча лет, но Церкви до сих пор далеки от полноценного объединения.

Попытки объединения и Украины

Уже через несколько десятилетий в конце XI века папа римский объявил крестовые походы на Святую Землю, целью которых была защита Византии от агрессивных кочевников – тюрк-сельджуков. Вроде бы путь к примирению, однако на церковном уровне ситуация не сдвинулась. Четвертый крестовый поход уже был направлен на Константинополь как центр непризнанной Западом Церкви.

Дважды Рим инициировал объединение Церквей в XIII и XV веках на своих условиях. Православным предлагалось признать католическое видение веры и де-факто подчиниться Риму. Вторая такая попытка прошла перед угрозой взятия Константинополя турками. В это время прозвучало знаменитое «лучше турецкая чалма, чем папская тиара».

Примирение между Церквами и взаимное снятие отлучения середины XI века произошло в середине XX века, то есть через 900 лет после раскола.

На украинские земли церковная схизма оказала особое влияние, но, правда, не сразу. В первые века Киевская митрополия успешно оставалась в стороне от конфликта. Она проводила литургию Византийского обряда, но старалась не вступать в существенные противоречия с Римской Церковью. Самая Киевская митрополия являлась важным интеграционным фактором и элементом самоидентификации жителей уже политически раздробленной Руси.

Первые конфликты стали возникать, когда рыцари-крестоносцы начали свою экспансию на Балтийское побережье. Они силой меча обращали в христианство местные племена язычников. Православным соседям этих племен становилось понятно, что при определенных обстоятельствах, рыцари не прочь будут обратить и их в латинский обряд, параллельно взяв под контроль территории, заселенные православным населением.

Несмотря на это, Галицко-Волынский князь Даниил Романович сумел достичь взаимопонимания с папой на фоне монгольской угрозы и даже добился от него признания своего суверенитета над Русью. Для земель Северо-Восточной Руси, оказавшихся под властью монголов вражда с католицизмом, в частности, теперь стала возможностью не признавать суверенитета Даниила и его наследников над собой.

Ситуация накалилась в XIV веке. Тогда религия оказалась сначала в водовороте противостояний между боярами и князьями. Бояре обвиняли князей, которые усиливали состояние мещан, в частности, привлекая в украинские города иностранцев из Западной Европы в том, что князья «продают русскую землю латинянам». А потом польские правители и магнаты пытались присоединить русские земли под предлогом «исправления схизмы».

Так украинские земли на следующие столетия оказались в водовороте этой религиозной борьбы с политическим привкусом – но это уже совсем другая история.