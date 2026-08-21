Почему Конституции Украины и России так похожи — и в чем их принципиальная разница

Президент — гарант Конституции, власть разделена на три ветви, гражданам гарантированы свобода слова, собраний и право на жизнь. Некоторые положения Конституций Украины и России настолько похожи, что возникает закономерный вопрос: действительно ли Киев в 1990-х частично переписывал Основной закон у Москвы? Фокус выяснил, какие формулировки могли быть заимствованы, почему это не делает украинскую Конституцию копией российской и как за 30 лет две страны с похожими конституционными нормами пришли к принципиально разным моделям государства.

Итак, начнем с того, что в обеих странах — президентско-парламентские республики с разделением властей на законодательную, исполнительную и судебную. Президент в обеих странах является главою государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека, определяет основные направления внутренней и внешней политики. С одним исключением: в Украине президент избирается на 5 лет с правом занимать эту должность два срока подряд и не более; в РФ президента избирают на 6 лет, но поправки 2020 года позволили действующему президенту переизбираться, по сути, обнулив предыдущие сроки.

Обе Конституции декларируют широкий перечень прав и свобод, как-то: свобода слова, собраний, право на жизнь, труд, образование, социальное обеспечение. Формулировки часто почти дословно совпадают — это наследие международных договоров, общих стандартов ООН и предыдущих Конституций СССР.

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В обеих странах закреплено, что Конституция имеет высшую юридическую силу, а законы и другие правовые акты не должны ей противоречить.

В обеих странах признаётся и гарантируется местное самоуправление, хотя модели его реализации отличаются.

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Основные отличия в том, что Украина — унитарное государство (статья 2), то есть единое, неделимое, с единой системой органов власти. Россия — федеративное государство (статьи 1, 5), состоящее из более 85 субъектов, которые имеют свои конституции, законы и значительную степень самостоятельности.

В Конституции Украины закреплён курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО. В Конституции России такой нормы нет — внешняя политика определяется президентом без конституционного закрепления курса на конкретные военные или экономические блоки.

В Конституции Украины закреплена нерушимость границ, которые не могут быть изменены без согласия Украины. В России допускается изменение границ между субъектами федерации. Кроме того, в конституциях двух стран по-разному прописан статус Крыма: Украина не признаёт его частью России, а Россия, наоборот, включила Крым и Севастополь в свой состав как субъекты федерации.

В Украине украинский язык является единственным государственным. В России русский язык — государственный, но республики в составе РФ имеют право устанавливать свои собственные государственные языки.

В Украине церковь отделена от государства. В России Конституция признаёт "особую роль" православия в истории страны.

Порядок изменения Конституции в Украине — жёсткая процедура: изменения вносятся только Верховной Радой. В России — более гибкая система, поправки могут вноситься и президентом, и парламентом.

В Украине — однопалатный парламент (Верховная Рада). В России — двухпалатный (Федеральное Собрание, состоящее из Совета Федерации и Государственной Думы).

В Украине земля является объектом права собственности народа, и до 2001 года действовал мораторий на продажу сельхозземель, снятый только в 2021 году. В России земля может находиться в частной собственности, хотя для иностранцев есть ограничения.

В Украине ратифицированные международные договоры являются частью национального законодательства и имеют приоритет над внутренними законами. В России — тоже, но с оговоркой о верховенстве самой Конституции.

Заимствовали из Конституции РФ понравившиеся формулировки

Наша Конституция неоднократно менялась, как и российская. При этом можно найти много общего между ними, как и нашей Конституции с некоторыми европейскими Конституциями. Это нормально, подчёркивает в комментарии Фокусу политолог Владимир Фесенко. Те, кто писал нашу Конституцию, не придумывали всё с чистого листа. Это было бы изобретением велосипеда. Когда люди пишут такой документ, как основной закон, они ориентируются на тот, что уже есть, на мировой опыт.

"Когда в 1996 году принимали Конституцию Украины, разработчики опирались и на международный, и на российский опыт — ведь Россия уже приняла свою Конституцию в 1993 году. Многие постсоветские страны тогда двигались схожим путём. Например, институт президентства появился одновременно в Украине, России и других республиках бывшего Союза — примерно в 1991 году. Структура власти в Украине и России действительно похожа: президент, правительство, конституционный суд. Но конституционные суды — это обычная практика для многих европейских стран. Так что сходство объясняется не прямым копированием, а использованием общих мировых моделей", — подчёркивает Фесенко.

