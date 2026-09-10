Миллиарды выделили, сроки сорвали: насколько Украина готова к самой тяжелой зиме

Власти называют зиму 2026/27 самой сложной за всё время войны, но подготовка к ней всё больше напоминает гонку со временем. План устойчивости выполнен лишь частично, десятки миллиардов ещё не превратились в защищённые объекты и резервные мощности, а эксперты уже советуют украинцам запасаться водой, продуктами и, если есть возможность, искать место для зимовки подальше от крупных городов.

До зимы, которая, по заявлениям правительства и самого президента, будет самой сложной за всё время войны, осталось мало времени. На подготовку к новому отопительному сезону, с учётом прошлых промахов, было более полугода и около 70 млрд гривен на реализацию плана устойчивости. Для более тщательной подготовки даже поменяли главу Кабмина. И уже новый премьер-министр Сергей Корецкий на днях заявил о серьёзном отставании в строительстве защитных сооружений и подключении оборудования в отдельных областях. На реализацию "планов устойчивости" государство уже направило 67,6 миллиарда гривен, из которых 43,7 миллиарда пошло именно на инженерную защиту критической инфраструктуры.

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Обеспечение резервного энергоснабжения объектов теплоснабжения, водопровода и канализации полностью ложится на плечи местных властей, предупредил Корецкий. Подготовка к самой сложной зиме продолжается уже несколько месяцев, ведь сохраняется риск новых ударов по украинской генерации.

Ранее правительство разработало специальные "планы устойчивости", которые предусматривают возведение укрытий для энергообъектов и установку мощных генераторов на водоканалах.

"До начала отопительного сезона ещё есть время, и все службы, ведомства и органы местного самоуправления должны максимально консолидировать усилия и ускорить работу", — резюмировал Корецкий, призвав выполнить все меры своевременно.

Зима 2026/27 в Украине: всё идёт по плану — города запасаются продуктами и водой

По состоянию на начало сентября 2026 года подготовка к отопительному сезону идёт по плану: почти 80% жилых домов готовы к зиме, высокий уровень готовности — в социальной сфере и теплоснабжении, заверили в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта. Подготовка охватывает жилые дома, котельные и тепловые сети, системы водоснабжения и водоотведения, школы, детские сады, учреждения здравоохранения, а также дорожную инфраструктуру.

Но готовность оценивают не только по процентам: ключевое — чтобы общины могли стабильно обеспечивать людей теплом, водой и базовыми услугами даже при атаках и ЧС. Особый фокус — на прифронтовых регионах, где нужны резервные решения и быстрая ликвидация повреждений.

Подготовлено 14 194 котельные (почти 83% плана) и более 13,3 тыс. км теплосетей. Идут ремонты котлов, аварийных участков и теплопунктов, формируются запасы топлива.

2 900 водопроводных насосных станций и более 8,3 тыс. скважин в рабочем состоянии. Ремонтируются сети, очистные сооружения и водозаборы.

Подготовлено 4 124 единицы спецтехники, отремонтировано 8,6 млн квадратных метров покрытия, заготовлено более 1,3 млн тонн посыпочных материалов и реагентов.

В прифронтовых регионах — повышенные требования к устойчивости систем, создание резервов и возможность оперативно восстанавливать базовые услуги.

До начала сезона ключевая задача — завершить работы на объектах ЖКХ и соцсферы и обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения зимой.

В столице уже отчитались, что временно выехать из Киева в случае кризисной ситуации — длительном отсутствии базовых коммунальных услуг или же реальных рисков — изъявили желание чуть более 1300 одиноких людей старшего возраста, около 400 детей с инвалидностью и 500 человек с инвалидностью.

"Это количество ещё может изменяться, в частности, во время отопительного сезона", — отметила замглавы КГГА Марина Хонда.

Она напомнила, что прошлой зимой было более 3 тысяч случаев, когда люди отказывались от временного перемещения даже при наличии подготовленного места и транспорта.

Поэтому Киев решил подготовить 20 тысяч продуктовых наборов и питьевой воды на случай длительных отключений электроэнергии. Город также сможет организовать горячее питание для 25 тысяч человек.

Эта зима для украинцев будет хуже, чем прошлая

Когда правительство отчитывается о подготовке к зиме, важно смотреть не на то, сколько сделано, а на то, сколько нужно было сделать, отмечает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Красивая цифра "200 котельных введено в эксплуатацию" звучит хорошо — но только до тех пор, пока не выяснится, что всего нужно тысяча. Тогда картина меняется.

"То есть вопрос стоит не в том, сколько они котельных ввели в эксплуатацию, а, например, сколько нам нужно ввести ещё дополнительно в городах, там, где не будет тепла. Ну, то есть Николаев, Запорожье, Сумы, Чернигов, даже Шостка, туда везде выделены котельные. Вот я позавчера читаю новость, где написано, что в Чернигове полностью провалена подготовка к отопительному сезону. Что, мол, денег выделено 900 миллионов, а ни одну котельную не купили", — отметил Фокусу эксперт.