А вот при выборе формата политической системы, по словам политолога, наши юристы и политики больше ориентировались на европейский опыт, в частности на французский, где главным является институт президента, но он ограничен. При этом и в России тоже ориентировались больше на французский опыт, чем на американский.

"Но есть расхождения. Россия была и есть формально федеративной республикой, а мы — унитарной. Это принципиальное расхождение. Структура парламента тоже различается. Для федеративных республик часто характерна двухпалатная структура, как в США или Германии. У нас сознательно выбрали унитарную структуру, потому что по опыту Советского Союза и Югославии федеративная структура, особенно при наличии внутренних конфликтов, может быть риском сепаратистских тенденций, риском раскола государства. Поэтому сознательно старались избежать именно федеративной модели", — отмечает политолог.

Общее в Конституциях есть, но это не значит, что мы переписывали российскую Конституцию, констатирует Фесенко. Украинцы больше ориентировались на мировой опыт, но некоторые идеи и даже формулировки практически дублируются.

"Хотя, насколько я знаю, наши юристы в 90-е годы заимствовали у россиян понравившиеся формулировки, например, о президенте как гаранте Конституции, или другие выражения. Некоторые вещи могли копировать. Но в целом всё же ориентировались больше на международный опыт и учитывали наши особенности. Поэтому наша Конституция имеет целый ряд принципиальных отличий от российской. Особенно сейчас. У нас есть чёткий принцип, юридически закреплённый: президент может быть главой государства только два срока подряд, не больше. В России это тоже было, но сейчас там обнуляют сроки. Это как раз свидетельство того, что они переступили через эту норму, и здесь проявились авторитарные тенденции", — подчёркивает Фесенко.

Как добавляет собеседник, единственная проблема — сейчас, в условиях войны, есть превышение формального срока президентских полномочий. Но это соответствует нашему законодательству и не противоречит Конституции Украины, что бы там ни говорили некоторые люди в Москве и за рубежом.

Нормы Конституции очень часто нарушают даже на уровне правительства

Наша Конституция, по словам Фесенко, была неплохой для тех условий, когда она принималась, но она не была идеальной. Она имела и имеет определённые противоречия, слабые места. Дело не в тексте Конституции. Она среднего уровня — идеальных Конституций вообще не бывает. Любая Конституция должна отражать особенности развития общества на данном этапе. Сейчас появляются абсолютно новые реалии, связанные с искусственным интеллектом, изменением геополитической ситуации. Поэтому к Конституции надо относиться с уважением, но понимать, что время от времени некоторые нормы могут не соответствовать новым реалиям. Их надо менять.

"Но на сегодня проблема в другом. У нас, к сожалению, очень много правового нигилизма. Есть норма Конституции и норма закона, которые очень часто нарушают — и власти, и рядовые граждане. Могут быть писаные нормы Конституции — на бумаге одно, а в жизни немного иначе. В этом главная проблема. Сейчас многие критикуют Зеленского за то, что он игнорирует некоторые конституционные нормы. Но, к сожалению, это давняя традиция. Это было не только у Зеленского, но и у Порошенко, у Януковича. Были споры при Ющенко. Конфликт тогда был с премьер-министром Януковичем. Тогда команда Януковича выступала за защиту буквы Конституции, а команда Ющенко говорила, что надо думать о духе Конституции, а не о букве", — отмечает политолог.

Вердикт о том, выполняется Конституция или нарушается, не может давать один человек — будь то политолог, журналист или депутат. Это субъективное мнение. Юридическую оценку конституционности тех или иных действий может давать только Конституционный суд Украины. Формально он работает, но, к сожалению, функцию оценки конституционности действий президента, правительства и других институций он не даёт. Это связано и с войной. Но ситуация такова, что кворум на грани, и они не могут работать должным образом. Вот ещё один парадокс нашей конституционной системы, утверждает политолог.

Ранее Фокус писал об истории украинского казачества — от первых упоминаний о казаках и появления Запорожских Сечей до казацкой демократии и Конституции Пилипа Орлика, которую ряд историков считает одной из первых конституций мира.