В Киеве 10 районов и около 8 тысяч многоквартирных домов. В начале года выделили деньги на замену электрики домовой, но электрическую составляющую поменяли только в трёх районах. Это хорошо? Да, хорошо. Но если сравнить с общим объёмом — в семи районах работы не сделаны. Так готовы они к зиме или нет? И почему деньги не выделили своевременно на все районы?

"Важно не то, сколько сделали, а сколько осталось сделать. Только тогда можно понять реальный уровень готовности. К этому добавляются другие вопросы. Трубы, которые нужно заменить, — их никто не менял. Резервные источники питания — президент правильно говорит, что они нужны в каждом доме. Но в Киеве тендер на их установку выиграли две компании в конце августа, и ни одна из них не имеет отношения к этому бизнесу, одна вообще занимается ремонтом дорог. Сколько из 8 тысяч домов они успеют оборудовать? Вопрос риторический. Есть ли достаточно денег в бюджете — это тоже часть готовности", — отметил эксперт.

К тому же, по словам Попенко, нужно всем городам без исключения готовить запасы питьевой воды "на всякий случай". Продуктов питания и предметов первой необходимости — тех же свечей, батареек, зарядных станций, генераторов, горючего и так далее. И думать об этом сейчас, пока не поздно.

"На подготовку осталось меньше двух месяцев. Успеть можно только частично — закончить то, что уже начато. В Сумах все улицы перерыты, котельные устанавливают, но людей не хватает, денег не хватает, рабочих не хватает. Успеют или нет — неизвестно. И эта проблема не только одного этого города. Такая картина по всем городам. А Кабмин перекладывает ответственность на местные власти: "личная ответственность мэра", "личная ответственность губернаторов" за план устойчивости. То есть местные власти сами должны выкручиваться и думать, как избежать народных бунтов", — подчёркивает Попенко.

Киев уже фактически стал прифронтовым городом — удары по заправкам это подтверждают. И если начнутся более серьёзные обстрелы, зима будет хуже, чем прошлая, считает эксперт.

"Единственный вариант для тех, у кого есть возможность и деньги, — выезжать и искать, где перезимовать. Кто остаётся — должен сам что-то делать, не надеясь на власти. Как всегда: спасение утопающих — дело рук самих утопающих", — считает эксперт.

Киев без тепла и света: сценарии зимы 2026/27

В свою очередь, эксперт в области энергетики Юрий Корольчук тоже считает, что единственный вариант для тех, у кого есть возможность, — выезжать на эту зиму из городов, постоянно подвергающихся атакам. Но у большинства такой возможности нет: мужчинам мешает ТЦК, другим — работа и деньги. Оставшимся остается только молиться, что пронесет. Да и спокойных регионов внутри страны ещё нужно поискать.

"Будут ли холодными города — зависит от ударов России. Они могут не ограничиться только Киевом, следующими под удар могут попасть Житомир, Винница, Ровно, Львов, а там никто серьёзно не готовится. Кроме Киева, Харькова, частично Запорожья и Днепра, больше нигде ничего не подготавливают. В лучшем случае зима повторит прошлогодний сценарий. В худшем — Киев тоже может остаться без тепла в тех же пропорциях, как и было этой зимой. Все эти обещания поставить мобильные котельные — пока только обещания. Не думаю, что они смогут всех киевлян обеспечить теплом", — рассказал Фокусу эксперт.

И, по словам Корольчука, план устойчивости выполнен примерно на 45%, даже не на 50%. Никто никуда не спешит и не может спешить, потому что нет денег — всё медленно финансируется. Плюс проблемы с кадрами и техникой.

"Эти 45% — не показатель. По большим объектам, думаю, ещё ниже. Выделили 35 млрд гривен, планируют больше 40, но даже эти 35 ещё не освоены. Реально по Украине освоено около 20 млрд — физически невозможно сделать больше. Сроки постоянно переносят на январь следующего года, на февраль", — отмечает Корольчук.

Потребление электроэнергии и газа сокращается, поэтому дефицит, возможно, не будет таким катастрофическим, как в прошлом году. Но всё зависит от тактики России, подчёркивает эксперт. Если они выберут целью ключевые подстанции — например, южно-украинскую — без электричества останутся целые регионы. Тогда всё остальное покажется мелочью.

Атаки на украинскую энергетику становятся всё более разрушительными. Власти строят бетонные укрытия, закупают оборудование и отчитываются о защите подстанций. Однако эксперты в один голос утверждают: от баллистики не спасает ни второй уровень защиты, ни миллиардные вложения.

Тем временем, Путин пригрозил Украине новыми ударами по энергетике, назвал военные объекты "законными целями".